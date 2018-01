"Mit hisztiznek?"

[{"available":true,"c_guid":"bcbb1320-90f2-4543-b7ea-e795fe5169f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint egy normális országban nem olyan a kormányfő, mint itthon, mert Orbán betegesen ragaszkodik a hatalomhoz. Elmondta, ki győzheti le Orbánt, és ez szerinte nem Vona. A Spinoza Ház és Rangos Katalin politikusokat bemutató sorozatának vendége az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, Karácsony Gergely volt.","shortLead":"Az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint egy normális országban nem olyan a kormányfő, mint itthon, mert Orbán betegesen...","id":"20180108_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_MSZP_FIdesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb1320-90f2-4543-b7ea-e795fe5169f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921708ee-b7cc-4b09-8a3f-f6fad22347f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_MSZP_FIdesz","timestamp":"2018. január. 08. 05:30","title":"Gergő, ugye nem lesz nekünk újabb kétharmadunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191918ad-10df-4c7a-8ad1-dee2b7dba937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megduplázódott a lakberendezők forgalma Budapesten az utóbbi két-három évben felpörgő lakáspiacnak köszönhetően.","shortLead":"Megduplázódott a lakberendezők forgalma Budapesten az utóbbi két-három évben felpörgő lakáspiacnak köszönhetően.","id":"20180108_Soha_ennyi_ember_nem_volt_meg_tanacstalan_mit_vegyen_a_lakasaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=191918ad-10df-4c7a-8ad1-dee2b7dba937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aae44fc-300b-4f44-8135-9b4b687c2f52","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Soha_ennyi_ember_nem_volt_meg_tanacstalan_mit_vegyen_a_lakasaba","timestamp":"2018. január. 08. 10:23","title":"Soha ennyi ember nem volt még tanácstalan, mit vegyen a lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ae961d-82ad-47ae-b068-ff2114b24b3c","c_author":"Hajnal László","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Tessék, idejutottunk. Most írogathatja a segélykérő levelek tízezreit, ahelyett, hogy kormányozna. ","shortLead":"Tessék, idejutottunk. Most írogathatja a segélykérő levelek tízezreit, ahelyett, hogy kormányozna. ","id":"20180108_Szoljatok_Orbannak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49ae961d-82ad-47ae-b068-ff2114b24b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4762a5ab-81dd-41f3-a078-e2613f688ae7","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180108_Szoljatok_Orbannak","timestamp":"2018. január. 08. 10:40","title":"Szóljatok Orbánnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f2a29f-5447-47eb-bb45-9d11efcc8659","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hanga Ádám látványos zsákolását választották a férfi kosárlabda Euroliga 16. fordulójának legszebb jelenetévé.","shortLead":"Hanga Ádám látványos zsákolását választották a férfi kosárlabda Euroliga 16. fordulójának legszebb jelenetévé.","id":"20180107_KosarlabdaEuroliga","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f2a29f-5447-47eb-bb45-9d11efcc8659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce4e618-dcf7-41ec-a6eb-7ea22525e09e","keywords":null,"link":"/sport/20180107_KosarlabdaEuroliga","timestamp":"2018. január. 07. 13:14","title":"Hanga Ádámé az Euroliga-forduló legszebb megmozdulása - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi vizsgálta ki saját döntését, és meglepő módon arra jutottak, hogy mindent jól csináltak.","shortLead":"Az Emmi vizsgálta ki saját döntését, és meglepő módon arra jutottak, hogy mindent jól csináltak.","id":"20180108_Letiltott_szinhaztortenesz_az_Emmi_mindent_rendben_talalt_sajat_maganal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc71550-3551-4af8-b584-d78dfec3d25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca3b5cc-9db4-42bc-b826-da5cdf39ce9b","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Letiltott_szinhaztortenesz_az_Emmi_mindent_rendben_talalt_sajat_maganal","timestamp":"2018. január. 08. 12:51","title":"Letiltott színháztörténész: az Emmi mindent rendben talált saját magánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed77df-6812-4b41-9c10-d3cdcde58f92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hihetőnek tűnő álhír és hihetetlennek tűnő valódi fotó/szöveg/videó is keringett az elmúlt napokban a közösségi oldalakon. A Urban Legends szerzője által összeállított rövid kvízzel két perc alatt kiderítheti, mit hitt el, amit nem kellett volna – és miben kételkedett, ami pedig igaz volt.","shortLead":"Több hihetőnek tűnő álhír és hihetetlennek tűnő valódi fotó/szöveg/videó is keringett az elmúlt napokban a közösségi...","id":"20180108_decemberi_hoaxkviz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ed77df-6812-4b41-9c10-d3cdcde58f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f1ece6-1d9b-4e10-a7d9-c81f69dfe609","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_decemberi_hoaxkviz","timestamp":"2018. január. 08. 10:03","title":"Látta már az átlátszó köpenyes videót a Facebookon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f03f2f9-40cf-4296-9d4b-46a191d26bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz X-osztályból egész sokat ki lehet hozni. ","shortLead":"A Mercedes-Benz X-osztályból egész sokat ki lehet hozni. ","id":"20180106_mercedes_x_osztaly_lakokocsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f03f2f9-40cf-4296-9d4b-46a191d26bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452a2d22-f0fd-451d-a9de-aea37971fd4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180106_mercedes_x_osztaly_lakokocsi","timestamp":"2018. január. 07. 09:25","title":"Igazán lakókocsiként luxus a Mercedes platós autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b66d1e-0333-446f-a640-774e98180a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek megszerették a hányatott sorsú karácsonyfát. ","shortLead":"A helyiek megszerették a hányatott sorsú karácsonyfát. ","id":"20180107_Muzeumba_vinnek_Roma_orias_vecekefejet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b66d1e-0333-446f-a640-774e98180a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c56e62d-a0fb-4cd1-9eb6-5e0140d09647","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Muzeumba_vinnek_Roma_orias_vecekefejet","timestamp":"2018. január. 07. 16:25","title":"Múzeumba vinnék Róma \"óriás vécékeféjét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]