[{"available":true,"c_guid":"8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Akkor jelentkeznek szárazságok, amikor az emberek nem hisznek többé a vallási értékekben\" – jelentette ki pénteken Dzsafar Szobáni ajatollah.","shortLead":"\"Akkor jelentkeznek szárazságok, amikor az emberek nem hisznek többé a vallási értékekben\" – jelentette ki pénteken...","id":"20180126_irani_ajatollah_a_vizhiany_oka_a_kishituseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ead4ca9-2461-4c01-9db5-f7d87c778205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53a73de-872d-4b2b-bac8-74e30ee969b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180126_irani_ajatollah_a_vizhiany_oka_a_kishituseg","timestamp":"2018. január. 26. 15:52","title":"Iráni ajatollah: A vízhiány oka a kishitűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíboros kérésére nem tartják meg az eseményt.","shortLead":"A bíboros kérésére nem tartják meg az eseményt.","id":"20180126_erdo_peter_jart_kozben_hogy_ne_legyen_horthy_emlekmise","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05890504-7352-4682-9eb1-07cde86bb415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c607ac-d565-4831-92f9-7d941c2e52a6","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_erdo_peter_jart_kozben_hogy_ne_legyen_horthy_emlekmise","timestamp":"2018. január. 26. 17:36","title":"Erdő Péter járt közben, hogy ne legyen Horthy-emlékmise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8ee99d-43ce-48aa-a080-b36f72a29ab2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országukban a demokráciát módszeresen lebontó vezetők között szerepel a The New York Times magyarázó videójában. ","shortLead":"Az országukban a demokráciát módszeresen lebontó vezetők között szerepel a The New York Times magyarázó videójában. ","id":"20180125_orban_putyin_erdogan_nyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe8ee99d-43ce-48aa-a080-b36f72a29ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c32d83a-bcec-4b1d-8ecb-12c87ba5a10b","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_orban_putyin_erdogan_nyt","timestamp":"2018. január. 25. 11:15","title":"Orbán Viktor ismét döbbenetes társaságba került a The New York Timesban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"6K: pszichológus szerzőnk szerint ez a képlete az ideális iskolának. Vélemény.","shortLead":"6K: pszichológus szerzőnk szerint ez a képlete az ideális iskolának. Vélemény.","id":"20180125_Gyarmathy_Eva_Az_idealis_iskola_hat_jellemzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fdd21bd-c438-42e9-be83-e447006a4e78","keywords":null,"link":"/elet/20180125_Gyarmathy_Eva_Az_idealis_iskola_hat_jellemzoje","timestamp":"2018. január. 25. 10:20","title":"Gyarmathy Éva: Az ideális iskola hat jellemzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6980f491-d404-4c94-b6c8-e6348cf0360a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"106 éve süllyedt el az akkori világ technikai csodájának számító hajó, a Titanic. A hajókatasztrófát övező mítosz azóta is él és termeli a pénzt életben tartóinak.","shortLead":"106 éve süllyedt el az akkori világ technikai csodájának számító hajó, a Titanic. A hajókatasztrófát övező mítosz azóta...","id":"20180125_Van_keznel_32_millio_forintja_Megnezheti_negyezer_meteres_melysegben_a_Titanic_roncsait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6980f491-d404-4c94-b6c8-e6348cf0360a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53fa0a6-9df0-42a5-ba01-f0762fd7ba52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_Van_keznel_32_millio_forintja_Megnezheti_negyezer_meteres_melysegben_a_Titanic_roncsait","timestamp":"2018. január. 25. 10:37","title":"Van kéznél 32 millió forintja? Megnézheti négyezer méteres mélységben a Titanic roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48560616-68a7-4888-8c3b-54f1540c9c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szentkirályi nő 25 millió forintot követelt a valótlan információkért.","shortLead":"A szentkirályi nő 25 millió forintot követelt a valótlan információkért.","id":"20180126_Kamu_informacioval_akarta_megszerezni_a_Terez_koruti_ugy_nyomravezetoi_dijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48560616-68a7-4888-8c3b-54f1540c9c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6012fcf9-75ca-4a26-a343-9d513e4df36b","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Kamu_informacioval_akarta_megszerezni_a_Terez_koruti_ugy_nyomravezetoi_dijat","timestamp":"2018. január. 26. 09:20","title":"Kamu információval akarta megszerezni a Teréz körúti ügy nyomravezetői díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d366f7d5-f37d-4abe-a84f-124689c648cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hajdani művészeti ellenzék „tűrt” kategóriájába tartozó Király Tamás rendszerváltás előtti tevékenységét vizsgálja egy most megjelent kötet.","shortLead":"A hajdani művészeti ellenzék „tűrt” kategóriájába tartozó Király Tamás rendszerváltás előtti tevékenységét vizsgálja...","id":"20180125_Aki_oriasbuborekokat_varazsolt_a_Gellerthegyre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d366f7d5-f37d-4abe-a84f-124689c648cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c12625-4dd8-4471-beda-e9a684414be4","keywords":null,"link":"/kultura/20180125_Aki_oriasbuborekokat_varazsolt_a_Gellerthegyre","timestamp":"2018. január. 25. 10:15","title":"Aki óriásbuborékokat varázsolt a Gellért-hegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8e897f-b698-486a-ad9e-33ac7282c187","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A piros városi terepjárót egy lámpánál akarták ellenőrizni a rendőrök, mire a sofőr padlógázt nyomott és teljes sebességgel száguldani kezdett. A veszélyes szlalomozás nem sokáig tartott, néhány méterrel arrébb belevágódott egy szemből érkező járműbe. És nem ez a legmeghökkentőbb rész a történetben.","shortLead":"A piros városi terepjárót egy lámpánál akarták ellenőrizni a rendőrök, mire a sofőr padlógázt nyomott és teljes...","id":"20180125_Brutalis_karambollal_vegzodott_egy_autos_uldozes_Amerikaban__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8e897f-b698-486a-ad9e-33ac7282c187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7341e3-a1ff-49e5-9379-d4fcd9b76b8e","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_Brutalis_karambollal_vegzodott_egy_autos_uldozes_Amerikaban__video","timestamp":"2018. január. 25. 20:28","title":"Brutális karambollal végződött egy autós üldözés Amerikában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]