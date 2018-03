Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Mindent, és még valami mást is – így lett a koncertélmény a zeneipar legfontosabb eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc7743-9f7f-42f4-bf23-6104ab63dc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","timestamp":"2018. március. 23. 09:39","title":"Sikerült egy választási hirdetménnyel letakarni a Momentum plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt minden országos listát állító pártnak biztosítani kell ötpercnyi műsoridőt a közmédiában –, hogy beszélhessen az M1-en a programjáról.","shortLead":"Kedden a jobbikos Mirkóczki Ádám, szerdán pedig a momentumos Hajnal Miklós kapott lehetőséget – a választások előtt...","id":"20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb18d0-a5fb-4ea1-845c-5f2881d97130","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_hajnal_miklos_momentum_mtva","timestamp":"2018. március. 22. 11:34","title":"Kérdésekkel sorozta meg Orbánt, aztán kisétált az MTVA stúdiójából a Momentum-szóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb jelölt, akivel megszorongatható vagy legyőzhető a Fidesz. Több kalkulátoroldal is a szavazók segítségére siet, ám van azért ellentmondás a javaslataik között.","shortLead":"Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb...","id":"20180323_Retteg_hogy_Onon_mulik_Orban_hatalma_Itt_a_megfejtes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186d2a0a-b8c5-44a4-bc9e-12736be842b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Retteg_hogy_Onon_mulik_Orban_hatalma_Itt_a_megfejtes","timestamp":"2018. március. 23. 06:30","title":"Retteg, hogy az ön szavazatán múlik Orbán hatalma? Ettől még jobban zavarban lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak itt 1,7 milliárd forint adósság gyűlt össze.","shortLead":"Az Mfor.hu szerint jelenleg a Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézetnél a legnagyobb a baj, csak...","id":"20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cacc9b34-268c-4654-a631-cc6cfce0a0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015f39f-a952-46e3-ade9-6573c4dabd74","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Ket_honap_alatt_23_milliard_forintra_hizott_a_korhazak_adossaga","timestamp":"2018. március. 21. 21:30","title":"Két hónap alatt 23 milliárd forintra hízott a kórházak adóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28deff8-0ec1-4a29-bf88-a9a84f88fc48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most indul az utánpótlás a Nemzetközi Űrállomásra: Ricky Arnold és Drew Feustel amerikai űrhajósok, valamint Oleg Artyemjev orosz kozmonauta a bajkonuri űrállomásról egy Szojuz kapszulában utaznak az ISS-hez.","shortLead":"Most indul az utánpótlás a Nemzetközi Űrállomásra: Ricky Arnold és Drew Feustel amerikai űrhajósok, valamint Oleg...","id":"20180321_Igy_utazik_harom_urhajos_az_ISSre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28deff8-0ec1-4a29-bf88-a9a84f88fc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510174bb-67b8-40fd-8b02-a69b4f241120","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_Igy_utazik_harom_urhajos_az_ISSre","timestamp":"2018. március. 21. 18:40","title":"Így utazik három űrhajós az ISS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792774b-468d-4e87-8788-9520ab591b51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tévedés azt gondolni, hogy csak lassan közlekedő traktor létezik, és erre a Top Gear adja a legjobb bizonyítékot.","shortLead":"Tévedés azt gondolni, hogy csak lassan közlekedő traktor létezik, és erre a Top Gear adja a legjobb bizonyítékot.","id":"20180323_top_gear_traktor_vilagrekord_guinness_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792774b-468d-4e87-8788-9520ab591b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856851d3-d126-4249-8a82-2aa26a6042ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_top_gear_traktor_vilagrekord_guinness_rekord","timestamp":"2018. március. 23. 16:21","title":"140 km/h-val repeszt az 500+ lóerős világbajnok traktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás felvételen beszél arról, hogy olyan levelezőrendszert használnak, ami a küldés után 2 órával törli az elküldött e-mailt.","shortLead":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás...","id":"20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b5f9a1-3fa4-4353-9765-969608bf295e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","timestamp":"2018. március. 23. 09:03","title":"Készültek a botrányra? Csak trükkös e-mailekben kommunikál kényes ügyekben a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]