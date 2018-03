Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És akkor mi van? Alicia Vikander lehet a bizonyítéka annak, hogy nem a testalkat teszi a hősnőt.","shortLead":"És akkor mi van? Alicia Vikander lehet a bizonyítéka annak, hogy nem a testalkat teszi a hősnőt.","id":"20180315_Tenyleg_tul_kicsi_Lara_Croft_melle","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f081f6-572e-4636-8bd7-990ed6b6bfcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a489a9d-597f-45d3-936b-c752dcf92981","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Tenyleg_tul_kicsi_Lara_Croft_melle","timestamp":"2018. március. 15. 13:05","title":"Tényleg túl kicsi Lara Croft melle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","shortLead":"Nem ez az első filmje az énekesnőnek. ","id":"20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479e237b-fd50-435e-91f6-3246f57a47de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c834a9d-8afb-49c7-b0c6-c8ab67789883","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Madonna_egy_balerinarol_rendez_filmet","timestamp":"2018. március. 14. 12:57","title":"Madonna egy balerináról rendez filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","shortLead":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","id":"20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e46b66-fbe9-4f88-9cb9-b548cc9679b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","timestamp":"2018. március. 15. 18:15","title":"Már biztos, ki rendezi az utolsó Daniel Craig-féle Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Ha jól számoltuk, huszonnégyszer esett március 15-e országos választási kampányba vagy annak közelébe a kiegyezés és 2014 között. Utoljára 1963-ban kerülték el a parlamenti választások az 1848-as forradalom ünnepét.","shortLead":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Ha jól számoltuk, huszonnégyszer...","id":"20180314_Revesz_Valaszd_48at__barkit_es_senkit_I_resz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97877da0-42e7-43a2-abec-8a3efe8161a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f0bfb4f-8b99-4026-8c8b-7b127074b1fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Revesz_Valaszd_48at__barkit_es_senkit_I_resz","timestamp":"2018. március. 14. 17:40","title":"Révész: Válaszd 48-at! – bárkit és senkit (I. rész)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22e39f-a6e2-4747-a727-d5ff9192d15c","c_author":"h. cs. k.","category":"itthon","description":"Nagy buszkonvojjal érkeztek lengyelek, hogy a magyar kormány mellett tüntessenek.","shortLead":"Nagy buszkonvojjal érkeztek lengyelek, hogy a magyar kormány mellett tüntessenek.","id":"20180315_Tizennegy_busszal_hoztak_lengyeleket_a_Bekemenetre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a22e39f-a6e2-4747-a727-d5ff9192d15c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac1922-9a4c-4911-891f-cb15f2d9d01e","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Tizennegy_busszal_hoztak_lengyeleket_a_Bekemenetre","timestamp":"2018. március. 15. 11:26","title":"Tizennégy busszal hoztak lengyeleket a Békemenetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán Viktor ünnepi beszédét. A Jobbik képviselői a Batthyány-örökmécsesnél tettek esküt a Szent Korona másolatánál, a baloldali ellenzék pedig a Szabadság híd tövében ünnepelt. A kutyapárt aktivistái sem maradtak otthon, az utolsó nagy ünnepi rendezvény pedig a diákoké volt, akik az Operaháznál állítottak fel színpadot.","shortLead":"Hatalmas békemenetes tömeg hömpölygött végig március 15-én a Margit hídon, hogy meghallgassák a Kossuth téren Orbán...","id":"20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42792791-89de-4b26-a775-6eec22316c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d927fae-ca5b-4ab6-b568-18fb76d44368","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180315_marcius_15_kepekben_nagyitas","timestamp":"2018. március. 15. 20:30","title":"Békemenettől diáktüntetésig: így ünnepelt Budapest március 15-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7da80f1-c0ba-49e9-b234-52d1d9ea99f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Gulyas_Marton_keritesszaggato_palinkaval_kinalja_a_COFmenet_tuntetoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7da80f1-c0ba-49e9-b234-52d1d9ea99f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96322cc-8c7d-4544-b4e0-f5b645efbaec","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Gulyas_Marton_keritesszaggato_palinkaval_kinalja_a_COFmenet_tuntetoit","timestamp":"2018. március. 15. 12:23","title":"Gulyás Márton kerítésszaggató pálinkával kínálja a CÖF-menet tüntetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arra szólította fel a kormányt, hogy már ne hozzanak döntéseket az adófizetők pénzéről, Kaltenbach Jenő volt ombudsmant antikorrupciós ügyészség vezetőjének nevezné ki, Kósa Lajosról pedig azt mondta, nem hiszi el, hogy Kósa annyira ostoba, hogy nem fogta fel, mit ír alá. ","shortLead":"Karácsony Gergely arra szólította fel a kormányt, hogy már ne hozzanak döntéseket az adófizetők pénzéről, Kaltenbach...","id":"20180314_Karacsony_Gergely_leidiotazta_Kosa_Lajost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e42b34-b930-4f13-8d70-d91b57176b98","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Karacsony_Gergely_leidiotazta_Kosa_Lajost","timestamp":"2018. március. 14. 13:59","title":"Karácsony Gergely leidiótázta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]