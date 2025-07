Orbán Viktor a Kossuth Rádióban:

Cikkünk frissül.

Az első kérdés, a nemrég elhúnyt kárpátaljai magyar férfival kapcsolatos. Erre Orbán így reagált:

Egy magyar-ukrán kettős állampolgárról beszélünk, aki a mi közösségünkhöz tartozik, a magyar alkotmány védelme alatt áll, ezért kerüli az óvatoskodó híradásokat. Nem meghalt, hanem agyonverték. Agyonvertek egy magyar állampolgárt- mondta a miniszterelnök.

A Voks2025 referendum tehát indokolt akció volt, mert egy olyan országot ahol kényszersosozás eredményeképpen agyonvernek embereket, az nem lehet tagja az Európai Uniónak. Túl azon, hogy imádkozunk, és mindent megteszünk az elhúnyt családjáért, ez egy figyelmeztető lövés Magyarország irányába.

Az ukrán fegyveres erők csütörtöki közleményükben azt írták, kategorikusan elutasítják a kényszersorozásra, a rossz bánásmódra vagy az emberi jogok megsértésére vonatkozó állításokat. Erre Orbán azt mondta, hogy ez egy felörlő háború, ami azt jelenti, hogy napról napra felörli az embereket a konfliktus. Sokáig tart, és rengeteg ember életébe kerül. Ezért nem csak, mint egy szomszédos ország miniszterelnöke, hanem mint a történelmet ismerő ember, a miniszterelnök szerint csak dimplomáciai úton lehet lezárni a háborút, amit Ukrajna és Európa elvesztett, csak senkinek nincs bátorsága ezt bevallani. Helyette az Ukránok úgy tesznek, mintha megnyerhető lenne.

Mennyire látszódnak ezek az esetek Brüsszelben?- kérdezi a műsorvezető.

Minden EU csúcson meg kell hallgatnunk, hogy Ukrajna lényegében teljesítette az EU tagság feltételeit, mondta Orbán. “Én erre csak fogom a fejem. Ez egy orbitális tévedés, kényszersorozások történnek, emberek halnak meg, a gazdaság nem működik, Nyugati pénzekből tartjuk el őket”- mondta. Ha Ukrajna EU-tag lenne, akkor Európa is háborúban állna Oroszországgal.

Azok akik az EU Bizottságát és a háború párti vezetőket támogatják, a DK meg a Tisza, azokat nyugodtan nevezhetjük háborús pártokat, folytatta Orbán. Ezzel ellentétben a Patrióták, és a Fidesz a béke oldalán állnak.

Ukrajna további gazdasági támogatásáról Orbán azt mondta, hogy a terv az, hogy az EU tagállamai közösen adósodjanak el, és a pénzt adják oda Ukrajnának. “Ekkora szamárságot, még nem hallottam életemben”. Ha van pénzünk, meg ha hitelt akarunk felvenni közösen, és azon gondolkodunk, hogy mire van Európának szüksége, akkor a saját gazdaságra kellene költeni, nem odaadni valakinek. Mert így a magyarok pénzét is Ukrajnának küldjük.

Az autógyártás szereplői jelentősen jelen vannak Magyarországon. Az Audi Magyarország ékköve, ami belenőtt a magyar élet szövetébe. Ez a mi gyárunk, ha az ember elmegy Győrbe, akkor ezt hamar megérti, mondja Orbán, aki csütörtökön tett látogatást a gyárban. Ha az Audit nem német szemüvegen keresztül nézzük, akkor egy fantasztikus magyar siker. Azok akik azt mondják, hogy a magyar oktatási rendszer le van züllve, azok ne felejtsék el, hogy az Audinál dolgozó mérnökök is itthon tanultak. Eddig a siker, most jön a baj. Van egy autógyár és van egy motorgyár. Tegnap voltam az autógyárban, és az köszöni szépen jól van. Ezzel szemben a motorgyárban (ami szerinte a világ legnagyobb motorgyára) van probléma, mert ott megrendelésre dolgoznak, a gyár vezetésének most meg kell oldani, hogy ne kelljen embereket elküldeni. Felemás tárgyaláson vagyok túl, de megerősítettük az Audi és Magyarország szövetségét, és továbbra is több tízezer embernek is kenyérkeresetet kell biztosítani. Az elhibázott brüsszeli politika miatt szenvednek az európai autógyárak.

Az Otthon Start programról Orbán azt mondta, hogy eddig azt a vonalat követték, hogy a fiatal családosoknak adjanak lehetőséget, mert gyereket nevelnek és dolgoznak egyszerre. Most viszont olyanoknak is segíteni akar a kormány, akik még nem kezdek családot, és nincs saját ingatlanuk. Ehhez mindegy milyen a családi állapota valakinek, nem függ a gyermekvállalástól sem, bárki igényelheti. A 40 év alattiak többsége nem saját lakásban lakik, látszik, hogy a fiatalok nem tudnak állami segítség nélkül lakáshoz jutni Magyarországon. Most 10 százalékos önerő lesz, dolgozik azon, hogy az állami alkalmazottak esetében ez lehessen még alacsonyabb is, mondta Orbán. A törlesztő részlet kevesebb, mintha albérletet fizetne valaki, ezzel már el lehet indulni, lehet gondolkodni együttélésről, házasságról, gyerekvállalásról. Most a fiataloké a pálya, éljenek vele!

Magyar Péter azóta törölt Facebook posztja kapcsán, ahol a lezárt repülőtér miatt a kormányt kritizálta, a politika és szakmaiság témájával kapcsolatban kérdezik a miniszterelnököt. “Mindenki posztolhat amit akar, a kormányzai munka nem Facebookon zajlik, hanem a valóságban, nem jó mondatokat kell kitalálni, hanem emberek életével”. A miniszterelnök szeretné megköszönni azoknak, akik éjjel-nappal dolgoztak, hogy a vihar okozta károkat elhárítsák. Szerinte mindenki kiválóan teljesített, büszke lehet az ország, hogy tömeges baleset nélkül megúsztunk egy ilyen természeti csapást.

Amikor gyorsan kell döntéseket hozni, a kormányzati politika legfontosabb feladata a gyors döntéshozás és cselekvőképesség. Néhány miniszter nem tudta volna elhárítani a vihar okozta károkat, azoknak kell megköszönni, akik a kormányzatnak dolgoznak: rendvédelem, katasztrófavédelem, akik világszínvonalú emberek.