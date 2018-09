Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó televízióban közvetített számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20180901_Jol_eloszlottak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d5d346-3f47-4339-be15-39cbac727976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Jol_eloszlottak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. szeptember. 01. 19:40","title":"Jól eloszlottak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","shortLead":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","id":"20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ed5ba-5c32-44bf-9cbe-df3be235fc8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:30","title":"Mégis pancsolhatnak burkiniben a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f0a97b-7763-4610-ab0a-470fa9b9de77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kényszerleszállásnak őrizetbe vétel és drogfogás lett a vége.\r

Mutatunk egy érdekes grafikont Most közleményben magyarázza a testület, hogy miért nem tehetett semmit. Moszkva szerint Kijev a felelős, a szakadár országrészben rendkívüli állapotot hirdettek.