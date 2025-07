Bóka János szerint nincs helye a Kneecapnek a Szigeten

A Kneecap északír raptrió néhány hete azzal került be a hírekbe, hogy a kaliforniai Coachella fesztiválon Izrael-ellenes jelszavakat hangoztatott, később emiatt több európai fellépésüket is lemondták, egy londoni koncertjükön pedig a Hamászt és a Hezbollahot éltették, ezért a brit terrorelhárítás is vizsgálatot indított ellenük.

A Kneecap a Sziget Fesztivál hétfői zárónapján is fellép. A zenekart övező botrányokra a fesztivál szervezői úgy reagáltak, hogy figyelemmel kísérik a Kneecappel kapcsolatos történéseket és az ellenük felhozott vádakat, „de addig, amíg a zenekar csak a saját állásfoglalását közvetíti a fesztiválon, addig mindenkinek a saját belátása azt elutasítani vagy elfogadni”.

A szervezők fontosnak tartották kiemelni, hogy a Szigeten érvényes Magyarország Alaptörvénye is, ami rögzíti a véleménynyilvánítás jogát, és egyben megtiltja ennek az emberi méltóságot sértő gyakorlását – erről a fellépők is tájékoztatást kapnak.

Nemrég a Magyar Nemzet vetette fel a szervezők felelősségét, most pedig Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter írt levelet a Sziget főszervezőjének, Kádár Tamásnak. A miniszter felhívja a szervezők figyelmét arra, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki „a nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra vagy gyűlöletre uszításra”, valamint arra is, hogy Magyarország Kormánya a zéró tolerancia elvét alkalmazza az antiszemitizmussal szemben.

A Kneecap legutóbbi fellépéseit látva Bóka számára nem világos, hogy a Sziget szervezői „mi alapján juthattak arra a következtetésre, hogy ezúttal nem ismétlődnek meg a korábbiakhoz hasonló nyilvánvalóan és durván antiszemita incidensek.”

Az európai uniós ügyekért felelős miniszter emlékeztetett, hogy „hazánk az Európai Unió harmadik legnagyobb zsidó közösségének az otthona, ennek a közösségnek döntő többsége a fesztivál helyszínén, Budapesten él”. Bóka azzal zárja levelét, hogy határozottan kéri a főszervezőt arra, „hogy a fentiek alapján felelősségteljes döntést hozzanak a Sziget programjáról és lebonyolításáról.”

A belfasti raptrió közben azt állítja, hogy már nemcsak koncertjeiket mondják vissza, hanem a hirdetéseiket is kitiltották a londoni metróból – írja a BBC.

Csütörtökön egy közösségi médiás bejegyzésükben azt írták: „Betiltották, hogy hirdessünk a londoni metrón.”

A londoni közlekedési vállalat (Transport for London, TfL) a vádra reagálva közölte, hogy az egyes hirdetéseket „esetenként” bírálják el, és úgy ítélték meg, hogy a Kneecap plakátja – amelyen a zenekar gyakran használt, balaklavás logója látható, és amely egy szeptemberi koncertet hirdet – „valószínűleg széles körű vagy súlyos felháborodást váltana ki a közvéleményből”.