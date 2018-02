[{"available":true,"c_guid":"9ba13dd9-3808-4ad6-bc42-29daa1bd189d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NÉBIH honlapján figyelmeztet a veszélyre.","shortLead":"A NÉBIH honlapján figyelmeztet a veszélyre.","id":"20180216_A_DMben_is_erkezett_a_glutenmentes_kukoricachipbol_ami_tele_van_glutennel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba13dd9-3808-4ad6-bc42-29daa1bd189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92083c8-8f08-4c06-9b59-d66de3f7eb72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_A_DMben_is_erkezett_a_glutenmentes_kukoricachipbol_ami_tele_van_glutennel","timestamp":"2018. február. 16. 13:07","title":"A DM-be is érkezett a gluténmentes kukoricachipsből, ami tele van gluténnel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b426dd-4d07-444d-b262-4e835779b470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 16 év adatai megdöbbentették a kutatókat. A súlyosan veszélyeztetett állatok élőhelyveszteségének egyik jól ismert oka az élelmiszeripari termékek sokaságában előforduló pálmaolaj.","shortLead":"Az elmúlt 16 év adatai megdöbbentették a kutatókat. A súlyosan veszélyeztetett állatok élőhelyveszteségének egyik jól...","id":"20180216_tobb_mint_100_000_orangutant_oltek_meg_2002_ota_borneon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1b426dd-4d07-444d-b262-4e835779b470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56274a8-c918-4504-8dd9-4606ff869b23","keywords":null,"link":"/vilag/20180216_tobb_mint_100_000_orangutant_oltek_meg_2002_ota_borneon","timestamp":"2018. február. 16. 10:57","title":"Több mint 100 000 orangutánt öltek meg Borneón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f21bcf-f56e-4598-80e8-b85789076942","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden idők egyik legjobb animációs meséje elevenedik meg a Disneylandbe látogató gyerekek (és felnőttek) nagy örömére. ","shortLead":"Minden idők egyik legjobb animációs meséje elevenedik meg a Disneylandbe látogató gyerekek (és felnőttek) nagy örömére. ","id":"20180216_Toy_Storyuniverzummal_bovul_a_floridai_Disneyland","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f21bcf-f56e-4598-80e8-b85789076942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04554bb4-afd9-4525-a236-66f481468e08","keywords":null,"link":"/kultura/20180216_Toy_Storyuniverzummal_bovul_a_floridai_Disneyland","timestamp":"2018. február. 16. 17:50","title":"Toy Story-univerzummal bővül a floridai Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Elios egyik igazgatója is ott volt a pályázati kiírás társszerzői között, az árak kiszámításához használt három, egymástól elvileg független ajánlatban pedig pont ugyanazt a számítási hibát követték el - áll a Kalocsáról kiszivárgott jelentésben.","shortLead":"Az Elios egyik igazgatója is ott volt a pályázati kiírás társszerzői között, az árak kiszámításához használt három...","id":"20180216_Kalocsan_is_lebukott_az_Elios","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5214617-1387-42a6-a8ea-5b5b3149ab37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180216_Kalocsan_is_lebukott_az_Elios","timestamp":"2018. február. 16. 17:16","title":"Kalocsán is lebukott az Elios","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vasárnap dönt a VII. kerület arról, hogy bezárjanak-e éjfélkor a bulinegyedként elhíresült belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek. A lakáskiadók félnek a másnaptól, az ott lakók reménykednek, a rozsdazónák felkészülhetnek.","shortLead":"Vasárnap dönt a VII. kerület arról, hogy bezárjanak-e éjfélkor a bulinegyedként elhíresült belső-erzsébetvárosi...","id":"20180216_Erzsebetvarosi_lakaspiac__mi_lesz_a_buli_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14e646b4-c1fd-431a-8bc5-e977b6da3b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89fa3eb-01f6-4661-9c4e-7ba359817c07","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180216_Erzsebetvarosi_lakaspiac__mi_lesz_a_buli_utan","timestamp":"2018. február. 16. 12:46","title":"Erzsébetvárosi lakáspiac – mi lesz a buli után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b12f8fb-5eb7-4bf3-b5b8-0b8b6a9df6ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyen négykerekűek szerepelnek a politikusok vagyonnyilakozataiban. Régi és olcsó Ford, valamint új és méregdrága Lexus is található közöttük.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyen négykerekűek szerepelnek a politikusok vagyonnyilakozataiban. Régi és olcsó Ford, valamint új és...","id":"20180216_wartburgnal_ertekesebb_autoi_is_vannak_a_magyar_politikusoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b12f8fb-5eb7-4bf3-b5b8-0b8b6a9df6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a549dd21-a376-4f05-bf38-4979cc4f9dab","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_wartburgnal_ertekesebb_autoi_is_vannak_a_magyar_politikusoknak","timestamp":"2018. február. 16. 06:41","title":"Wartburgnál értékesebb autói is vannak a magyar politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50203b19-94da-47b7-9132-a8569fef33fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utasok elolvadtak Josie Peppertől.","shortLead":"Az utasok elolvadtak Josie Peppertől.","id":"20180215_nagyon_cuki_robotlany_segit_az_utasoknak_a_muncheni_repteren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50203b19-94da-47b7-9132-a8569fef33fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59a0bcf-add7-46e4-9a33-8afdb07244e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180215_nagyon_cuki_robotlany_segit_az_utasoknak_a_muncheni_repteren","timestamp":"2018. február. 15. 21:40","title":"Nagyon cuki robotlány segít az utasoknak a müncheni reptéren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több bejelentés is érkezett a szövetségiekhez arról, hogy Nikolas Cruz embert akar ölni.","shortLead":"Több bejelentés is érkezett a szövetségiekhez arról, hogy Nikolas Cruz embert akar ölni.","id":"20180217_Nagyot_hibazott_az_FBI_mert_nem_allitotta_meg_idoben_a_floridai_amokfutot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d744c2a-ad05-4c06-a2cd-de1cd50a7932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664fc19c-4f50-405b-a909-ba11c2a86c07","keywords":null,"link":"/vilag/20180217_Nagyot_hibazott_az_FBI_mert_nem_allitotta_meg_idoben_a_floridai_amokfutot","timestamp":"2018. február. 17. 08:00","title":"Nagyot hibázott az FBI, mert nem állította meg időben a floridai ámokfutót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]