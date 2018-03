Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","shortLead":"Kósa Lajos városának egyik hírportálja megmondta a tutit a „csengeri szélhámosnővel” kapcsolatos botrány ügyében. ","id":"20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670dbae7-df06-4654-9a6b-b6871e77b8d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_hosiesen_megvedte_a_dehir_a_tobb_ember_utjaban_allo_kosat","timestamp":"2018. március. 23. 15:09","title":"Hősiesen megvédte a Dehir \"a több ember útjában álló\" Kósát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele együtt Mészáros is igen jól járhat. ","shortLead":"Abba a kempingbe kerülhet át ugyanis a fesztivál, amely tavaly nyár óta Tiborcz István érdekeltségébe tartozik. Vele...","id":"20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eede9fe-878c-4047-ac7c-7ade40f9ea32","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Tiborczkozeli_kempingben_duboroghet_tovabb_a_BmyLake_fesztival","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Tiborcz-közeli kempingben düböröghet tovább a B.my.Lake fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot csökkent a természetes fogyás, de csak azért, mert tavaly már januárban is influenzajárvány volt.","shortLead":"Nagyot csökkent a természetes fogyás, de csak azért, mert tavaly már januárban is influenzajárvány volt.","id":"20180323_Ha_nincs_jarvany_akkor_is_megallithatatlanul_fogy_a_nepesseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb37e29-0391-43d4-b6fe-5a1c056948b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Ha_nincs_jarvany_akkor_is_megallithatatlanul_fogy_a_nepesseg","timestamp":"2018. március. 23. 10:10","title":"Ha nincs járvány, akkor is megállíthatatlanul fogy a népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748376d9-bdae-43aa-a47c-0f5ec2e0c6ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehet, hogy nem a géppel, a mosószerrel vagy az öblítővel, hanem önnel van a baj. A Femina.hu öt tippje segít abban, hogy szépek és tiszták legyenek az edényei. ","shortLead":"Lehet, hogy nem a géppel, a mosószerrel vagy az öblítővel, hanem önnel van a baj. A Femina.hu öt tippje segít abban...","id":"20180324_Az_agyara_megy_hogy_a_mosogatogepben_foltosak_maradnak_az_edenyei_Kaptunk_ot_tippet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748376d9-bdae-43aa-a47c-0f5ec2e0c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cadebe3-ef39-4882-8bf7-9397cb1e8820","keywords":null,"link":"/kkv/20180324_Az_agyara_megy_hogy_a_mosogatogepben_foltosak_maradnak_az_edenyei_Kaptunk_ot_tippet","timestamp":"2018. március. 24. 08:24","title":"Az agyára megy, hogy a mosogatógépben foltosak maradnak az edényei? Kaptunk öt tippet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet a közmédia hírcsatornáján. ","shortLead":"Péntek este fél tíz előtt az Együtt elnöke kapta meg a valamennyi, országos listát állító pártnak járó öt percet...","id":"20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ec7f94-628f-46ff-a373-646afb753e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_juhasz_peter_valodi_hirekkel_hekkelte_meg_az_m1_musorat","timestamp":"2018. március. 23. 22:07","title":"Valódi hírekkel hekkelte meg Juhász Péter az M1 műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen elzárja egymástól a kommunista Északot és a kapitalista Délt. Eddig csak két csúcstalálkozó volt 65 év alatt.","shortLead":"Március 29-én találkoznak a két Korea képviselői Panmindzsonban, a fegyverszüneti vonalon, amely 1953 óta légmentesen...","id":"20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd22b4c8-16e7-4ea2-bf0d-4a3c6955cc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0d264d-d534-4744-b404-de416ff37f1f","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meg_marciusban_ujrakezdik_elokeszulet_a_koreai_csucstalalkozora","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Még márciusban újrakezdik: előkészület a koreai csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","shortLead":"Mezőcsát városa így a fejlődés útjára léphetett.","id":"20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6205720d-dc62-4e89-b1ca-43610b3090ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c7d0c4-475a-4fb0-99a4-54e1b8b8f1ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Ravatalozot_avatott_Tallai","timestamp":"2018. március. 23. 13:14","title":"Két temetés között avathatott ravatalozót Tállai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16492827-2f00-4a01-984c-08e6271a1da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvetés természetesen hipotetikus, de a Youtube-on rendszerint hasonló videókat posztoló Binkov's Battlegrounds csatornán most éppen ezzel játszottak el. Az eredményt nem áruljuk el, de kiderül. ","shortLead":"A felvetés természetesen hipotetikus, de a Youtube-on rendszerint hasonló videókat posztoló Binkov's Battlegrounds...","id":"20180323_Itt_az_itelet_ki_gyozne_ma_egy_osztrakmagyar_haboruban_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16492827-2f00-4a01-984c-08e6271a1da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d82c5-3a22-4ef1-9164-049fb9df5c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Itt_az_itelet_ki_gyozne_ma_egy_osztrakmagyar_haboruban_video","timestamp":"2018. március. 23. 20:45","title":"Itt az ítélet: ki győzne ma egy osztrák-magyar háborúban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]