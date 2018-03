Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","shortLead":"„Soha egy fillért nem fogadtam el”, mondta. A lelkiismerete tiszta. Facebook-videóban jelentkezett a miniszter.","id":"20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d4e1de-473d-4769-88de-016e382df4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Hosszan_magyarazza_Kosa_mi_koze_van_a_43_milliard_euorohoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:20","title":"Hosszan magyarázza Kósa, mi köze van a 4,3 milliárd euróhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0598900c-4d59-4a24-aab5-866da0191aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Ismert_konyv_amit_senki_sem_olvasott_mi_az_Uj_jatekot_talalt_ki_Dragoman","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0598900c-4d59-4a24-aab5-866da0191aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546983f-dce6-45e2-9c19-299c9ab8d12b","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Ismert_konyv_amit_senki_sem_olvasott_mi_az_Uj_jatekot_talalt_ki_Dragoman","timestamp":"2018. március. 14. 11:51","title":"Ismert könyv, amit senki sem olvasott, mi az? Új játékot talált ki Dragomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azonnali hatállyal bezárják a tábort az ott kialakult helyzet miatt a római belügyminisztérium döntése nyomán. ","shortLead":"Azonnali hatállyal bezárják a tábort az ott kialakult helyzet miatt a római belügyminisztérium döntése nyomán. ","id":"20180313_elrendeltek_a_lampedusai_menekulttabor_kiuriteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff613ab-1005-49ac-bffa-51e6a5cb226a","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_elrendeltek_a_lampedusai_menekulttabor_kiuriteset","timestamp":"2018. március. 13. 21:20","title":"Elrendelték a lampedusai menekülttábor kiürítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is időközi választáson. Egy összeellenzéki kormánykoalíció öngyilkosság lenne.","shortLead":"Az ellenzék nem tud teljes koordinációt összehozni, és nem is akarhat. Ugyanakkor a Fidesz kikapott már e nélkül is...","id":"20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982b44b8-44b2-4c1e-82ba-d46564d99cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1f9779-06e2-40d4-acf3-34577cc72026","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Torok_Gabor_kamikazeakcio_lenne_az_osszellenzeki_kormanykoalicio","timestamp":"2018. március. 13. 14:26","title":"Török Gábor: Kamikázeakció lenne az összellenzéki kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ffdf2e-c11b-45a3-a3af-bec6bfcdeeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ujsagirogyilkossag_az_EP_alapos_vizsgalatot_surget","timestamp":"2018. március. 14. 21:52","title":"Újságíró-gyilkosság: az EP alapos vizsgálatot sürget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de az Urus is feljövőben van.","shortLead":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de...","id":"20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8051b-f089-4684-b4d8-8cfecc6af6d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. március. 14. 11:29","title":"Úgy viszik a méregdrága Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87dde8bb-14c6-471b-8d01-5abde25496b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ahová bárki bemehet, ott aláírást is szabad gyűjteni.","shortLead":"Ahová bárki bemehet, ott aláírást is szabad gyűjteni.","id":"20180314_Kuria_nem_volt_jogserto_a_Momentumgyules_a_parkoloban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87dde8bb-14c6-471b-8d01-5abde25496b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d565a52-472b-4c9b-b8a3-67050a067777","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kuria_nem_volt_jogserto_a_Momentumgyules_a_parkoloban","timestamp":"2018. március. 14. 16:01","title":"Kúria: Nem volt jogsértő a Momentum-gyűlés a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pestisracok.hu szerint nyomoz a rendőrség Juhász Péter ellen, a politikus nem tudott erről, de azt mondta, nem csak őt jelentették fel, hanem volt élettársát is. ","shortLead":"A pestisracok.hu szerint nyomoz a rendőrség Juhász Péter ellen, a politikus nem tudott erről, de azt mondta, nem csak...","id":"20180313_Juhasz_Peter_csaladi_elete_ujra_feljelentes_targya_lett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a35bbb-d326-4d6b-a58f-720dc9636ee5","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_csaladi_elete_ujra_feljelentes_targya_lett","timestamp":"2018. március. 13. 18:30","title":"Juhász Péter családi élete rendőrségi feljelentés tárgya lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]