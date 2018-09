Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es döntetlent játszott a harmadik forduló előtt ugyancsak százszázalékos Wolfsburg otthonában.","shortLead":"Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC először veszített pontokat a német labdarúgó-bajnokságban, mivel szombaton 2-2-es...","id":"20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edce741e-e7bd-4353-951a-617a02b0546b","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Dardai_Pal_Hertha_Wolfsburg_foci","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:10","title":"Először veszített pontokat Dárdai Herthája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

","shortLead":"A Star Wars in Concert, avagy a Star Wars: Egy új remény október 16-án lesz Budapesten.\r

","id":"20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a7aca1-75bb-4dc1-8cfe-7a96de49987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e35319-63da-4939-82d2-9ce2bc837459","keywords":null,"link":"/kultura/20180917_Harom_emelet_magas_kivetiton_a_Star_Wars__koncert_es_filmshow_az_Arenaban","timestamp":"2018. szeptember. 17. 11:17","title":"Három emelet magas kivetítőn a Star Wars – koncert és filmshow az Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a88efb8-b337-44ae-8e84-b451b3e73480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce14143f-dd63-44d7-bffc-c36dbf4145b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_A_legmenobb_magyar_fiatal_szinesznok_9_Schmidt_Sara","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:00","title":"Schmidt Sára: Bárkiről tudom azt gondolni, hogy jobb nálam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc4295d-6ae7-495b-bbd7-ed85b9701b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid távokon sokkal olcsóbb lesz, mint a jelenlegiek, és sok más előnnyel is kecsegtet.","shortLead":"Rövid távokon sokkal olcsóbb lesz, mint a jelenlegiek, és sok más előnnyel is kecsegtet.","id":"201833__elektromos_repulogepek__rugalmas_szerkezetek__legi_taxik__tisztabban_olcsobban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adc4295d-6ae7-495b-bbd7-ed85b9701b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a0bc2-218a-41b0-879c-0d12edd050bb","keywords":null,"link":"/tudomany/201833__elektromos_repulogepek__rugalmas_szerkezetek__legi_taxik__tisztabban_olcsobban","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:00","title":"Most már tényleg nincs messze, hogy e-repülőgépeken utazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","shortLead":"A rendőrök Budapest több kerületében is ellenőrizték a gyorshajtókat.","id":"20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edca4e2c-cfb2-4e61-85d7-8855d63ac410","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_budapest_sebessegmeres_traffipax_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 16. 09:31","title":"Fotó: 147 km/h-val száguldott a Váci úton az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Emmanuel Macron kontra Orbán Viktor. A liberális Európa szemben az elzárkózó, migránsellenes politikával - ez a tétje a jövő évi EP választásoknak- írja a párizsi Le Monde, amely mindezt a globális pénzügyi válsággal hozza összefüggésbe.","shortLead":"Emmanuel Macron kontra Orbán Viktor. A liberális Európa szemben az elzárkózó, migránsellenes politikával - ez a tétje...","id":"20180917_Brexit_Trump_Orban_es_a_populizmus_mi_a_kozos_bennuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31869ca8-d28d-4f02-bbd5-d2133804e78d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180917_Brexit_Trump_Orban_es_a_populizmus_mi_a_kozos_bennuk","timestamp":"2018. szeptember. 17. 10:52","title":"Brexit, Trump, Orbán és a populizmus: mi a közös bennük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan növelhető és hasznosítható természetes érdeklődésünk? Miként segíthet bennünket a kíváncsiság abban, hogy jó vezetők legyünk? – teszik fel a kérdést a Hogyan legyünk jó vezetők? című szerzői.","shortLead":"Hogyan növelhető és hasznosítható természetes érdeklődésünk? Miként segíthet bennünket a kíváncsiság abban, hogy jó...","id":"20180916_Ennek_a_politikusnak_a_tortenete_megmutatja_miert_fontos_a_kivancsisag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46bb5a0f-c720-4d98-bc6b-505f85f76afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3abac0e1-7392-49bd-86b2-1a474bfc38ac","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180916_Ennek_a_politikusnak_a_tortenete_megmutatja_miert_fontos_a_kivancsisag","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:15","title":"Ennek a politikusnak a története megmutatja, miért fontos a kíváncsiság!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","shortLead":"2015 óta a palesztinok már több mint 50 izraelit öltek meg a térségben.","id":"20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1de6ae-7b8f-4f53-a798-8e84bcab9dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bd3c30-e5a7-4ec1-b999-a2d50d455a88","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Ujabb_palesztin_terrortamadas_leszurtak_egy_negygyermekes_csaladapat","timestamp":"2018. szeptember. 16. 17:20","title":"Újabb palesztin terrortámadás: leszúrtak egy négygyermekes családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]