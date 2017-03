[{"available":true,"c_guid":"6ac4e1f0-f701-41e5-b341-80cfc93bf511","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah államfő jogkörei egy részét átruházta a kormányra és a törvényhozásra, amelyet gyakorlatilag a pártja ural és tényleges ellenzék nincs benne. A 76 éves Nazarbajev régi vezető már, de az utódját még nem jelölte ki.","shortLead":"A kazah államfő jogkörei egy részét átruházta a kormányra és a törvényhozásra, amelyet gyakorlatilag a pártja ural és...","id":"20170306_a_kazah_elnok_hajlando_volt_nemi_hatalmat_kiengedni_a_kezebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ac4e1f0-f701-41e5-b341-80cfc93bf511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd19230-cdfc-4549-b905-69a9bb073421","keywords":null,"link":"/vilag/20170306_a_kazah_elnok_hajlando_volt_nemi_hatalmat_kiengedni_a_kezebol","timestamp":"2017. március. 06. 11:20","title":"A kazah elnök hajlandó volt némi hatalmat kiengedni a kezéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe8ada-6f6f-43a5-87cc-1b639bb31135","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt, hogy sokakat megihlet majd a CBA új reklámarca, és a pultok előtt metálra pörgő Kasszás Erzsi nem is okoz csalódást. Nem csak a műfaj szerelmeseinek kötelező.","shortLead":"Várható volt, hogy sokakat megihlet majd a CBA új reklámarca, és a pultok előtt metálra pörgő Kasszás Erzsi nem is okoz...","id":"20170307_kasszas_erzsi_metal_verzio_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=febe8ada-6f6f-43a5-87cc-1b639bb31135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6427f720-b8a7-4218-b8d8-9cd3efaecb3e","keywords":null,"link":"/kultura/20170307_kasszas_erzsi_metal_verzio_video","timestamp":"2017. március. 07. 15:23","title":"Ezzel be is fejezheti mára a munkát: Kasszás Erzsi metálra büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317bd11c-e2bd-4ca7-8f6f-5099b95b3d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bécsi úton tábla jelzi a kötelező haladási irányt, de ezt sokan nem tartják be.","shortLead":"A Bécsi úton tábla jelzi a kötelező haladási irányt, de ezt sokan nem tartják be.","id":"20170307_budapest_keresztezodes_birsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=317bd11c-e2bd-4ca7-8f6f-5099b95b3d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c624d9-c1e8-40d6-8518-5e6a2d7d0e23","keywords":null,"link":"/cegauto/20170307_budapest_keresztezodes_birsag","timestamp":"2017. március. 07. 06:41","title":"Fotón a budapesti kereszteződés, ahol röpködnek az 50 ezres bírságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15eff399-957c-4518-bcfd-3633ba0f5be0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leghíresebb számok YouTube-ra feltöltött feldolgozásait kínálja streamelésre egy nagyon igényes, és nem mellesleg ingyenes iPhone-os alkalmazás.","shortLead":"A leghíresebb számok YouTube-ra feltöltött feldolgozásait kínálja streamelésre egy nagyon igényes, és nem mellesleg...","id":"20170307_slagerek_feldolgozasai_youtube_zene_streaming_alkalmazas_covers_iphone_ipad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15eff399-957c-4518-bcfd-3633ba0f5be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92414e2-e3ea-443a-a1cd-6df4e6d97504","keywords":null,"link":"/tudomany/20170307_slagerek_feldolgozasai_youtube_zene_streaming_alkalmazas_covers_iphone_ipad","timestamp":"2017. március. 07. 11:01","title":"Ezt a YouTube-zenéket streamelő alkalmazást imádni fogja, ha iPhone-ja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szlovákiai Szereden épít 60 ezer négyzetméteres logisztikai bázist az amerikai online áruház, az Amazon - írja az Újszó.com szlovákiai magyar nyelvű újság.","shortLead":"A szlovákiai Szereden épít 60 ezer négyzetméteres logisztikai bázist az amerikai online áruház, az Amazon - írja...","id":"20170307_logisztikai_kozpont_Amazon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3044e930-0766-4be2-84f3-221310ed0390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7eace2-58de-488b-8afb-4196336d10d1","keywords":null,"link":"/kkv/20170307_logisztikai_kozpont_Amazon","timestamp":"2017. március. 07. 14:59","title":"A szomszédban épít gigantikus logisztikai központot az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f02044-185c-45de-82e7-792a9c401a32","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Titkosszolgálati módszereket bemutató csomagot tett közzé kedden a WikiLeaks. Az iratok állítólag a CIA által használt szoftvereket és módszereket mutatják be, egészen pontosan azt, hogyan tör be az amerikai titkosszolgálat okostelefonokba, számítógépekbe és még az internethez kapcsolódó tévékészülékekbe is.","shortLead":"Titkosszolgálati módszereket bemutató csomagot tett közzé kedden a WikiLeaks. Az iratok állítólag a CIA által használt...","id":"20170307_cia_wikileaks_vault7_kiszivarogtatas_kiberbiztonsag_lehallgatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0f02044-185c-45de-82e7-792a9c401a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a516df-61fb-444e-a724-5ff7123642ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20170307_cia_wikileaks_vault7_kiszivarogtatas_kiberbiztonsag_lehallgatas","timestamp":"2017. március. 07. 19:11","title":"Kiszivárgott több ezer oldal arról, hogyan tör be a telefonokba, számítógépekbe, tévékbe a CIA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d3d020-27dc-40eb-97d0-d88b516b8d91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hétfői észak-koreai rakétakísérlet miatt meggyorsították a rendszer kiépítését. ","shortLead":"A hétfői észak-koreai rakétakísérlet miatt meggyorsították a rendszer kiépítését. ","id":"20170307_Amerikai_raketavedelmet_kezdtek_telepiteni_DelKoreaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0d3d020-27dc-40eb-97d0-d88b516b8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cfdc19-19fd-4e67-8787-cacb8d36e5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20170307_Amerikai_raketavedelmet_kezdtek_telepiteni_DelKoreaba","timestamp":"2017. március. 07. 05:41","title":"Amerikai rakétavédelmet kezdtek telepíteni Dél-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter kedden visszautasította az amerikai kormány bírálatát, hogy túl magas az Egyesült Államokkal szembeni német kereskedelmi többlet.","shortLead":"Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter kedden visszautasította az amerikai kormány bírálatát, hogy túl magas...","id":"20170307_trump_nemetorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e490c8b6-9213-4ca3-bb2c-b7a95dc130f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ba478a-9487-4dfd-8e82-ba21facfcf15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170307_trump_nemetorszag","timestamp":"2017. március. 07. 17:57","title":"Visszaszólt Trump emberének a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]