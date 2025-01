Vannak jellemző trendek vagy mintázatok a lakossági megtakarítások terén? Mihez nyúlnak szívesen az ügyfelek, ha félre szeretnék tenni a pénzüket?

Ez alapvetően a piaci helyzettől függ. Érdemes felidézni, hogy a hosszabb időn át alacsony kamatok a 2020-as évek elejétől kezdtek el emelkedni, és utána az infláció berobbanásának hatására szárnyalni. Eleinte a kamatozó kincstárjegyek, majd a Magyar Állampapír Plusz ígért magasabb hozamokat, aminek hatására jelentősen megnőtt az állampapírok iránt a lakossági kereslet. Ezek mellett folyamatosan ott voltak a befektetési alapok is, hol az egyik, hol a másik vitte el a pálmát. Majd a háború kitörésének hatására fókuszba kerültek az inflációkövető Prémium Magyar Állampapírok, amelyekkel már közel 20%-os kamatot lehetett elérni, mindezek hatására pedig a bankbetétek állománya olvadni kezdett.

Most azonban egy újabb fontos piaci momentum közeledik: a jövő év elején kifutnak a már említett nagyon magas állampapírhozamok. Az emberek között járva-kelve azt lehet tapasztalni, hogy egyre többeket foglalkoztat, mibe tegyék a pénzüket, hagyják a most már csak maximum 7-8%-ot, jövőre pedig még ennél is kevesebbet fizető indexkövető állampapírokban, vagy tegyék át azt, vagy annak egy részét másba. Önök is készülnek erre?

Természetesen. Ennek apropóján tervezünk akár több terméket is bevezetni. Mindenekelőtt egy tőkevédett befektetési alapot, amely tőkevédelem mellett kinál lehetőséget kockázatos piacon történő befektetésre. Az az igazán nagy kérdés, hogy hová menjenek tovább a prémium állampapírokban lévő pénzek. Nem biztos, hogy vissza kell váltani az állampapírt, azt, amelynek a kamata 1-1,5 százalékponttal a mindenkori infláció felett van, ráadásul adómentesen felvehető, mert nem biztos, hogy találunk jobb alternatívát. Nem az a lényeg ugyanis, hogy nominálisan milyen szintre ment le a kamat, hanem az, hogy reálértelemben, azaz az inflációhoz viszonyítva mi történik.

Az állampapírokon kívül milyen lehetőségeink vannak akkor, ha rendelkezünk már némi megtakarítással, és az összeget nem a folyószámlánkon szeretnénk tartani? Merre érdemes elindulni?

Nem szabad elfeledkeznünk a rendszeres megtakarításokról. Köztük is a nyugdíjelőtakarékosságról, már csak azért is, mert ezeknél könnyebben lehet elmenni a magasabb hozamú, kockázatosabb termékek irányába, továbbá igénybe lehet venni az adóvisszatérítést és az adómentességet is.

De hogyan és honnan tájékozódhatnak az emberek, amikor eljutottak odáig, hogy invesztálnák a pénzüket, vagy azon gondolkodnak, hogy a már befektetett összegeket esetleg érdemesebb lenne más eszközbe tenni?

A már ismert csatornák – internet, banki honlapok, tévéreklámok stb. – mellett mi folyamatosan keressük a prémium ügyfélkörünket, akik a fióki ügyfélkör nagyságrendileg 10%-át teszik ki. Ők azok, akik a Magnifica nevű szolgáltatásunkat veszik igénybe. Évente akár többször is felhívjuk az ügyfeleinket, ha egy befektetésük a lejárathoz közeledik, vagy számottevő kamatfizetés esedékes, netán nagy pénz van a folyószámlájukon, esetleg új termék érkezik vagy éppen csak azt látjuk, hogy már régebben beszéltünk velük pénzügyeikről vagy az esetleges új lehetőségekről. Ez a prémium ügyfélkör a legkomplexebb, mivel egyszerre kezeljük a vagyonukat, a hitel- és prémium biztosítási igényüket, hiszen ez a három igény egyszerre van jelen Náluk, és egyszerre kell menedzselni. Természetesen a folyószámla és prémium bankkártyák is fontos szerepet játszanak Náluk. Így érthető, hogy Nekik van szükségük a legnagyobb segítségre, a legtöbb tanácsra.

Vasas Norbert, a CIB Bank Prémium és Privát Banki Szegmens Menedzsment vezetője CIB Bank

Ki lehet ilyen prémium ügyfél?

Aki legalább tízmillió forint megtakarítással rendelkezik vagy havonta minimum 750 ezer (jövőre 800 ezer) forintos jövedelem érkezik a számlájára. Minden ügyfél, aki teljesíti valamelyik feltételt automatikusan részesül ebben az ingyenes szolgáltatában.

Mit kell teljesíteni az automatikus bekerüléshez?

Vagy egy éven át, azaz tizenkét egymást követő naptári hónapban – novembertől a következő év októberéig – a CIB Banknál kezelt hó végi záró megtakarítási állomány úgynevezett medián értékének el kell érnie a 10 millió forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, mely értéket az utolsó vizsgált hat naptári hónapból legalább öt naptári hónapban is eléri, vagy ugyanennyi idő alatt a bankszámlá(k)ra összevontan érkező havi jóváírások medián értékének el kell érnie a 750 ezer (2025. január 1-jétől a 800 ezer) forintot vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget, mely jóváírási érték az utolsó vizsgált naptári hónapban, 2025. január 1-jétől hat naptári hónapból legalább öt naptári hónapban is teljesül. Ha e két feltétel közül az egyik megvan, amit minden év novemberében ellenőrzünk, akkor a következő év január 1-jétől máris Magnifica-ügyféllé válhat az illető. Ehhez egyedi megállapodás megkötése nem szükséges, az ügyféllé válás automatikusan megtörténik.

És hogyan működik az egyedi megállapodás?

Itt is a tízmillió forint, illetve ezzel egyenértékű deviza megtakarítás megléte szükséges, vagy 750 ezer (januártól 800 ezer) forint, illetve annak megfelelő értékű deviza jóváírása. Ezek birtokában személyesen kell kérelmezni a Magnifica-ügyféllé válást, és ha mindent rendben találunk, akkor nincs akadálya az egyedi megállapodásnak.

Említette, hogy rendszeresen megkeresik az ügyfeleiket. De visszafelé is működik ez? Mennyire jelentkeznek ők, mondjuk azzal, hogy láttak egy befektetési lehetőséget és szeretnék azt meglovagolni?

Ez alapvetően az ügyfelek mentalitásától függ. Azt tapasztaljuk, hogy aki régóta kapcsolatban áll velünk, az keresi a bankárját – teszem hozzá: az nagyon fontos, az ügyfelek tudják, ki a bankárjuk. Emellett a neten, a hírportálakon szoktak tájékozódni az ügyfeleink. De az sem gond, ha valaki ezt nem teszi, neki is tudunk érdemben segíteni, megbeszélni, hogy az adott piaci helyzetre hogyan lehetne reagálni. Ez történt 2022. február 24-én, az orosz-ukrán háború kitörésének reggelén: akkor már reggel 8-kor a makrogazdasági elemzőnkkel egyeztettünk, hogy az akkor új geopolitikai helyzet hogyan hathat ránk, mi történhet.

Hogyan érdemes felépíteni egy megtakarítási vagy épp befektetési portfóliót?

Az anyabanki pénzügyi, vagyontervező szoftverünk abban segít minket, hogy az ügyfeleknek egy adekvát portfoliót segítsünk összeállítani, a saját igényeik szerint. Kérdés, melyik termékeket ismeri, milyen mélységben szokta figyelni a híreket, mekkora időtávban gondolkodik, milyen céljai vannak, mi a kockázatvállalási hajlandósága, ESG-preferenciái stb. Ezekből személyre szabottan állítjuk össze, hogy mi lehet számára egy megfelelő portfolió,. Ez alapján aztán az ügyfél végiggondolja, hogy ez a portfolió / termékösszeállítás tetszik-e neki vagy változtatna rajta – ezt a bankárával meg tudja beszélni. A rendszer arra is jó, hogy betartatja a limiteket, ami azt jelenti, hogy ha valaki túlzott kockázatot vállalna, azt nem engedi. Rövid távon nem érdemes kockázatot vállalni, hosszabb távra viszont igen, mivel azáltal tudjuk a hozamunkat növelni.

De mi alapján határozzuk meg, hogy rövid- vagy hosszútávú, alacsony, mérsékelt vagy magas kockázatú befektetéssel számoljunk?

Ebben segít a nagy tudású, tapasztalt, személyes pénzügyi tanácsadó, a Magnifica-bankár, akivel a prémium ügyfél közösen tervezheti meg a pénzügyeit, a pénzügyi stratégiáját rövid-, közép- és hosszú távon egyaránt. Ennek része többek között a befektetési tanácsadás. A CIB Bank bankárja feltérképezi a vagyoni helyzetünket és az egyéni igényeinknek megfelelően ad javaslatot a portfóliónkra, vagyis a különféle befektetéseink összességére. Mivel nekünk fontos, hogy az ügyfelek hogyan értékelik a bankot, minden tranzakció után végzünk ügyfélelégedettségi kérdőívet, amelynek tapasztalataiból tudunk tanulni.

Milyen előnyei vannak a Magnificának más, piacon elérhető szolgáltatáshoz képest? Milyen kényelmi szolgáltatások kapcsolódnak például hozzá?

A Magnifica ügyfelek bármely kérdése esetén személyes pénzügyi tanácsadó, a Magnifica bankára áll rendelkezésére, személyesen és telefonon is, aki segíti őt a rövid, közép- és hosszú távú pénzügyi terveinek kialakításában és megvalósításában. A Magnifica ügyfelek személyre szabott befektetési tanácsadást vehetnek igénybe az Intesa Sanpaolo Group egyedi vagyontervezési rendszerével. Magnifica ügyfelinket segítjük a befektetései lejáratának és kamatfizetésének folyamatos figyelésében és a befektetéseinek megújításában.Ezeken felül soron kívüli kiszolgálást vehetnek igénybe a bankfiókban, használhatják a Magnifica24 non-stop telefonos ügyfélszolgálatot és egyéb kiemelt kedvezményekben is részesülhetnek. Mindezt külön költségek nélkül élvezhetik. A személyes banki tanácsadók igénybevétele mellett pénzügyeiket, megtakarításaikat és befektetéseiket természetesen a CIB Bank applikációján keresztül maguk is menedzselhetik, bárhonnan és bármikor.

