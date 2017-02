A francia lapok rögtön rárepültek a Momentum Mozgalom által pénteken leadott 266 151 aláírásra, és részletesen beszámoltak arról, hogy Budapest népszavazást akar az olimpiai pályázat visszavonásáról.

A konzervatív Le Figaro a "Budapest kilátásba helyezte a pályázatának lehetséges visszavonását" címmel az AFP hírét közölte, amely idézi Tarlós István főpolgármester nyilatkozatát, aki bejelentette, hogy a kellő számú aláírás esetén komolyan el fog gondolkozni rajta, hogy visszavonja az olimpiai pályázatot. A lap idézi a Momentum népszavazási kérdését és azt is, hogy a fiatal ellenzékiekből álló Momentum Mozgalom egy hónap alatt több mint 266 ezer aláírást gyűjtött.

Emlékeztetnek arra is, hogy a németországi Hamburg és Kiel egy 2015. decemberi népszavazást követően vonta vissza pályázatát, míg Róma tavaly decemberben döntött a pályázat visszavonásáról. Azt is felidézik, hogy a szintén pályázó Los Angeles és Párizs mellett az "outsider" Budapest az emberi léptékű olimpiával kampányolt, de a Momentum minduntalan a korrupciós kockázatokra figyelmeztetett, a budapesti pályázat pedig kikristályosította a budapesti olimpiát elkötelezetten támogató Orbán Viktor miniszterelnökkel szembeni elégedetlenségeket is. A baloldali ellenzék ezért erősen mozgósította magát az aláírásgyűjtésre, miközben Tarlós arra kérte az embereket egy hónapja, hogy ne írják alá a kezdeményezést, mert a magyar sportolók "megérdemlik" az olimpiát.

A balliberális Le Monde "Olimpia 2024: Budapest egy népszavazás felé halad" címmel tett közzé egy beszámolót az aláírásgyűjtés sikeréről. Mint írták, több mint 200 ezer aláírás gyűlt össze, miközben ugyanis a kormány és a főváros támogatja Budapest pályázatát, addig a diákok által indított Momentum Mozgalom úgy véli, hogy az olimpiára szánt pénzeket jobban el lehetne költeni az egészségügyre vagy az oktatásra. Felidézik, hogy a Momentum az aláírásgyűjtés során elnyerte a baloldali és az ellenzéki pártok támogatását, és úgy gondolják, hogy Magyarország nem elég gazdag ahhoz, hogy egy ilyen jellegű kalandba bonyolódjon. A Le Monde idézi a múlt heti közvélemény-kutatásokat is, amelyek szerint Budapest lakosságának több mint fele az olimpiarendezés ellen van, míg tavaly szeptemberben csak valamivel több mint 30 százalék vélekedett így.

A liberális Libération "'Nolimpia', egy olimpiaellenes csúzli Budapesten" címmel írt riportot még péntek reggel az aláírásgyűjtésről. Ebben megemlítik, hogy bár Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardozó kedvesen mosolyog az olimpiapárti óriásplakátokon, Budapest olimpiaellenes lázban ég, az outsider budapesti pályázatot pedig egy csapat fiatal aktivista fenyegeti. A lap több járókelőt idéz, köztük olyat is, aki szerint az olimpia munkahelyeket teremtene, de olyanokat is, akik szerint az olimpiára szánt pénz jobb helyen lenne az egészségügyben, felidézve azt a történetet is, hogy tavaly télen az egyik kórház mosdójában egy többnapos holttestet is találtak. Ők is idézik a Závecz Intézet közvélemény-kutatását, amely szerint a budapestiek több mint fele elutasítja az olimpiát, illetve hogy több párt is támogatta az aláírásgyűjtést, köztük a szatirikus Kétfarkú Kutya Párt, amely óriásplakátokat is kitett a városban.

A liberális lap megszólaltatta Fekete-Győr Andrást, a Momentum Mozgalom 27 éves elnökét is, aki elmondta, az ország szerinte nincs felkészülve az olimpiára, és hogy nem lehet megbízni a politikusokban, hogy megfelelően szerveznék meg az olimpiát. A Libération kitér arra is, hogy Momentum párttá akar alakulni 2018-ra.