Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s jelöltet tüntette fel esélyesként. ","shortLead":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s...","id":"20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200fd23-d32b-4672-ab68-0e52970e123a","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","timestamp":"2018. március. 27. 08:50","title":"Visszavonatta az esélyes ellenzékiekről szóló listáját az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201812_giant_hungary_vedett_szavak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0750bbf-9a55-4a8b-b6bf-891ff7e7da17","keywords":null,"link":"/gazdasag/201812_giant_hungary_vedett_szavak","timestamp":"2018. március. 25. 11:30","title":"A NER-barát ukrán üzletember most szó szerint sütögeti a pecsenyéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","shortLead":"Az április 3-i fővárosi előadás után másnap Debrecenben, 5-én pedig Veszprémben lép fel a tánccsapat.","id":"20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3770a70-b968-4ffe-bc4a-ab4948a4bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf3b0a6-968b-4923-90ab-60262a89960d","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Magyarok_is_tancolnak_Michael_Flatley_uj_produkciojaban__aprilisban_Budapesten_is_lathatjuk_a_darabot","timestamp":"2018. március. 26. 09:31","title":"Magyarok is táncolnak Michael Flatley új produkciójában – áprilisban Budapesten is láthatjuk a darabot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány...","id":"20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5636900-5d66-4037-a98b-ef5d53d15e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Gyurcsány szerint zavargások jönnek, ha veszít a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában a nyomulós, mégis kicsit szerencsétlen erdélyi színésznő-áldozatot játssza. Interjú.","shortLead":"A színházon kívül unatkozik és magányosnak érzi magát a Katona József Színház művésze, aki Pintér Béla új darabjában...","id":"201807__jordan_adel_szineszno__haromszekrol_ufosagrol__kegyes_szerepek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f4650ab-42bd-402f-9bfe-bb26ec3f1eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeacdfe2-28e7-49e0-b97a-5263958707d5","keywords":null,"link":"/kultura/201807__jordan_adel_szineszno__haromszekrol_ufosagrol__kegyes_szerepek","timestamp":"2018. március. 25. 13:30","title":"Jordán Adél: Pikáns és groteszk, hogy Máté Gáboréknak udvarolok a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A független Nagy Imre Attiláné nyerte meg az időközi polgármester-választást a szabolcsi Érpatakon","shortLead":"A független Nagy Imre Attiláné nyerte meg az időközi polgármester-választást a szabolcsi Érpatakon","id":"20180325_Megbukott_Erpatak_botranyhos_polgarmestere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f8d4dc-66cc-49f7-84b7-314908bbf5ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd411f9-4675-4934-a7f7-226cdd4aeee3","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Megbukott_Erpatak_botranyhos_polgarmestere","timestamp":"2018. március. 25. 20:46","title":"Megbukott Érpatak botrányhős polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20088b3-4d7d-43af-b1ef-f47e0f24e3c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit mondhatok egy nyolcévesnek, akinek a szülei is abban a hitben vannak, hogy ami a híradóban a miniszterelnök mond, az a megkérdőjelezhetetlen igazság? - teszi fel a kérdést L. Ritók Nóra. Alapítványa Soros Györgytől kapott pénzt épp e családok megsegítésére.\r

\r

","shortLead":"Mit mondhatok egy nyolcévesnek, akinek a szülei is abban a hitben vannak, hogy ami a híradóban a miniszterelnök mond...","id":"20180325_Igaz_mert_azt_Orban_Viktor_mondta__a_propaganda_elert_a_Soros_altal_tamogatott_gyerekekhez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20088b3-4d7d-43af-b1ef-f47e0f24e3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9144c2-2b7d-4920-9a1a-71ce2ac4788f","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Igaz_mert_azt_Orban_Viktor_mondta__a_propaganda_elert_a_Soros_altal_tamogatott_gyerekekhez","timestamp":"2018. március. 25. 18:52","title":"„Igaz, mert azt Orbán Viktor mondta” – a propaganda elért a Soros által támogatott gyerekekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","shortLead":"Felháborítónak nevezi, hogy őket gyanúsítják a Nagy-Britanniában élő, átállt egykori orosz kém megmérgezésével.","id":"20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384746a2-f528-4122-95f8-9bf382bd06f1","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Putyin_szovivoje_sertetten_tagad","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Putyin szóvivője sértetten tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]