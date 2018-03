Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e176d8d9-14b2-4f3f-ae01-fbb25c64078c","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","timestamp":"2018. március. 27. 15:19","title":"A hányás is sokszínű - Deutsch reagált az új kormányplakátokat ért vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is megmutatja, melyik időpontban érdemes beülni kedvenc éttermünkbe. Más szempontból nézve: ha van két szabad órája, megnézheti, melyik helyre érdemes beülni, várhatóan hol fog beleférni az időbe.","shortLead":"Hasznos újdonságokkal bővült a Google Maps, amely az utazással kapcsolatos részletesebb adatok mellett immár azt is...","id":"20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38819f8d-4a14-4f68-96b6-4a1178e1b2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d4fa58-3254-44f0-98c5-9859c9e7cea0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_google_maps_etterem_varakozasi_ido_forgalom","timestamp":"2018. március. 28. 18:03","title":"Itt a Google Maps remek újítása: már azt is megmutatja, mikor melyik étterembe érdemes beülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1670ea-d3ac-4425-bf95-2eddafb2ea79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Lewis Cook nagypapája 17 ezer fontot (hatmillió forintot) nyert azzal, hogy a Bournemouth labdarúgója kedden bemutatkozott az angol felnőtt válogatottban.","shortLead":"Lewis Cook nagypapája 17 ezer fontot (hatmillió forintot) nyert azzal, hogy a Bournemouth labdarúgója kedden...","id":"20180328_lewis_cook_angol_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1670ea-d3ac-4425-bf95-2eddafb2ea79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772b0ca7-0277-4562-b4db-d0470a5b86ec","keywords":null,"link":"/sport/20180328_lewis_cook_angol_valogatott","timestamp":"2018. március. 28. 11:55","title":"Négy éve fogadott az unokájára, most nagyot kaszált a focistanagypapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg azért, mert az USA, illetve szövetségesei azért küldték haza a diplomáciai fedésben tevékenykedő hírszerzőket, mert így vállaltak szolidaritást Londonnal, amely szerint a Kreml megrendelésére követhették el az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát kómába taszító dél-angliai mérgezéses merényletet. Az érintettségét tagadó Moszkva válaszlépéseket tesz, az USA pedig már azt fontolgatja, hogyan reagáljon a válaszra.\r

","shortLead":"A több mint száz orosz diplomata kiutasítása után még inkább megromlanak a Nyugat és Oroszország kapcsolatai. Főleg...","id":"20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a55699-6547-42bd-94e0-c4fea4d414f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf2c176-4f05-4b77-8620-20bf0591bf55","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Igy_fogynak_el_a_diplomatak","timestamp":"2018. március. 27. 20:43","title":"Moszkva vs. Washington: Mi lesz, ha már nem lesz kit kiutasítani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"","category":"vilag","description":"Az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya valószínűleg a 66 éves férfi otthonában érintkezhetett a merénylő által elhelyezett idegméreggel – jelentette be a brit rendőrség.\r

","shortLead":"Az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya valószínűleg a 66 éves férfi otthonában érintkezhetett...","id":"20180328_Szkripal_hazaban_lehetett_a_mereg_a_rendorok_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b9a54d-9f77-4752-ae36-71ca5584ea27","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Szkripal_hazaban_lehetett_a_mereg_a_rendorok_szerint","timestamp":"2018. március. 28. 21:55","title":"Szkripal házában lehetett a méreg a rendőrök szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el - mondta Parragh László.","shortLead":"Demján Sándornak köszönheti a Soroksári út a mostani arculatát, érdemes volna megfontolni, hogy róla nevezzék el...","id":"20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1f6580-0d64-4af2-82a3-67f75d190794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7385a91-d342-470c-bfef-b4d3dc3d8c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_Parragh_nevezzek_at_a_Soroksari_utat_Demjan_Sandor_utra","timestamp":"2018. március. 28. 18:20","title":"Parragh: Nevezzék át a Soroksári utat Demján Sándor útra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással kapcsolatos szolgáltatások mellett egy új eszközről is lerántsa a leplet.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délután egy chicagói iskolából jelentkezett be az Apple-vezér Tim Cook, hogy az oktatással...","id":"20180327_apple_ipad_olcso_ipad","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398102dc-bef4-473c-9f00-b718c50c2a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240b3e1-09d4-4c2e-88c2-60f48aa55330","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_apple_ipad_olcso_ipad","timestamp":"2018. március. 27. 20:03","title":"Itt az Apple új iPadje, amellyel a diákok járnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lidl a németországi üzleteiben hamarosan autót is fog árulni, méghozzá nem is akármilyen feltételekkel.","shortLead":"A Lidl a németországi üzleteiben hamarosan autót is fog árulni, méghozzá nem is akármilyen feltételekkel.","id":"20180329_bmw_lidl_nemetorszag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e43d5991-501b-438b-b493-64b3649b386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73249bf3-3304-45c3-bc4f-84674adc3b5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180329_bmw_lidl_nemetorszag","timestamp":"2018. március. 29. 09:16","title":"Igen, jól olvassa: BMW-t is lehet majd venni a Lidlben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]