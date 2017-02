[{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átállás miatt csúszhat a családi pótlék utalása február elején - írta az Origo. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) szerint február 3-án mindenkinek a bankszámláján ott lesz a családi pótlék.\r

Csúszhat a családi pótlék utalása, megszólalt az ONYF - 2017. február. 02. 12:16

A MÁV 1352 gépkocsit akar igénybe venni egy flottaüzemeltetőtől 8,9 milliárd forintért. A Magyar Idők szerint a vasúttársaság módosította az év elején meghirdetett járműbeszerzési tender borítékbontási időpontját, így a határidő február 10-e lett.

Ezernél is több autót bérelne a MÁV milliárdokért - 2017. február. 02. 08:51

A 24.hu úgy tudja, Nika György már pénteken meg is kezdi a munkát.

A köztévétől érkezik a Tények új felelős szerkesztője - 2017. február. 02. 22:06

A Fehér Ház cáfolta csütörtökön, hogy az amerikai kormányzat enyhítene az Oroszország elleni szankciókon, bár a pénzügyminisztérium hozzájárult, hogy egyes amerikai cégek korlátozott tranzakciókat bonyolíthassanak le az orosz belbiztonsági szolgálattal, az FSzB-vel.

Trump nem enyhít az orosz szankciókon - 2017. február. 02. 21:44

Pár hete még az idei új kurzusokat hirdette a Szántó Tibor Fine Chocolates a Facebook-oldalán. Most, csütörtök délután lesújtó hírt közölt a család.

Elhunyt Szántó Tibor, a csokoládémester - 2017. február. 02. 19:56

Az Együtt alelnöke azt kérte csütörtök délelőtt, hogy mindenki "fütyüljön, sípoljon, nyomja a dudát, mindenképpen adjunk visszajelzést Orbán Viktornak, hogy nem tűrjük azt a politikát, amit folytat".

Füttykoncertet rendezett az Együtt Putyinnak és Orbánnak - 2017. február. 02. 18:10

Miért a botrányok útját járja Juhász Péter, akit szombaton az Együtt elnökének választhatnak? Mi lesz Rogán Antallal? Mit gondol az ellenzéki összefogásról? Juhász-interjú a HVG-ben.

Juhász: "Ha ezt balhézásnak nevezik, akkor Petőfi Sándor is balhés volt" - 2017. február. 01. 15:45

Kellemetlen volt a számára az a híresztelés, hogy Orbán Viktornak nem sikerült jegyet szereznie a Trump-beiktatásra – mondta a Heti Válasznak Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője, aki részt vehetett az elnöki beiktatási ceremónián.

Trump magyar vendége: az Orbánról szóló híresztelés kellemetlen volt - 2017. február. 01. 15:13