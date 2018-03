Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig együttműködésre volna szükség.","shortLead":"Huszonnégy választókerületben akkor is nyerhet az ellenzék, ha nem egyeznek meg a pártok, további 21 helyen pedig...","id":"20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4dad60-786e-4a80-9aac-9681c271bd3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_45_helyen_gyozheto_le_a_Fidesz_a_V18_es_MarkiZay_szerint_is","timestamp":"2018. március. 28. 15:33","title":"45 helyen győzhető le a Fidesz a V18 és Márki-Zay szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","id":"20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5eca0-fd62-4712-b44d-1a70ab29c1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","timestamp":"2018. március. 28. 06:41","title":"Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos mellett kampányoltak Kuncze Gábor volt SZDSZ-elnökkel. A fórum bejáratánál a Fidelitas akciózott, Gyurcsány pénzesőben távozott.","shortLead":"Meglepő mondatokat mondott Gyurcsány Ferenc a párt VII. kerületi fórumán, ahol a négy éve győztes DK-s, Oláh Lajos...","id":"20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93c2f74-0a9b-4eb2-a987-cf8454c77aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d841b0a8-edc9-4252-b7c8-b3fb40549d24","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_gyurcsany_kuncze_forum_olah","timestamp":"2018. március. 27. 19:45","title":"Gyurcsány drukkol a Jobbiknak, hogy sikeresen befejezzék, amit elkezdtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","shortLead":"A végén aztán minden jóra fordult, a pólós még az edzésre is odaért.","id":"20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e463ac9-8766-44de-958a-c7a6ba14dbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f47-f6d9-4f67-9ecb-af5da0e1198e","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nagy_viktor_doppingellenorzes","timestamp":"2018. március. 28. 10:51","title":"Nagy Viktornál rosszkor csöngetett a doppingellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","shortLead":"Elcsukló hangon nyilatkozott a skótok elleni vereség után a Ferencváros válogatott játékosa. ","id":"20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f2ad25-1254-460d-94c4-8603836eab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62a65ac-7a94-4951-901e-a83d3197cfe4","keywords":null,"link":"/sport/20180328_lovrencsics_eleg_volt_a_veresegekbol","timestamp":"2018. március. 28. 08:57","title":"Lovrencsics a könnyeit törölgetve: \"Elég volt a vereségekből!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban jelennének meg a követettjeink által közzétett fotók. Ezen kívül egy új gombot is bevezetnek, bár ez utóbbi hasznossága egyelőre nemigen látszik.","shortLead":"Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban...","id":"20180326_instagram_hirfolyam_algoritmus_valtozas_uj_gomb_new_posts","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46e7ce8-f615-4cde-993a-3f84ec5d5784","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_instagram_hirfolyam_algoritmus_valtozas_uj_gomb_new_posts","timestamp":"2018. március. 26. 18:03","title":"Fent van Instagramon? Új gomb és fontos változások jönnek – az egyiknek biztos, hogy nagyon fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01f1599-dda4-45dc-ba3e-d8f7a51eb2ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó az Egyesült Államokban leplezte le egyik legkelendőbb modelljének új kiadását.","shortLead":"A japán gyártó az Egyesült Államokban leplezte le egyik legkelendőbb modelljének új kiadását.","id":"20180328_itt_a_vadonatuj_toyota_rav4_mutatjuk_a_nepszeru_divatterepjaro_uj_generaciojat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b01f1599-dda4-45dc-ba3e-d8f7a51eb2ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b26f1c-0166-4286-bbbe-510c03cfa69f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_itt_a_vadonatuj_toyota_rav4_mutatjuk_a_nepszeru_divatterepjaro_uj_generaciojat","timestamp":"2018. március. 28. 09:21","title":"Itt a vadonatúj Toyota RAV4, mutatjuk a népszerű divatterepjáró új generációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87","c_author":"Prinz Dániel","category":"itthon","description":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor marad. Vélemény.","shortLead":"Fanyalgunk, posztolgatunk, esetleg elmegyünk tüntetni, márpedig amíg így teszünk, addig Magyarország miniszterelnöke...","id":"20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eceea9e-e6f6-4254-aa33-28b8dad69f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e1311-b145-4e1b-ab88-2428cffe28e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Kelj_fel_a_fotelbol_es_csinalj_valamit","timestamp":"2018. március. 28. 15:32","title":"Kelj fel a fotelből, és csinálj valamit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]