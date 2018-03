Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","shortLead":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","id":"20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1ff0fd-6dc6-404e-8198-599179a1ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 11:37","title":"Morvai Krisztina nem lesz ott a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek az üzenetek az üzenetküldőben.","shortLead":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek...","id":"20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d408b539-df6d-4e96-8d9d-6d62275d8f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","timestamp":"2018. március. 13. 09:03","title":"Olyan funkció jön a WhatsAppba, amelyről sokan csak álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bb60d1-61c9-47be-82ed-3a87ae87f408","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 66 éves Lynda Carter egy interjúban beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt őt is szexuálisan zaklatták. Sőt, azt is elmondta, hogy a Wonder Woman forgatásán egy operatőr lyukon keresztül leskelődött utána az öltözőben. ","shortLead":"A 66 éves Lynda Carter egy interjúban beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt őt is szexuálisan zaklatták. Sőt, azt is...","id":"20180314_Szexualisan_zaklattak_Lynda_Cartert_az_eredeti_Wonder_Womant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2bb60d1-61c9-47be-82ed-3a87ae87f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad73c3e5-e874-44e0-b734-48f13c8c55ca","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Szexualisan_zaklattak_Lynda_Cartert_az_eredeti_Wonder_Womant","timestamp":"2018. március. 14. 12:14","title":"Szexuálisan zaklatták Lynda Cartert, az eredeti Wonder Womant is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

