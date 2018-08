Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen helyzetekre a járműbe épített rámpát, az illető „kiskirályként terpeszkedett a vezetőfülkében”. A BKK ugyan máshogy emlékszik a hétfő esti történetre, de az érintetteknek tanúja is van.","shortLead":"Hiába kérte egy mozgássérültekből álló társaság és több utas is, hogy a 30-as busz sofőrje engedje le az ilyen...","id":"20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a544dab7-e054-4fe3-8329-dd6025bb48cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be7b1f8-5190-4f60-a397-6ea7deabf455","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Megvarta_a_buszsofor_a_mozgasserult_csoportot_majd_vegignezte_ahogy_az_utasok_segitenek_a_felszallasban","timestamp":"2018. augusztus. 30. 12:15","title":"Nem szállt ki a buszsofőr kinyitni a rámpát, megvárta, amíg az utasok beemelik a mozgássérülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7428089-5d98-40e5-8b28-47bb10fd101c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia ma bemutatta a kombikupé karosszériával érkező új ProCeed első vázlatrajzait.","shortLead":"A Kia ma bemutatta a kombikupé karosszériával érkező új ProCeed első vázlatrajzait.","id":"20180829_Kia_Proceed_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7428089-5d98-40e5-8b28-47bb10fd101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02409ffe-2b95-4d62-bc45-608c41ae731c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180829_Kia_Proceed_2018","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:12","title":"A Kia autóin is megjelenik a hosszú LED-csík – itt az új Proceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","shortLead":"A hajó Krétára tartott, de mikor felcsaptak a lángok, visszafordult a pireuszi kikötőbe. ","id":"20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995f7111-e27a-4b2f-91ec-289d3353320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f343d34-9957-48de-ac23-fdf100dc8dc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_Tuz_utott_ki_egy_gorog_kompon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 21:26","title":"Tűz ütött ki egy görög kompon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negyedik emeleti pesti lakásban főzték az ország legjobb porterét.","shortLead":"Negyedik emeleti pesti lakásban főzték az ország legjobb porterét.","id":"20180831_Savanyu_lesz_a_kaposzta__nagyon_megdrarul_nehany_kozkedvelt_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b2daab-f6be-40da-9722-4ee344752b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4882763-10ec-4c75-a5d8-a2bd7c5b5210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Savanyu_lesz_a_kaposzta__nagyon_megdrarul_nehany_kozkedvelt_elelmiszer","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:46","title":"Savanyú lesz a káposzta - nagyon megdrágul néhány közkedvelt élelmiszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","shortLead":"Az alábbi, a Canon nevével fémjelzett fotónyomtató éppen olyan kompakt, mint az okostelefon, amelyhez kapcsolódhat.","id":"20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5ff3fd-2b49-4a9e-8abd-abd6fad6cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e048dc-b827-4c5e-9613-76304ed28dee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_canon_zoemini_kompakt_bluetoothos_fotonyomtato","timestamp":"2018. augusztus. 29. 19:03","title":"Jól jöhet: ez a fotónyomtató kisebb, mint az okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cbe7a2-34b3-49d0-b283-d799c965cd36","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A lelki fejlődés a belső, álomszerű állapotból indul és a külső valóság megtapasztalásáig tart. Ehhez azonban szükségünk van másokra, akik segítenek a kettőt megkülönböztetni. ","shortLead":"A lelki fejlődés a belső, álomszerű állapotból indul és a külső valóság megtapasztalásáig tart. Ehhez azonban...","id":"20180830_Igy_tanulja_meg_a_csecsemo_hogy_a_belso_vilaga_es_a_kulvilag_kulonbozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cbe7a2-34b3-49d0-b283-d799c965cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e005b59-c2ab-4d0f-a3f9-19b71a5a5b16","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180830_Igy_tanulja_meg_a_csecsemo_hogy_a_belso_vilaga_es_a_kulvilag_kulonbozik","timestamp":"2018. augusztus. 30. 10:00","title":"Így tanulja meg a csecsemő, hogy a belső világa és a külvilág különbözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is vitt az amerikai elnöknek.","shortLead":"Gianni Infantino a 2026-os labdarúgóvébé miatt tett látogatást az Ovális Irodában, de ha már ott volt, ajándékokat is...","id":"20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7eb53cd-aae4-48aa-99c1-d6ff11b89491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ae444f-040c-4ce4-bfe3-519c38a18813","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_A_FIFA_elnoke_piros_lapot_vitt_Trumpnak_majd_azzal_viccelodott_hogy_az_meg_jol_johet_neki_az_ujsagirokkal_szemben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:52","title":"A FIFA elnöke piros lapot vitt Trumpnak, majd azzal viccelődött, hogy az még jól jöhet neki az újságírók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Curtis keresettebb, mint valaha. De mi a titka? ","shortLead":"Curtis keresettebb, mint valaha. De mi a titka? ","id":"20180831_Curtist_nem_torte_meg_a_szakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7768a2-63c1-4cdf-b643-020106fdb557","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Curtist_nem_torte_meg_a_szakitas","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:35","title":"Curtist magasabbra repítette a szakítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]