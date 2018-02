[{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telekom után a Telenor is átfogó rendszerfejlesztést jelentett be erre a hétvégére. És ők is korlátlan neteléréssel kárpótolják az ügyfeleket. A Vodánál most 90 gigányi forgalom jár ingyenesen.","shortLead":"A Telekom után a Telenor is átfogó rendszerfejlesztést jelentett be erre a hétvégére. És ők is korlátlan neteléréssel...","id":"20180215_telenor_ugyfelszolgalat_nem_elerheto_rendszerkarbantartas_ingyen_internet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70351cc7-b5c6-44e3-ab26-21fcbaaf7a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180215_telenor_ugyfelszolgalat_nem_elerheto_rendszerkarbantartas_ingyen_internet","timestamp":"2018. február. 15. 07:02","title":"24 órán át ingyen lesz a mobilinternet a Telenornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d84d98-33ab-46b3-9cd5-407fe33c26d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat.","id":"20180215_Tuz_volt_egy_harmadik_emeleti_lakasban_a_VIII_keruletben__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0d84d98-33ab-46b3-9cd5-407fe33c26d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1fb3aa-45ab-4e93-8b4d-10c4298eef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Tuz_volt_egy_harmadik_emeleti_lakasban_a_VIII_keruletben__video","timestamp":"2018. február. 15. 15:03","title":"Tűz volt egy harmadik emeleti lakásban a VIII. kerületben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e2a667-f23f-44b6-9636-32c85779a87c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz éve kiáltotta ki függetlenségét Koszovó, amit Szerbia a mai napig nem ismer el. Vannak olyan értesülések, hogy Szerbia 2025-től jósolt uniós tagságának feltétele lehet Koszovó függetlenségének elismerése. A szerb elnök szerint ez biztosan nem lehetséges, de Koszovó ENSZ-tagságára talán rábólinthatnak.","shortLead":"Tíz éve kiáltotta ki függetlenségét Koszovó, amit Szerbia a mai napig nem ismer el. Vannak olyan értesülések...","id":"20180216_szerbia_az_unios_tagsagert_sem_ismerne_el_koszovo_fuggetlenseget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e2a667-f23f-44b6-9636-32c85779a87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290dec08-a024-45a3-a684-0813557680c5","keywords":null,"link":"/vilag/20180216_szerbia_az_unios_tagsagert_sem_ismerne_el_koszovo_fuggetlenseget","timestamp":"2018. február. 16. 18:30","title":"Szerbia az uniós tagságért sem ismerné el Koszovó függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo TV már az övé, most a Story TV körül sejlik fel, Csík Zoltán – akit a felcsúti polgármester emberének tartanak – nem tagadta a vásárlásról szóló értesülést.","shortLead":"Az Echo TV már az övé, most a Story TV körül sejlik fel, Csík Zoltán – akit a felcsúti polgármester emberének tartanak...","id":"20180215_Ujabb_tevet_vehet_Meszaros_Lorinc","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9dd326-c311-46c4-a992-fb8d28a2a45b","keywords":null,"link":"/itthon/20180215_Ujabb_tevet_vehet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. február. 15. 13:17","title":"Újabb tévét vehet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba5ffe8-ad9b-4e99-b2eb-811386e75da5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy éveken át tartó konfliktus eredményeként szorította ki az orosz állami atomvállalat, a Roszatom a magyar tulajdonost egy olyan cégből, amely fontos szerepet játszhat majd a paksi bővítésben – derült ki a Direk36 új cikkéből, amely a 444-en jelent meg. ","shortLead":"Egy éveken át tartó konfliktus eredményeként szorította ki az orosz állami atomvállalat, a Roszatom a magyar...","id":"20180215_Kiszoritottak_az_oroszok_a_magyarokat_Paks_2_egyik_fontos_cegebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba5ffe8-ad9b-4e99-b2eb-811386e75da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e33f7f-145b-4c91-add8-1b51c1bd66d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_Kiszoritottak_az_oroszok_a_magyarokat_Paks_2_egyik_fontos_cegebol","timestamp":"2018. február. 15. 07:55","title":"Kiszorították az oroszok a magyarokat Paks II. egyik fontos cégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamera felvételén jól látni a pillanatot, amikor elaludt a sofőr, mert hirtelen gyorsított fel 130 km/h-ról 160-ra.","shortLead":"A fedélzeti kamera felvételén jól látni a pillanatot, amikor elaludt a sofőr, mert hirtelen gyorsított fel 130 km/h-ról...","id":"20180215_baleset_m6os_autopalya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4245d-8605-4cf3-ac38-f088f284179b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180215_baleset_m6os_autopalya","timestamp":"2018. február. 15. 04:01","title":"Elaludt, 160 km/h-val balesetezett a sofőr az M6-oson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A visegrádi luxushotel befejezésére készül Orbán Viktor kormányfő veje, akinek közvetett tulajdonában lévő cége benyújtotta a hatóságoknak az engedélyezéshez szükséges előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt.","shortLead":"A visegrádi luxushotel befejezésére készül Orbán Viktor kormányfő veje, akinek közvetett tulajdonában lévő cége...","id":"20180216_Uveghegyet_epit_Tiborcz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b3cbe1-1969-4fb7-8ccf-bc6a42d2dce7","keywords":null,"link":"/kkv/20180216_Uveghegyet_epit_Tiborcz","timestamp":"2018. február. 16. 15:05","title":"Üveghegyet épít Tiborcz a Dunakanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952808f5-c219-45aa-9f95-831a73a3dff5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Utat, új csomópontokat is építenek az egykori északi járműjavítónál Budapesten, ahol az Operaház új műhelyházát és látogatóközpontját alakítják ki. A szomszédban pedig az új Közlekedési Múzeum kap helyet. ","shortLead":"Utat, új csomópontokat is építenek az egykori északi járműjavítónál Budapesten, ahol az Operaház új műhelyházát és...","id":"20180215_a_kornyeket_is_kipofozzak_az_operahaz_uj_14_milliardos_muhelyhazanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952808f5-c219-45aa-9f95-831a73a3dff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc304ef2-215a-4888-9c6a-0d0d96f4899b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180215_a_kornyeket_is_kipofozzak_az_operahaz_uj_14_milliardos_muhelyhazanal","timestamp":"2018. február. 15. 15:43","title":"A környéket is kipofozzák az Operaház új, 14 milliárdos műhelyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]