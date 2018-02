[{"available":true,"c_guid":"6eb843f8-29d5-42a7-93de-471d9d9fd37f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emma Watson az első támogatók egyike. A kezdeményezést már hírességek is segítik, de az eddigi megismert összegek alapján nem voltak olyan bőkezűek, mint Emma Watson. ","shortLead":"Emma Watson az első támogatók egyike. A kezdeményezést már hírességek is segítik, de az eddigi megismert összegek...","id":"20180218_a_harry_potter_sorozat_sztarja_bokezuen_tamogatta_a_zaklatast_aldozatait_segito_kampanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb843f8-29d5-42a7-93de-471d9d9fd37f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44524337-8858-4a41-9075-5e2eb9dd7c9c","keywords":null,"link":"/kultura/20180218_a_harry_potter_sorozat_sztarja_bokezuen_tamogatta_a_zaklatast_aldozatait_segito_kampanyt","timestamp":"2018. február. 18. 17:24","title":"A Harry Potter-sorozat sztárja bőkezűen támogatta a zaklatást áldozatait segítő kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7dec18e-9efe-4490-87a2-743b40a2df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este fél hatig a hetedik kerületiek mindössze 14,55 százaléka szavazott, és ez az arány urnazárásig sem nagyon nőtt.","shortLead":"Este fél hatig a hetedik kerületiek mindössze 14,55 százaléka szavazott, és ez az arány urnazárásig sem nagyon nőtt.","id":"20180218_alacsony_reszvetel_bulinegyedes_nepszavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7dec18e-9efe-4490-87a2-743b40a2df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a79f1507-6897-4e18-abeb-4551a1f7a28e","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_alacsony_reszvetel_bulinegyedes_nepszavazas","timestamp":"2018. február. 18. 11:35","title":"Értelmezhetetlenül alacsony a részvétel a bulinegyedes népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme, néhány ötlet a milliárdosnak, mit kér tőle a nép - vagy legalábbis a hvg.hu olvasói -, mit telepítsen be hozzánk. ","shortLead":"Íme, néhány ötlet a milliárdosnak, mit kér tőle a nép - vagy legalábbis a hvg.hu olvasói -, mit telepítsen be hozzánk. ","id":"20180217_Jozan_esz_politikuszabalo_anakonda__ezt_szeretnek_kerni_olvasoink_Soros_Gyorgytol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e379f482-896f-407d-b059-7b4751c7c25d","keywords":null,"link":"/itthon/20180217_Jozan_esz_politikuszabalo_anakonda__ezt_szeretnek_kerni_olvasoink_Soros_Gyorgytol","timestamp":"2018. február. 17. 09:40","title":"Józan ész, politikuszabáló anakonda - ezt kérnék olvasóink Soros Györgytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d79c09-e921-428a-9f5d-fb79d521a625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte, aktuális pikantériáját pedig az adta, hogy pár hét múlva parlamenti választások lesznek, tehát a kormányfő-pártelnök egyúttal a Fidesz kampányát is megnyitotta a Várkert Bazárban.","shortLead":"Az eseményt idén is a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezte, aktuális pikantériáját pedig az adta, hogy pár...","id":"20180218_Orban_Viktor_evet_ertekel_es_kampanyt_nyit__percrol_percre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6d79c09-e921-428a-9f5d-fb79d521a625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ceb14d-2c16-4a1b-83a1-432421b4d876","keywords":null,"link":"/itthon/20180218_Orban_Viktor_evet_ertekel_es_kampanyt_nyit__percrol_percre","timestamp":"2018. február. 18. 14:52","title":"Így értékelt évet Orbán Viktor: \"Politikai ellenfeleink reménytelen helyzetben vannak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e34e10c-e192-4f30-b3c7-128141fd4aa1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kisüzemi sörfőzdével kötött megállapodást a dán forgalmazó.","shortLead":"Kisüzemi sörfőzdével kötött megállapodást a dán forgalmazó.","id":"20180217_A_Carlsberg_beszall_a_kezmuves_sorozesbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e34e10c-e192-4f30-b3c7-128141fd4aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcc94aa-7cfb-4dfd-ad7b-e52d2d8b6ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180217_A_Carlsberg_beszall_a_kezmuves_sorozesbe","timestamp":"2018. február. 17. 09:25","title":"A Carlsberg beszáll a kézműves sörözésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5de9ee2-4de8-43b0-988b-717965fcd64c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180218_ez_chrome_beepitett_hirdetesblokkolo_winamp_zenelejatszo_boston_dynamics_robotkutya_internet_archivum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5de9ee2-4de8-43b0-988b-717965fcd64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0361419-deb9-465e-a991-fc8e90e9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180218_ez_chrome_beepitett_hirdetesblokkolo_winamp_zenelejatszo_boston_dynamics_robotkutya_internet_archivum","timestamp":"2018. február. 18. 12:00","title":"Ez történt: feltámasztották a Winampot, most telepítés nélkül is használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c006e5b0-0c42-4c19-9328-97fcbbe625ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sűrű volt ez a hét is, összeszedtük a legolvasottabb autós híreket.","shortLead":"Sűrű volt ez a hét is, összeszedtük a legolvasottabb autós híreket.","id":"20180218_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c006e5b0-0c42-4c19-9328-97fcbbe625ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f2017-e78a-4292-9323-69d51aa29d32","keywords":null,"link":"/cegauto/20180218_top_autos_hirek","timestamp":"2018. február. 18. 15:31","title":"Tolatóradar: elállta a mentősök útját a szegedi sofőr, a rendőrök gyorsan helyre tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy nyilvános vécét sem használhatok ennyiből – mondta a Kisalföldnek az Olga nevű nő.","shortLead":"Egy nyilvános vécét sem használhatok ennyiből – mondta a Kisalföldnek az Olga nevű nő.","id":"Igy_Igy_kap_120_forintos_emelt_nyugdijat_a_magyar_allamtol_egy_ottovenyi_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1579b563-99e4-4180-9b6d-ee68782c62ad","keywords":null,"link":"/enesacegem/Igy_Igy_kap_120_forintos_emelt_nyugdijat_a_magyar_allamtol_egy_ottovenyi_no","timestamp":"2018. február. 18. 12:25","title":"Így kap 120 forintos, emelt nyugdíjat a magyar államtól egy öttövényi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]