[{"available":true,"c_guid":"d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Egy erdélyi fiatalember könyve eléggé nagy visszhangot keltett a napokban a spanyol borvilágban és médiában. Kötete a borászatban egyre nagyobb szerepet játszó szebbik nemről szól. Úgy véli, hogy a bornak női lelke van.\r

\r

","shortLead":"Egy erdélyi fiatalember könyve eléggé nagy visszhangot keltett a napokban a spanyol borvilágban és médiában. Kötete...","id":"20180129_Boros_kupak_kiralynoi__interju","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1839e30-2983-41cd-bc9e-43835a7f25b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c367f3a-792e-473f-83c6-7cbbd293ce44","keywords":null,"link":"/elet/20180129_Boros_kupak_kiralynoi__interju","timestamp":"2018. január. 29. 18:47","title":"Boroskupák királynői – interjú Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt eredményes. Az Orbánék által egy év alatt befogadott 1300 menekült most kaput nyitott a Jobbik elnökének pártja régi énjéhez. Közben a kormánysajtó már az LMP-re zúdított össztüzet. A szélárnyékba került MSZP elővette a nyugdíjtémát és nyitott a szélbalra. No és megszólalt Soros is. A hvg.hu heti politikai elemzése a lendületet kapó kampányról.","shortLead":"Sokan kételkedtek abban, mennyire őszinte Vona és a Jobbik cukisodása, egy azonban biztos: csak mérsékelten volt...","id":"20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d442b9b1-ff9e-4564-aaf9-fbf73bc1f0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70830c3-6daf-4c7b-9bbc-7db223841132","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Orban_elohozta_Vonabol_a_neppartosodas_elotti_politikust","timestamp":"2018. január. 28. 14:00","title":"Orbán hibájából nyílt egy ajtó Vonának régi önmagához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár 750 ezer használt autó is gazdát cserélhet.","shortLead":"Idén akár 750 ezer használt autó is gazdát cserélhet.","id":"20180129_hasznalt_auto_forgalomba_helyezes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7178169c-0a4a-42de-9ce6-522d67e7a06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd87c3e-349f-4d46-872a-effdfecd3e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180129_hasznalt_auto_forgalomba_helyezes","timestamp":"2018. január. 29. 14:23","title":"Ezért van mindig tömeg az okmányiroda autós részénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt-hatezer posztszovjet bűnöző juthatott magyar állampolgársághoz és így szabad mozgáshoz az Európai Unióban a magyar kormány közreműködésével, ezt vizsgálná az LMP miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Öt-hatezer posztszovjet bűnöző juthatott magyar állampolgársághoz és így szabad mozgáshoz az Európai Unióban a magyar...","id":"20180129_Szel_Bernadett_meghallgatna_Semjen_Zsolt_az_orosz_bunozok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d51c4-5d99-4f54-92ae-499e57ef7d95","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Szel_Bernadett_meghallgatna_Semjen_Zsolt_az_orosz_bunozok_miatt","timestamp":"2018. január. 29. 12:46","title":"Szél Bernadett meghallgatná Semjén Zsoltot az orosz bűnözők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea87eb6-9da4-463d-bd7f-7dface318bd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt, hogy ki lesz a főszereplője az Aretha Franklin életéről készülő életrajzi filmnek, a Grammy-díjkiosztó előtti partyn jelentették be.","shortLead":"Azt, hogy ki lesz a főszereplője az Aretha Franklin életéről készülő életrajzi filmnek, a Grammy-díjkiosztó előtti...","id":"20180129_Aretha_Franklin_eletrajzi_film_Jennifer_Hudson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea87eb6-9da4-463d-bd7f-7dface318bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad570315-a5ad-44f4-b032-9743fb4cfb09","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Aretha_Franklin_eletrajzi_film_Jennifer_Hudson","timestamp":"2018. január. 29. 12:06","title":"Életrajzi film készül minden idők egyik legnagyobb énekesnőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9313eb58-0edf-4936-b05e-251bbe9dde66","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bruno Mars három fontos kategóriában is győzött, Kendrick Lamar pedig a rap kategória összes díját besöpörte. Jay-Z viszont semmit sem kapott, pedig neki volt a legtöbb jelölése.","shortLead":"Bruno Mars három fontos kategóriában is győzött, Kendrick Lamar pedig a rap kategória összes díját besöpörte. Jay-Z...","id":"20180129_bruno_mars_es_kendrick_lamar_tarolt_az_idei_grammy_galan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9313eb58-0edf-4936-b05e-251bbe9dde66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d50c7bb-eaec-41e8-927e-07a76f94fe6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_bruno_mars_es_kendrick_lamar_tarolt_az_idei_grammy_galan","timestamp":"2018. január. 29. 06:16","title":"Bruno Mars és Kendrick Lamar tarolt az idei Grammy-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Az állam az orosz típusú adminisztratív ellehetetlenítés, fenyegetés és kirekesztés útjára lépett, vetélytársainak alapjogait fenyegeti, magyar állampolgárok kitoloncolását helyezi kilátásba. Vélemény.","shortLead":"Az állam az orosz típusú adminisztratív ellehetetlenítés, fenyegetés és kirekesztés útjára lépett, vetélytársainak...","id":"20180129_Seres_Legyunk_onzok_menjunk_szavazni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4de5db-ae50-4272-843b-7300f4e5cea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Seres_Legyunk_onzok_menjunk_szavazni","timestamp":"2018. január. 29. 11:18","title":"Seres: Legyünk önzők, menjünk szavazni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vizafogó vezet, Havanna a legolcsóbb, megdrágult Káposztásmegyer.","shortLead":"Vizafogó vezet, Havanna a legolcsóbb, megdrágult Káposztásmegyer.","id":"20180129_Drasztikusan_dragultak_a_fovarosi_lakotelepi_lakasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5adc704-0c69-4719-a372-79a1c3d323ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Drasztikusan_dragultak_a_fovarosi_lakotelepi_lakasok","timestamp":"2018. január. 29. 13:50","title":"Drasztikusan drágultak a fővárosi lakótelepi lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]