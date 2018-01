[{"available":true,"c_guid":"a0378e06-67b9-4631-ac51-3cc6d2f2fae4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Go egy olyan boltot takar, ahol nincsenek pénztárak, a fizetéshez elég csak kisétálni a boltból.","shortLead":"Az Amazon Go egy olyan boltot takar, ahol nincsenek pénztárak, a fizetéshez elég csak kisétálni a boltból.","id":"20180125_amazon_go_bevaslarlas_nyitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0378e06-67b9-4631-ac51-3cc6d2f2fae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a85e78d-69ff-46c0-b270-0ef5ce8c6229","keywords":null,"link":"/tudomany/20180125_amazon_go_bevaslarlas_nyitas","timestamp":"2018. január. 25. 09:03","title":"Íme az első tapasztalatok: így működik az ABC, ahol se eladó nincs, se pénztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a606efda-cd7a-45a4-aa04-2c101a6cf192","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség (FIS) döntése értelmében Magyarország is indulhat az alpesi sízők csapatversenyében a február 9-én rajtoló pjongcsangi téli olimpián, így a férfiaknál és a nőknél is két-két versenyző képviselheti majd az országot.","shortLead":"A nemzetközi szövetség (FIS) döntése értelmében Magyarország is indulhat az alpesi sízők csapatversenyében a február...","id":"20180125_ujabb_jo_hirt_kapott_a_magyar_teli_olimpiai_csapat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a606efda-cd7a-45a4-aa04-2c101a6cf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b47a9e-59a8-403c-89c5-c425b1a594a9","keywords":null,"link":"/sport/20180125_ujabb_jo_hirt_kapott_a_magyar_teli_olimpiai_csapat","timestamp":"2018. január. 25. 12:48","title":"Újabb jó hírt kapott a magyar téli olimpiai csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60565f-024e-44df-a148-e82e361fde85","c_author":"Hava Nikita","category":"gazdasag","description":"Egy táblázatban gyűjtöttük össze a propagandaminisztérium 2017-es megbízásait. Az összeg az eredeti terv majdnem háromszorosára kúszott, a pénz pedig ugyanannál a néhány cégnél landolt. A sorosozáson kívül filmreklámra és a vizes vb-re is sok ment el.","shortLead":"Egy táblázatban gyűjtöttük össze a propagandaminisztérium 2017-es megbízásait. Az összeg az eredeti terv majdnem...","id":"20180124_Ennyit_koltottek_el_Orbanek_tavaly_propagandara__itt_a_lista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd60565f-024e-44df-a148-e82e361fde85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98024764-c6b1-4e2e-96f0-584c504e2fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180124_Ennyit_koltottek_el_Orbanek_tavaly_propagandara__itt_a_lista","timestamp":"2018. január. 24. 06:30","title":"Felfoghatatlan számok: mutatjuk, mennyit költöttek Rogánék tavaly propagandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A horvát Rimac már a Genfi Autószalonra készül, meg is mutatták, mivel.","shortLead":"A horvát Rimac már a Genfi Autószalonra készül, meg is mutatták, mivel.","id":"20180125_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5fc41f-635a-48ea-a1fe-6f2bf74639e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b17737e-85e1-45f4-be1d-6e6ed764e166","keywords":null,"link":"/cegauto/20180125_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. január. 25. 09:26","title":"Milyen Tesla? 1240 lóerős a horvátok új elektromos autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575966f9-f165-4f05-899f-e820b2c5b9a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Babos Tímea az indiai Rohan Bopannával az oldalán jutott be a vegyes páros elődöntőjébe az Australian Openen.","shortLead":"Babos Tímea az indiai Rohan Bopannával az oldalán jutott be a vegyes páros elődöntőjébe az Australian Openen.","id":"20180124_Babosek_elodontosek_vegyes_parosban_az_Australian_Openen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=575966f9-f165-4f05-899f-e820b2c5b9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c551e7c-77e6-46de-baee-78096803097e","keywords":null,"link":"/sport/20180124_Babosek_elodontosek_vegyes_parosban_az_Australian_Openen","timestamp":"2018. január. 24. 12:34","title":"Babosék elődöntősek vegyes párosban az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab44af86-696d-432c-b444-e3515a0d68b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb 2010-ben a Volton léptek fel.","shortLead":"Legutóbb 2010-ben a Volton léptek fel.","id":"20180124_budapestre_jon_a_massive_attack","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab44af86-696d-432c-b444-e3515a0d68b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33daefcc-88bc-4c72-be37-9853b1925f61","keywords":null,"link":"/kultura/20180124_budapestre_jon_a_massive_attack","timestamp":"2018. január. 24. 20:04","title":"Budapestre jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af855bc8-23de-43e7-aa8f-eedce5ad2449","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazatért a 25 éves magyar játékos, aki csütörtökön sajtótájékoztatón beszélt az ausztrál nyílt teniszbajnokságon szerzett élményeiről. ","shortLead":"Hazatért a 25 éves magyar játékos, aki csütörtökön sajtótájékoztatón beszélt az ausztrál nyílt teniszbajnokságon...","id":"20180125_Fucsovics_Federer_a_palyan_majd_az_oltozoben_is_gratulalt__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af855bc8-23de-43e7-aa8f-eedce5ad2449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82db97bb-00ee-4c3f-bb6d-762b3a376ef7","keywords":null,"link":"/sport/20180125_Fucsovics_Federer_a_palyan_majd_az_oltozoben_is_gratulalt__video","timestamp":"2018. január. 25. 18:11","title":"Fucsovics: \"Federer a pályán, majd az öltözőben is gratulált\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853162-e6f9-4c8b-ad78-5eb98a0ab360","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Subaru már nem tudta kikerülni az ütközést, így az Imprezán kívül még három autó törött össze.","shortLead":"A Subaru már nem tudta kikerülni az ütközést, így az Imprezán kívül még három autó törött össze.","id":"20180124_baleset_japan_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1853162-e6f9-4c8b-ad78-5eb98a0ab360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87024303-e610-44d1-b95b-c79290020da8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180124_baleset_japan_autos_video","timestamp":"2018. január. 24. 04:01","title":"4 autó törött össze, és ehhez egyetlen hiba elég volt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]