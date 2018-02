[{"available":true,"c_guid":"5cf025a3-89b7-4e3b-b3d3-ff9b6c274489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn újabb bejegyzés jelent meg a volt miniszterelnök Facebook-oldalán.","shortLead":"Hétfőn újabb bejegyzés jelent meg a volt miniszterelnök Facebook-oldalán.","id":"20180205_Gyurcsany_es_a_milliok_ujra_reszletezi_megtakaritasait_a_DKelnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf025a3-89b7-4e3b-b3d3-ff9b6c274489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd08de5-74f5-40f6-b1fe-c8160445145b","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Gyurcsany_es_a_milliok_ujra_reszletezi_megtakaritasait_a_DKelnok","timestamp":"2018. február. 05. 08:08","title":"Gyurcsány és a milliók: újra részletezi megtakarításait a DK-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487d99a-40d3-49c1-9d0e-a776dd05584a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hármas metró akadálymentesítéséről van szó. A most kiadott közleménye előtt már elmondta ugyanezt az ATV-ben.","shortLead":"A hármas metró akadálymentesítéséről van szó. A most kiadott közleménye előtt már elmondta ugyanezt az ATV-ben.","id":"20180205_Tarlos_szerint_annyira_ertelmetlen_a_nepszavazas_hogy_kozlemenyt_is_kiadott_rola","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6487d99a-40d3-49c1-9d0e-a776dd05584a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec3913e-381e-40e3-82af-2745e096be4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Tarlos_szerint_annyira_ertelmetlen_a_nepszavazas_hogy_kozlemenyt_is_kiadott_rola","timestamp":"2018. február. 05. 12:58","title":"Tarlós szerint annyira értelmetlen a népszavazás, hogy közleményt is kiadott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24984eb3-92e8-433c-923b-7d0c0e12c1b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 2015-ös párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagjának gyilkossági kísérlet miatt kell bíróság elé állnia.","shortLead":"A 2015-ös párizsi merényleteket elkövető kommandó egyetlen életben maradt tagjának gyilkossági kísérlet miatt kell...","id":"20180205_Megkezdodott_Salah_Abdeslam_pere_Brusszelben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24984eb3-92e8-433c-923b-7d0c0e12c1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a495121a-7adf-42b0-b146-cdba33f63f69","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Megkezdodott_Salah_Abdeslam_pere_Brusszelben","timestamp":"2018. február. 05. 09:31","title":"Megkezdődött Salah Abdeslam pere Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df17987b-2dde-4c6c-9112-3cf6d9b434ed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az életveszélyesen megsérült rendőrök meghallgatásával folytatódott hétfőn a Teréz körúti robbantás büntetőpere. ","shortLead":"Az életveszélyesen megsérült rendőrök meghallgatásával folytatódott hétfőn a Teréz körúti robbantás büntetőpere. ","id":"20180205_Meddig_tart_meg__nagyon_unta_a_targyalast_a_koruti_robbantas_gyanusitottja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df17987b-2dde-4c6c-9112-3cf6d9b434ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679e4a9-69e6-48a6-ba4c-ceda5f84423f","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Meddig_tart_meg__nagyon_unta_a_targyalast_a_koruti_robbantas_gyanusitottja","timestamp":"2018. február. 05. 13:50","title":"\"Meddig tart még?\" - nagyon unta a tárgyalást a körúti robbantás gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe4195-e3ad-43c6-afdd-12bec4ebe169","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors, tetszetős, tudja, amit kell, de ami a legfontosabb, valóban mobilra termett – címszavakban így jellemezhetnénk azt az új böngészőt, mely a telefonról történő internetezést hivatott még kényelmesebbé tenni. ","shortLead":"Gyors, tetszetős, tudja, amit kell, de ami a legfontosabb, valóban mobilra termett – címszavakban így jellemezhetnénk...","id":"20180205_mobil_bongeszo_cake_web_browser_android_iphone","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe4195-e3ad-43c6-afdd-12bec4ebe169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7f9770-30b7-44f8-8fa9-ed81ed801a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180205_mobil_bongeszo_cake_web_browser_android_iphone","timestamp":"2018. február. 05. 20:03","title":"Jött egy teljesen új böngésző: töltse le a mobiljára, sokkal kényelmesebben lehet vele netezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozatbizniszben is farkastörvények uralkodnak. Az X-akták írója, Chris Carter gyakorlatilag ezzel magyarázta meg, hogy a női főszereplő, Gillian Anderson miért keresett kevesebbet a férfi főszereplőnél, David Duchovnynál. ","shortLead":"A sorozatbizniszben is farkastörvények uralkodnak. Az X-akták írója, Chris Carter gyakorlatilag ezzel magyarázta meg...","id":"20180206_Az_Xaktak_chris_carter_gillian_anderson_fizetes_diszkriminacio_david_duchovny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c01e5e-c813-4ca9-a876-7975737957a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827902ad-6244-4b6f-aa35-af66a929c1b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180206_Az_Xaktak_chris_carter_gillian_anderson_fizetes_diszkriminacio_david_duchovny","timestamp":"2018. február. 06. 10:28","title":"Az X-akták írója elmondta, miért keresett kevesebbet a sorozat női főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ünneplők alatt összeomlott a Ritz-Carlton bejárata feletti ponyva, kirakatok törtek, autókat borogattak. ","shortLead":"Az ünneplők alatt összeomlott a Ritz-Carlton bejárata feletti ponyva, kirakatok törtek, autókat borogattak. ","id":"20180205_Elszabadult_a_pokol_Philadelphiaban_a_Super_Bowlgyozelem_utan__fotok_videok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1fcd48-4f5a-4938-a348-87400ad426bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825474c-e93e-46c5-8ee2-d21dd35791d9","keywords":null,"link":"/vilag/20180205_Elszabadult_a_pokol_Philadelphiaban_a_Super_Bowlgyozelem_utan__fotok_videok","timestamp":"2018. február. 05. 11:48","title":"Elszabadult a pokol Philadelphiában a Super Bowl-győzelem után – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7acd8a-e2d7-4f26-9a2e-e0a2d3960451","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékezetes, a házelnök egy szombaton nyilvánosságra került felvételen arról vallott, hogy a Fidesz \"földrajzi bűvészkedéssel\" rajzolta át az előző választások előtt a választókerületeket. Tuzson Bence szerint ezzel semmi gond. ","shortLead":"Emlékezetes, a házelnök egy szombaton nyilvánosságra került felvételen arról vallott, hogy a Fidesz \"földrajzi...","id":"20180204_A_kormmunikacios_allamtitkar_szerint_Kover_minden_szava_vallalhato","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e7acd8a-e2d7-4f26-9a2e-e0a2d3960451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16114856-ea58-4f7e-8ca7-77f639659f1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180204_A_kormmunikacios_allamtitkar_szerint_Kover_minden_szava_vallalhato","timestamp":"2018. február. 04. 19:53","title":"Kövér minden szava vállalható a kommunikációs államtitkár szerint ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]