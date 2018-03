Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de a kormányfő nem ment el. Hétfő este így Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor vitázott egymással. Szakpolitikai érdek- és értékütköztetés történt úgy a Gödör Klubban, hogy egyszer sem hangzott el olyan agyonhasznált kormányzati toposz, mint a migráns vagy Soros.","shortLead":"Oktatási vitát szervezett a miniszterelnök-jelölteknek a Független Diákparlament. Meghívták Orbán Viktort is, de...","id":"20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=066b88f7-0f48-43ff-a819-e5d7d0076bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5bd9a9-8963-456f-82be-4b0021f47b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Forradalomba_hivta_a_diakokat_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. március. 13. 06:00","title":"Forradalomba hívta a diákokat Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indítványt rendkívüli ülésen tárgyalja majd a parlament, ennek időpontja még nem ismert.","shortLead":"Az indítványt rendkívüli ülésen tárgyalja majd a parlament, ennek időpontja még nem ismert.","id":"20180312_bizalmatlansagi_inditvanyt_adtak_be_fico_kormanya_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142416e6-e490-43da-85ec-faa6bb9576ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cd670-fd69-47c7-8380-ae21904952ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_bizalmatlansagi_inditvanyt_adtak_be_fico_kormanya_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 20:50","title":"Bizalmatlansági indítványt adtak be Fico kormánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mutatta be az MSZP-Párbeszéd árnyékkormány tagjait. Tárcát kapna a budaörsi polgármester vagy a volt EU-s biztos Andor László. A Fidesz szerint Soros. \r

\r

","shortLead":"Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt mutatta be az MSZP-Párbeszéd árnyékkormány tagjait. Tárcát kapna a budaörsi...","id":"20180311_Itt_az_MSZPParbeszedfele_arnyekkormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509273f4-1894-49a2-b655-3862a49c97f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Itt_az_MSZPParbeszedfele_arnyekkormany","timestamp":"2018. március. 11. 12:57","title":"Itt az MSZP-Párbeszéd-féle árnyékkormány!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos akadályt kell legyőznie a menyasszonynak: meg kell tanulnia a bal oldalon vezetni.","shortLead":"Fontos akadályt kell legyőznie a menyasszonynak: meg kell tanulnia a bal oldalon vezetni.","id":"20180312_Vajon_tulelie_ezt_a_probat_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_kapcsolata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c152c578-2063-4c68-8166-02a1bb0e816e","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Vajon_tulelie_ezt_a_probat_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_kapcsolata","timestamp":"2018. március. 12. 10:43","title":"Vajon túléli-e ezt a próbát Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen háromszáz óra közmunkát kell végeznie a Mátészalkai Járásbíróság ítélete szerint annak a postai kézbesítőnek, aki elsikkasztotta a postai küldeményként rábízott csaknem egymillió forintot.","shortLead":"Jogerősen háromszáz óra közmunkát kell végeznie a Mátészalkai Járásbíróság ítélete szerint annak a postai kézbesítőnek...","id":"20180312_kozmunkara_iteltek_az_egymillioval_meglepett_penzes_postast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11286b29-b6cd-4548-a816-a024b6f8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_kozmunkara_iteltek_az_egymillioval_meglepett_penzes_postast","timestamp":"2018. március. 12. 19:18","title":"Közmunkára ítélték az egymillióval meglépett pénzes postást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ce732b-4784-4efd-b9c2-f9a3e42924e6","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"\"Oda jutott a világ, hogy az abszurd irodalom csak enyhe skicc lett, mert egyszerűen nem tud annyira abszurd lenni, hogy a valóság ne írná felül\" - vallja a HVG e heti Portréjában Szikszai Rémusz független színész-rendező, aki előadásaiban nagyrészt a hatalom természetét vizsgálja, Andrej Serbanhoz pedig azért állt be asszisztensnek a Radnótiban nemrég bemutatott III. Richárd című Shakespeare-drámában, mert \"ebben a szakmában leginkább másoktól lehet ellesni a fogásokat\".","shortLead":"\"Oda jutott a világ, hogy az abszurd irodalom csak enyhe skicc lett, mert egyszerűen nem tud annyira abszurd lenni...","id":"201810_szikszai_remusz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ce732b-4784-4efd-b9c2-f9a3e42924e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104f4ae3-33e7-4d1e-8896-7df38f0922ed","keywords":null,"link":"/kultura/201810_szikszai_remusz","timestamp":"2018. március. 11. 12:30","title":"Szikszai Rémusz: \"Nekem az igazságérzetemet zavarja rettenetesen, ami körülvesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció keretében. Az ingyenes időszak április 3-án kezdődik, mit ad isten, épp a választások előtti hajrában.","shortLead":"Két héten át lehet majd fizetés nélkül hozzájutni a Mediaworks gondozta Heves Megyei Hírlaphoz egy most induló akció...","id":"20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aab28b-b5d7-4368-82da-04aa684efc7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Pont_a_valasztasok_elott_lesz_ingyenes_Meszaros_Lorinc_ujsagja","timestamp":"2018. március. 12. 17:10","title":"Pont a választások előtt lesz ingyenes Mészáros Lőrinc újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt csapatkapitányát.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt...","id":"20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4ce1f7-54cb-4c4c-92f9-612a5ced9f59","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","timestamp":"2018. március. 11. 14:06","title":"Megható búcsú: így köszönt el a csapata és a szurkolók Davide Astoritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]