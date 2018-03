Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e127eae-44ad-499d-a77f-05ad1cff757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","timestamp":"2018. március. 18. 19:03","title":"Az internet nem felejt: alig fogja elhinni, hogy mi volt a vezető hír a Fidesz címlapján pontosan 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","shortLead":"A fixen telepített és a mozgatható traffipaxoknál is sok meghibásodás történt, a garancia viszont idén már lejár.","id":"20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c8b01a-ba0d-44a7-b61f-ad1f0cf682bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a81f30-a3b0-4b92-b052-ea3380bf1849","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_veda_szupertraffipax_garancia_javitas","timestamp":"2018. március. 20. 14:21","title":"Romlanak a traffipaxok: két év alatt 1301 alkalommal kellett szerelni a VÉDA kameráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű, hanem a magzat pillanatnyi igényeihez igazodó elegyét szállítja, ezt pedig nemigen lehet helyettesíteni.","shortLead":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű...","id":"201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4dda-77be-4a0c-ba42-5fafa9651f15","keywords":null,"link":"/tudomany/201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","timestamp":"2018. március. 18. 17:30","title":"Nagyon dolgoznak a mesterséges anyaméhen, de van ezzel egy-két komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78445243-1af8-4461-8af2-6c086bf16f4d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még nem világos, vannak-e áldozatok.","shortLead":"Még nem világos, vannak-e áldozatok.","id":"20180320_Lovoldozes_volt_egy_marylandi_gimnaziumban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78445243-1af8-4461-8af2-6c086bf16f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047f49b5-4b95-4355-b8b6-b1a4ee403f08","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Lovoldozes_volt_egy_marylandi_gimnaziumban","timestamp":"2018. március. 20. 15:37","title":"Lövöldözés volt egy marylandi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b9389dc-63f9-4383-abf9-5c2b56ce4a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kép a képben üzemmód kétségtelenül az egyik legszerethetőbb funkciója a YouTube-nak, hiszen általa anélkül böngészhetünk tovább a videómegosztón, hogy az aktuális felvételt be kellene zárnunk. Ez a fajta kényelem rövidesen asztali böngészőkben is elérhető lesz.","shortLead":"A kép a képben üzemmód kétségtelenül az egyik legszerethetőbb funkciója a YouTube-nak, hiszen általa anélkül...","id":"20180320_youtube_kep_a_kepben_mod_funkcio_asztali_bongeszo_pip","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b9389dc-63f9-4383-abf9-5c2b56ce4a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcd93e9-6e6d-4b5b-8a49-b5b925bde873","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_youtube_kep_a_kepben_mod_funkcio_asztali_bongeszo_pip","timestamp":"2018. március. 20. 09:03","title":"Az utóbbi idők legjobb újítása jön a YouTube-ra: itt a böngészős kép a képben mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti majd. Több fontos részlet mellett pedig az is kiderül belőle, hogyan vált Lara Croftból, az egyszerű régészlányból sírfosztogató pisztolyhős. ","shortLead":"A mozifilm mellett új Tomb Raider-játék is lesz idén, mely a főhősnő eddigi kalandozásainak egyfajta lezárását jelenti...","id":"20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8fb5a5b-ffb7-4ed4-9e79-96541f8643db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826e5fe3-8975-4664-b948-f63db61f5f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_shadow_of_the_tomb_raider_videojatek_trailer","timestamp":"2018. március. 18. 21:33","title":"Szereti a Tomb Raidert? Ősszel jön az utolsó, mindenre választ ígérő videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is kaphat.","shortLead":"A rendkívül veszélyes, folyékony robbanószert Újbudán állította elő a férfi, egy erdős részen öntötte ki. 12 évet is...","id":"20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42848cf6-a08f-480a-90f3-70ddcf4b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b823807-0985-4123-9ac5-06f0fe9b0a49","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Robbanoanyagot_kotyvasztott_Ujbudan_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. március. 20. 10:25","title":"Robbanóanyagot kotyvasztott Újbudán, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a87-d9ed-4a36-9354-856055f4ee63","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Szülőnek lenni elsősorban kötelesség, és másodsorban jog, ami azt jelenti, hogy a szülő akkor hivatkozhat a jogaira, ha már minden kötelezettségét teljesítette. Ehhez képest nagyon keveset tudunk a gyerekek jogairól – állítja az ELTE ÁJK gyermekjogi képzésének vezetője, Szeibert Orsolya. Interjú. ","shortLead":"Szülőnek lenni elsősorban kötelesség, és másodsorban jog, ami azt jelenti, hogy a szülő akkor hivatkozhat a jogaira, ha...","id":"elteajk_20180319_A_gyereknek_joga_van_a_sajat_velemenyehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a87-d9ed-4a36-9354-856055f4ee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03295fe-5460-41de-8a61-84edd0413201","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180319_A_gyereknek_joga_van_a_sajat_velemenyehez","timestamp":"2018. március. 20. 12:10","title":"„A gyereknek joga van a saját véleményéhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"}]