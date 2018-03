Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

\r

","shortLead":"A pszichológus szerint a kormány olyan oktatáspolitikát erőltet az országra, amely megöli a nemzetet. \r

\r

","id":"20180314_Vekerdy_Tamas_Az_Orbankormany_nem_nemzeti_nem_kereszteny_es_nem_konzervativ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f9012-66c8-46b0-baa5-d930de063450","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Vekerdy_Tamas_Az_Orbankormany_nem_nemzeti_nem_kereszteny_es_nem_konzervativ","timestamp":"2018. március. 14. 09:15","title":"Vekerdy: Az Orbán-kormány nem nemzeti, nem keresztény és nem konzervatív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","shortLead":"180 centiméter magas, hetvenkilós, és pár nap múlva meg fog ismerkedni a Nyíregyházi Állatpark többi zsiráfjával. ","id":"20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a5246-fe9b-4336-b1ef-98a0bcf8719a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_nyiregyhazi_zsirafborju_dobja_fel_a_napot","timestamp":"2018. március. 13. 13:26","title":"A nyíregyházi zsiráfborjú dobja fel a napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért alkalmatlan miniszternek. ","shortLead":"A Jobbik szerint ha igazat mond Kósa Lajos az 1300 milliárd forint kezeléséről, akkor azért, ha nem, akkor meg azért...","id":"20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a494758-0f0e-4d36-82f1-24def39d2c16","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_a_Jobbik_Kosa_Lajos_sztorija_miatt","timestamp":"2018. március. 14. 13:07","title":"Vizsgálóbizottságot kezdeményez a Jobbik Kósa Lajos sztorija miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszóltak, hogy lehet kampányolni, nem lesz összefogás.","shortLead":"Leszóltak, hogy lehet kampányolni, nem lesz összefogás.","id":"20180314_Az_MSZPben_mar_lemondtak_az_LMProl","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dba2164-836d-4bc0-a073-1e63d84cfc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72246aa7-2d0f-4bec-acf3-0959dccbf8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_MSZPben_mar_lemondtak_az_LMProl","timestamp":"2018. március. 14. 17:25","title":"Az MSZP-ben már lemondtak az LMP-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","shortLead":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","id":"20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd8295-6d43-4d61-bb3f-3b4c24bc87a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","timestamp":"2018. március. 14. 18:22","title":"Lesz listája a legsúlyosabb kamupártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd029ea7-4a84-4a49-8371-1110d0b2b454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stephen Hawking nemcsak az eseményhorizonton, hanem a természettudomány szokásos határain is túllépett.","shortLead":"Stephen Hawking nemcsak az eseményhorizonton, hanem a természettudomány szokásos határain is túllépett.","id":"20180314_Stephen_Hawking_a_legnagyobb_arc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd029ea7-4a84-4a49-8371-1110d0b2b454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4686dd52-32df-4b3f-88ec-e49586e33cfc","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Stephen_Hawking_a_legnagyobb_arc","timestamp":"2018. március. 14. 10:18","title":"Stephen Hawking, a legnagyobb arc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","shortLead":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","id":"20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe1424-c9fb-4876-b597-2a5f30d6b764","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 14. 19:27","title":"Ilyen lesz a szavazólap április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében a rendszerváltás óta eltelt márciusi ünnepekre tekintünk vissza.","shortLead":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében...","id":"20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9c733e-c356-42e1-975e-a7d3116be69d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","timestamp":"2018. március. 15. 06:30","title":"Révész: Válaszd 48-at! - bárkit és senkit (II. rész)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]