[{"available":true,"c_guid":"d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis egy második, de méretben kisebb kijelzőt szerelt be a gyártó. A panel feladattól és helyzettől függően változtatja funkcióját, ami az Asus szerint nem csupán kényelem terén bizonyul jó megoldásnak.","shortLead":"Nem csak hardver, küllem szempontjából sem egy hétköznapi gép az új ZenBook, a klasszikus touchpad helyére ugyanis...","id":"20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ce9428-450a-497c-b128-c525d3997864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d55fc0-a25d-40c6-b1d2-3572b318af0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_asus_zenbook_pro_15_zenbook_s_computex_2018","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Az Asus új notebookjának két kijelzője van – és higgye el, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09454304-e625-4437-8303-4d046f850678","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori államtitkára, Czerván György is. Elnöki posztot egyikük sem kapott, de lesz dolguk bőven, az ágazatra jó sok pénzt szánt a kormány.","shortLead":"Két exminiszter, Lázár János és Fazekas Sándor is a mezőgazdasági bizottságba ült be, velük ment az agrártárca egykori...","id":"20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09454304-e625-4437-8303-4d046f850678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148cd26-d650-4fff-b88b-8d3ad6b622fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Exminiszterek_egy_csapatban","timestamp":"2018. június. 06. 16:09","title":"Lázár, Fazekas, Czerván: ütős hármas a parlamenti agrárcsapatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59bd453-e29d-450b-902f-52eb4edd2716","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A legtöbb tanár nagy jutalomra nem vágyik, de jól esik neki, ha év végén meglepik őket a gyerekek kis, személyes ajándékokkal. Sok helyen viszont extrém drága ajándékokat vesznek a szülők a pedagógusoknak. A dolog kicsit az orvosi hálapénzhez hasonló: nincs szabályozva, de a rendszer része.","shortLead":"A legtöbb tanár nagy jutalomra nem vágyik, de jól esik neki, ha év végén meglepik őket a gyerekek kis, személyes...","id":"20180606_Jare_a_tanarnak_tanev_vegen_halapenz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59bd453-e29d-450b-902f-52eb4edd2716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e522083c-9e2e-4189-985c-dd082d088a29","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Jare_a_tanarnak_tanev_vegen_halapenz","timestamp":"2018. június. 06. 11:50","title":"Jár-e a tanárnak a szülőktől tanév végén \"hálapénz\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A múlt héten élesedett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Önnek sikerült rá felkészülnie, vagy még maradtak nyitott kérdések? ","shortLead":"A múlt héten élesedett az Európai Unió új adatvédelmi rendelete. Önnek sikerült rá felkészülnie, vagy még maradtak...","id":"20180606_gdpr_kerdoiv_adozona","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6d5d18-e828-441d-830b-bdc3f937e89a","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_gdpr_kerdoiv_adozona","timestamp":"2018. június. 06. 18:08","title":"És önt felkészülten érte a GDPR?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","shortLead":"A gyerekek után járó kedvezmények hol közvetlenül, hol közvetve jelentkeznek a nyugdíj megállapításakor.","id":"20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c599d28-93fa-4fb3-890a-d9cf1cd77441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b808300-08c2-4c0c-abfc-d910bb4528e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Tobb_kedvezmenyt_kaphat_az_a_nyugdijas_akinek_gyerekei_vannak","timestamp":"2018. június. 06. 10:24","title":"Több kedvezményt kaphat az a nyugdíjas, akinek gyerekei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ce2b2a-adcc-4758-b689-1f7ece08ba90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtárgyalta a Költségvetési Tanács a 2019-es költségvetés tervezetét. Komoly problémát nem látnak, bár az uniós elvárásoknak nem felel meg.","shortLead":"Megtárgyalta a Költségvetési Tanács a 2019-es költségvetés tervezetét. Komoly problémát nem látnak, bár az uniós...","id":"20180607_A_kozszferaban_sporol_a_kormany_jovore","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ce2b2a-adcc-4758-b689-1f7ece08ba90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9186f11f-0b1a-416b-90ca-e8c19e4e4410","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_kozszferaban_sporol_a_kormany_jovore","timestamp":"2018. június. 07. 14:15","title":"A közszférában spórol a kormány jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert indít a Társaság a Szabadságjogokért, hogy megtudja: történtek-e visszaélésszerű lakcímbejelentések az idei választások előtt.","shortLead":"Pert indít a Társaság a Szabadságjogokért, hogy megtudja: történtek-e visszaélésszerű lakcímbejelentések az idei...","id":"20180607_Beperli_a_TASZ_a_Belugyminiszteriumot_hogy_megtudja_csaltake_a_lakcimekkel_a_valasztasok_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8c260e-f71a-4817-9dec-d76a94334dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9d7e29-1143-43fb-bb99-f3aecf5cbd69","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Beperli_a_TASZ_a_Belugyminiszteriumot_hogy_megtudja_csaltake_a_lakcimekkel_a_valasztasok_elott","timestamp":"2018. június. 07. 11:51","title":"Beperli a TASZ a Belügyminisztériumot, hogy megtudja, csaltak-e a lakcímekkel a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b4d3eb-d922-4acc-b727-d56c4bfbde8a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nemzeti csapat több tagja állítólag 30 prostituálttal \"szórakozott\", 24 órán át. A szövetség főtitkára szerint nem szabnak ki büntetést, hiszen a focisták elvégre nem hagytak ki edzést. ","shortLead":"A nemzeti csapat több tagja állítólag 30 prostituálttal \"szórakozott\", 24 órán át. A szövetség főtitkára szerint nem...","id":"20180606_Hatalmas_orgiaval_unnepelte_meg_a_mexikoi_valogatott_hogy_indulhat_a_veben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b4d3eb-d922-4acc-b727-d56c4bfbde8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87246fcb-920d-4de0-b4b1-b17d87942c36","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Hatalmas_orgiaval_unnepelte_meg_a_mexikoi_valogatott_hogy_indulhat_a_veben","timestamp":"2018. június. 06. 13:24","title":"Hatalmas orgiával ünnepelte meg a mexikói válogatott, hogy indulhat a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]