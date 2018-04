Idézetek témáról témára KORMÁNYZÁS: Szakértői kormányt szeretnénk, hogy a lehető legkevesebb értékrendi vitát keletkeztessük a társadalomban.

Szakértői kormányt szeretnénk, hogy a lehető legkevesebb értékrendi vitát keletkeztessük a társadalomban. OKTATÁS: A szegregáció-integráció kérdéskör nem fedi le kellő szakmaisággal a problémát, túlságosan átpolitizált. Van, amikor kifejezetten az visz bennünket előre, ha elkülönítve oktatunk bizonyos gyerekeket.

A szegregáció-integráció kérdéskör nem fedi le kellő szakmaisággal a problémát, túlságosan átpolitizált. Van, amikor kifejezetten az visz bennünket előre, ha elkülönítve oktatunk bizonyos gyerekeket. ELSZÁMOLTATÁS: Amit egy kormány tehet azért, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, azt meg fogjuk tenni.

Amit egy kormány tehet azért, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, azt meg fogjuk tenni. CSICSKAVÁD: Nem lesz lex-Simicska, bármilyen törvényeket hozunk, az rá is fog vonatkozni.

Nem lesz lex-Simicska, bármilyen törvényeket hozunk, az rá is fog vonatkozni. SZAVAHIHETŐSÉG: Én akkor is azt merem állítani, hogy akkor sem voltam náci, mint ahogy most sem vagyok természetesen.

Én akkor is azt merem állítani, hogy akkor sem voltam náci, mint ahogy most sem vagyok természetesen. KÜLPOLITIKA: Első naptól azt üzennénk, hogy Magyarország nem destabilizáló, hanem stabilizáló erő.

Első naptól azt üzennénk, hogy Magyarország nem destabilizáló, hanem stabilizáló erő. ISZLÁM: Megérintett, hogyan lehet a 21. században egy közösség kultúráját, vallását megőrizni, Törökországban láttam jó példákat.

Megérintett, hogyan lehet a 21. században egy közösség kultúráját, vallását megőrizni, Törökországban láttam jó példákat. NER: A rendszerből nagyon hiányzik a gesztus, a konstruktivitás, a párbeszéd. Már önmagában ezek az oda nem illő stílusjegyek automatikusan elkezdenék szétszedni a rendszer struktúráit.

A rendszerből nagyon hiányzik a gesztus, a konstruktivitás, a párbeszéd. Már önmagában ezek az oda nem illő stílusjegyek automatikusan elkezdenék szétszedni a rendszer struktúráit. TÉTEK: Ha ez a kormány marad, nem váltja le forradalom. Egyszerűen a magyar társadalom józan többsége fájó szívvel elvándorol az országból, vagy visszahúzódik a kiskertekbe. A kampány utolsó hetében a parlamenti bejutásra esélyes pártok listavezetőivel közöl a hvg.hu interjúkat. Megkeresésünkre egyedül Orbán Viktor volt az, aki nem méltatott minket és ezzel olvasóinkat bármilyen válaszra.

hvg.hu: Antall József óta minden politikus lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke akarna lenni. De kik lennének azok, akiknek ön kormányfőként szolgája és bajnoka lenne?

Vona Gábor: Szolgája, maradjunk ebben. A 15 millió magyar miniszterelnökének lenni számomra is nagy megtiszteltetés lenne. A Jobbik kormányzati struktúrájában van egy nemzetstratégiai, nemzetpolitikai minisztérium, amelynek pont az volna a feladata, hogy nem csupán a határon túliak, hanem a külföldre vándorolt magyarok közösségeit a magyar nemzet társadalmi, kulturális és gazdasági vérkeringésébe bekapcsolja.

hvg.hu: Van a társadalomnak egy olyan szeglete, amelyet kiemelten szolgálna?

V.G.: Nincs. Pont ellenkezőleg, azt szeretném, ha egyfajta organikus társadalmi harmónia teremtődne meg, ahol kiegyenlítődének azok a megosztottságok, amit a politika az elmúlt időszakban kiélezett vagy kihasznált. Gondolok itt az idős és a fiatal, a beteg és az egészségügyi dolgozó, az egyenruhás és az állampolgár, a pedagógus és a szülő, valamint a többi társadalmi konfliktus kiemelésére. Ezért is szeretnénk szakpolitikai kormányzást, szakértői kormányt, hogy a lehető legkevesebb értékrendi vitát keletkeztessük a társadalomban.

hvg.hu: A meglévő társadalmi konfliktus élezésében mekkora felelősséget lát a saját oldalán?

V.G.: A korábbi Jobbikra gondol? Van felelősségünk, és ezt el is ismertem mindig, de a Jobbik változott. A fejlődésünkben megvolt a jelentősége annak, amin átmentünk fiatalabb pártként és emberekként. Sokat tanultunk belőle. Szándékaink akkor is tiszták voltak, még ha ez másokat sértett is. Akkor is a hazánkat akartuk szolgálni. Visszagondolva azt érzem, hogy mind Gyurcsány Ferenc, mind Orbán Viktor országromboló politikájával szemben mi nyílt sisakkal, az első sorból küzdöttünk, kockára téve nagyon sok mindent, miközben sokan csak lapítottak a komfortzónában.

Interjú a Centrál Kávéházban © Fazekas István

hvg.hu: Azt megérti, ha mind a 15 millió magyar nem érezné önt kormányfőjének?

V.G.: Nem csupán megértem, hanem biztos vagyok, benne, hogy így lenne. De azért fogok dolgozni, hogy ezt a fajta ellenérzést ledolgozzuk.

Kit és mire tanítanék?

hvg.hu: Milyen szakpolitika kerülne sorra az első 100 napban? Az elszámoltatásra később visszatérünk.

V.G.: Az lenne a nulladik lépés, de ha azt átugorjuk, akkor parlamenti és társadalmi vitát indítanánk, és a civil szférával, az érdekvédelmi csoportokkal és a szakszervezetekkel nemzeti minimumokat alakítanánk ki olyan területeken, mint az egészségügyi-szociális ellátás, az oktatás, a közigazgatás, az agrárium és a nyugdíjrendszer, de ez egy felülről nyitott halmaz. Ez az öt terület, ahol jó volna, ha a leendő Jobbik-kormány szakpolitikai konszenzus birtokában tudna dolgozni. Nem állunk rosszul, az egészségüggyel kapcsolatban az ellenzéki pártok aláírtak egy ilyen nyilatkozatot, az oktatás kapcsán is volt egy ilyen folyamat, ahol a tárgyaláson ott voltunk, de a végső aláírásban nem vettünk részt, mert az elmondottak 10 százalékával nem értettünk egyet. De az alapvető fő célirányok azonosak.

hvg.hu: A Tanítanék Mozgalom által kidolgozott tervről van szó, tehát annak a 90 százalékával önök egyetértenek.

V.G.: Igen, és az, hogy nem írtuk alá, nem fogja megakadályozni, hogy egy ilyen konszenzus születhessen.

hvg.hu: Miben nem értenek egyet? Talán a roma fiatalok oktatásáról? Ezen a területen a Jobbik a múltban számos kirekesztő, a szegregációt fokozó kijelentést tett.

V.G.: Ez is benne volt, de mi kiállunk a mindennapos testnevelés, a hit- és erkölcstan mellett is. Meg kell teremteni a cigánygyerekek felzárkóztatásához szükséges tisztességes és korrekt feltételeket. A kirekesztés természetesen nem lehet cél. A cél a társadalmi integráció. Az oda vezető útban azonban vannak nézetkülönbségek.

hvg.hu: Továbbra is bentlakásos intézményeket javasolnak?

V.G.: A bentlakásos intézményeknek a lehetőségét is fenntartanánk, vannak olyan szituációk, amikor erre szükség lehet, de tekintve a hazai cigányságnak a széles lélekszámát, nem lehet bentlakásos iskolákkal ezt a problémát megoldani. A szegregáció-integráció kérdéskör nem fedi le kellő szakmaisággal a problémát, túlságosan átpolitizált. Van, amikor kifejezetten az visz bennünket előre, ha elkülönítve oktatunk bizonyos gyerekeket.

hvg.hu: Szakértők azt mondják, hogy ez nem jó út, nem segíti a felzárkózást, az integrálódást. Pont ezért vitatják a Jobbik programját is, hogy az továbbra is a szegregációra épít.

V.G.: Nem, vannak, akik a mi megközelítésünket kifejezetten támogatják. Streaming, setting, differenciált tanításszervezés, ez is a szakirodalom része. Maga Járóka Lívia, a roma stratégia kidolgozásáért felelős fideszes EP-képviselő is írt differenciált csoportok létrehozásáról. Ezek nem merev struktúrák, a cél a felzárkóztatás. Sok helyen a társadalmi tapasztalat az, hogy az erőszakos integráció spontán szegregációt teremt.

© Fazekas István

hvg.hu: Hogyan kívánja a Jobbik fölszámolni a kelet-magyarországi nyomort? Mi lesz a szegregátumokban lévő iskolákkal, mi lesz az egészségügyhöz való hozzájutás teljes kilátástalanságával?

V.G.: Mi motiválnánk, hogy a lehető legjobb pedagógusok menjenek a legnehezebb szituációkba. Ezt a problémát így lehet megoldani. És ha nekik többet kell fizetni ezért, akkor az államnak ezt föl kell vállalnia. Ugyanez igaz az egészségügyre is. A háziorvosi hálózat kapcsán látható, hogy ahol a szegregátumok vannak, ott üresek a háziorvosi praxisok. Meg kell teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy egy fiatal háziorvosi szakvizsgát tett orvos dönthessen úgy – és ne érezze, hogy ez száműzetés –, hogy elmegy Borsod megyébe.

Ki fenyeget, kinek kell félnie?

hvg.hu: Menjünk akkor vissza a nulladik pontra, hiszen azt mondja, hogy nem szeretne háborút. Hogyan lehet elérni, hogy az elszámoltatás ne legyen politikai leszámolás?

V.G.: Független intézmények kellenek, azok élén független emberek. Ha ezt tudjuk garantálni, akkor ennek a veszélye minimálissá válik. Olyan vezetőket kell választani, akiket szakmai konszenzus vagy politikai konszenzus övez. És jó lenne az európai ügyészséghez csatlakozni. A Jobbik programjában ez benne van. Egy európai ügyészség nem lehet magyar belpolitikai játszótér.

hvg.hu: Az ország szuverenitásának egy részéről is hajlandó lemondani?

V.G.: Orbán Viktor állította be úgy, hogy az európai ügyészség kérdése a szuverenitásról szól, de én nem így látom. Az, hogy egy európai ügyész megfelelő felhatalmazással megvizsgálja az uniós források felhasználását, nem csorbítja Magyarország szuverenitását, sőt. Ha valami korrupt ügyet talál, hálásak is lehetünk neki, mert az ország érdekeit szolgálta. A szuverenitásunkat leginkább az bántja, hogy Magyarországról az uniós források eltűnnek.

hvg.hu: Önök börtönt ígérnek Orbánnak, a kormányfő pedig jogi elégtételt ígér a táborának. Ha az egyik fenyegetés, akkor a másik miért ne lenne az?

V.G.: Mi mindig hozzátesszük, hogy nem mi fogjuk eldönteni, börtönbe megy-e valaki, hanem a független magyar igazságszolgáltatás. És mi embereket nem fenyegettünk meg.

hvg.hu: Orbán azért ezt veheti fenyegetésnek.

V.G.: Igen.

hvg.hu: Nehezen is tudná tagadni, a parlamentben ön szemtől szembe ígért börtönt a kormányfőnek…

V.G.: Nem helyezném egy skatulyába, amikor a politikai viták hevében az ellenzék legerősebb pártjának miniszterelnök-jelöltje kilátásba helyez egy ilyen eshetőséget a regnáló miniszterelnöknek a korrupciós botránya kapcsán, és aközött, hogy a miniszterelnök a nemzeti ünnepen, a szabadság napján, előre megírt beszédéből felolvasva – tehát nem is valami spontán dührohamot kapva – megfenyegeti a magyar társadalom azon részét, aki nem ért vele egyet.

© Fazekas István

hvg.hu: De ha miniszterelnökként is ezt mondaná, akkor az a bíróságok befolyásolására is alkalmas.

V.G.: Jogos a felvetés, nem fogom befolyásolni a bíróságokat. Amit egy kormány tehet azért, hogy az igazságszolgáltatás független legyen, azt meg fogjuk tenni.

hvg.hu: De mit tudnak tenni? Bebetonozták a vezetőket, addig maradnak, amíg kétharmaddal nem választanak helyettük újat. A Fidesz egyharmaddal is bármikor tudja blokkolni akár Polt Péter leváltását, akár Handó Tündéét.

V.G.: Polt Péter leváltása nehezebb kérdés, de azt gondolom, hogy kialakulhat olyan társadalmi szituáció, olyan politikai helyzet, amikor Polt Péter magától adja át a hatalmát másnak. Annyira összeégett a neve az Orbán-kormánnyal, hogy ha van benne némi józanság, belátja, hogy egy új kormánnyal nem fog tudni együtt dolgozni. A bíróságoknak az állapotát illetően optimista vagyok, Handó Tünde ügye is azt bizonyította, hogy a magyar bíróságban még van tartás.

Kire kacsint Simicska?

hvg.hu: Az elszámoltatás másik problémája, hogy saját bűnök miatt hiteltelen lehet. A Fidesz esetén fel kéne tárni Simicska Lajos szerepét, de az ő árnya most a Jobbikra vetül.

V.G.: Ez a Fidesz elképzelése, és Orbán Viktor fóbiája. Attól a két embertől retteg – Simicskától és Soros Györgytől -, akiknek a legtöbbet köszönheti. Politikai kényszerhelyzetből tárgyaltunk Simicska Lajos platkátcégeivel, nem nagyon volt más lehetőség. Nincs olyan terület, amelyen engem vagy a Jobbikot akár Simicska Lajos, akár bármely más gazdasági erőcsoport befolyásolni tudna. Nem lesz lex-Simicska, bármilyen törvényeket hozunk, az rá is fog vonatkozni.

hvg.hu: Az nem zavarja, hogy honnan van Simicska pénze? Mikor a cégeivel tárgyalnak, pontosan lehet tudni, hogy hogyan épült a birodalma.

V.G.: Mi Simicska Lajostól nem pénzt kérünk vagy pénzt kapunk. Mi Simicska Lajos plakátcégeivel tárgyalunk.

hvg.hu: Ahol kedvezményesen kapnak plakátokat.

V.G.: Hát, igen. Olyan kedvezménnyel, amik a Fidesz korábbi kedvezményeihez képest nincs semmilyen kirívó ereje. A Fidesz szerintem öngólt rúgott, amikor az ÁSZ-t felhasználta ellenünk. Mi tisztességes tárgyalást folytattunk, ahol jó áron tudtunk plakátot kihelyezni, de Simicska Lajosnak semmilyen ráhatása vagy befolyása a Jobbik politikájára nincs. Ez az igazán fontos.

© Fazekas István

hvg.hu: De ezzel most elismerte, hogy tiltott pártfinanszírozást fogadtak el azzal, hogy kedvezményesen kapták Simicskától a plakáthelyeket.

V.G.: Mi egy olyan piaci árat kaptunk, ami valószínűleg alacsony piaci ár, de piaci. Nem mondtam, hogy tiltott párttámogatást fogadtunk el. Ha ilyen lett volna, azt majd az igazságszolgáltatás feltárja.

hvg.hu: Nem hozták nyilvánosságra a szerződéseket, amivel igazolhatták volna, hogy itt piaci árról van szó.

V.G.: A szerződések nyilvánosságra hozatalához két fél kell, de azt nyilvánosságra hoztuk, hogy hány plakáthelyet és mennyi pénzért béreltünk. A plakáthelynek nincs átalányára, a helyszíntől függ. Lehetőségeink szerint tisztességesen jártunk el az ÁSZ-szal szemben is.

hvg.hu: Az tagadhatatlan, hogy Simicska Lajos politikai bosszút kíván állni Orbán Viktoron, és erre önöket nézte ki.

V.G.: Én ezzel nem foglalkozom.

hvg.hu: Simicska Lajos nagybirtokai veszélyben vannak egy Jobbik-kormány alatt?

V.G.: Eltökélt célunk, hogy hozzányúljunk a földbirtok szerkezethez, a családi gazdaságokra építenénk a mezőgazdaságot. Mögöttünk nincsenek olyan érdekcsoportok, amik meg tudnak bennünket akadályozni ebben.

hvg.hu: Pont Simicska Lajosnak hatalmas földbirtokai vannak.

V.G.: Meg jópár olyan embernek, akik szóba kerülhetnek.

© Fazekas István

Melyik Jobbikban hihetünk?

hvg.hu: Még egy jelentős problémája akadt a Jobbiknak a kampányban, ez pedig a szavahihetőség. Ha a kormánypárti sajtónak hiszünk, akkor elhangzott a Jobbik őszödi beszéde.

V.G.: Már aki hisz a kormánypárti sajtónak.

hvg.hu: Mirkóczki Ádám azt mondta, hogy 2010 előtt nem mondtak igazat.

V.G.: Az egy rosszul kifejezett mondat volt. Ha megnézzük a kontextust, amiben elhangzott, akkor ő arról beszélt, hogy 2010 előtt és után sem voltunk nácik, még ha akkor voltak is olyan nyilatkozatok vagy megnyilvánulások, amik ezt a képet erősítették.

hvg.hu: Kapásból 20 idézetet össze tudunk szedni, ami cigányozást, zsidózást tartalmaz.

V.G.: Mi akkor sem voltunk nácik. Lehet, hogy voltak a pártban, vagy akár a párt bizonyos szereplői, vagy a párt körüli emberek részéről ilyen megnyilvánulások, és lehet, hogy harmincat is össze tud szedni…

hvg.hu: Öntől is tudunk ilyet idézni.

V.G.: Lehet, hogy akár tőlem is.

hvg.hu: Biztos.

V.G.: De én akkor is azt merem állítani, hogy akkor sem voltam náci, mint ahogy most sem vagyok természetesen. Az, hogy ott, bizonyos szituációban, bizonyos kérdésekben máshogy fogalmaztunk, egy másik helyzetet mutat politikailag. Ahogy mondtam, mindenből tanultunk.

hvg.hu: Karácsony Gergely szerint még mindig ott vannak a nácik a pártban, csak nem engedik őket megnyilvánulni.

V.G.: Ez mindössze kétségbeesett csapkodás a kampányhajrában. Karácsony valószínűleg megfogadta Horn Gábor tanácsát, hogy kettőnk párharcára kellene kiélezni a véghajrát. Én nem Karácsonnyal akarok vitázni, nem őt akarom leváltani, hanem Orbán Viktort.

hvg.hu: Mi a garancia arra, hogy nem az az ideológia vezeti majd önöket, ami régebben a mondataikat diktálta? Az ön vonala érvényes vagy Toroczkai László vonala?

V.G.: Az én álláspontom, ugyanis az én álláspontom a párt álláspontja is.

© Fazekas István

hvg.hu: De ő az alelnök. Az általa vezetett település rendeletet hozott a muzulmánok és a melegek kirekesztésére.

V.G.: A rendeletet az önkormányzat hozta, és én akkor is elmondtam, hogy a Jobbik ezt nem tekinti a programjának. Ezt Ásotthalom belügyének tekintem, amivel nem is értek egyet. Mi a garancia? Nyilván nagyon nehéz ilyen garanciát adni. A jövőbe látó gömböt nem tudom idehozni, hogy belenézzünk. De van egy elvi nyilatkozatunk, ebben a párt elnöksége, választmánya, kongresszusa ellenszavazat nélkül elfogadta a néppártosodás deklarációját, alapelveit. És ami abban le van írva, azt képviseli a Jobbik és én is.

hvg.hu: De még most is lehet párttársaitól olyan megnyilvánulásokat találni a közösségi médiában, amelyek ezzel ellentétesek.

V.G.: Tudom, hogy nem kifogás, hogy a többi pártnál mi mindent lehet találni, pedig ott is vannak bőven ilyen-olyan képviselői megnyilvánulások. Úgy tűnik, hogy a nagy számok törvénye alapján mindenhol becsúsznak hibák, olyan megnyilvánulások, amik nem illeszkednek az adott pártnak a nyomvonalába, de a párt iránya egyértelmű. Nézze meg a Jobbik elmúlt 4 évét, hogy mit tettünk, amikor a demokrácia mellett ki kellett állni. Mindig a jó oldalon álltunk.

hvg.hu: Ha rendet akarunk vágni a korábbi kirekesztő és a mostani néppártos üzenetek között, akkor azt kell mondanunk, hogy az egyik érdekvezérelt kellett hogy legyen. A kettő együtt nehezen fér meg egymással.

V.G.: Olyan furcsa, hogy mindig a Jobbik változása a legérdekesebb. A szocialista párt egy kommunista pártból lett szociáldemokrata. A Fidesz a liberális internacionáléból lett az európai szélsőjobboldalának úttörő politikai közössége. Minden párt változik, és én fönn is tartom a jogot a változásra. A Jobbik az előnyére változik. A Jobbik megtalálta a feladatát, a hangját és a programját. Azt érzem, hogy készen állunk a kormányzásra.

hvg.hu: Akkor az a Jobbik tisztulásának a része, hogy a Nemzeti Arcvonal most a Fideszre fog szavazni?

V.G.: Ez is sok mindent megmutat. Meg kell nézni, hogy a Jobbik korábbi támogatói, és úgymond szélsőjobboldali támogatói közül most hányan sorakoznak fel a Fidesz mellett. Sőt, kimondott, hogy a Fideszt támogatják, mert a Fidesz és Jobbik helyet cserélt.

Elkerülhető az elszigetelődés?

hvg.hu: A migránsügyben elvették önök elől a terepet, ám amikor kiderült az 1300 befogadott menekült ügye, kicsit mintha visszatalált volna ellenségkijelölő önmagához a Jobbik.

V.G.: Ezt visszautasítom. Fontosnak tartjuk a nemzetközi szerződések betartását, a képmutatás és hazugság miatt voltunk dühösek. Irritál, hogy a Fidesz 8 év kormányzás után kizárólag Soros Györggyel tud foglalkozni. Elképesztő mennyiségű pénzt költöttek a propagandára, majd kiderült, hogy titokban betelepítettek 1300 embert, további 20 ezret beengedtek letelepedési kötvénnyel, illetve 2015-ben Orbán Viktor világkvótát javasolt az ENSZ közgyűlésén. A migráció számunkra is fontos kérdés, a kerítést nem akarjuk lebontani, a kvóta európai ötletével nem értünk egyet, de mi ebből nem csinálnánk propagandakérdést. Nagyon nagy a baj, mikor már 24 órán keresztül közvetíteni kell a migrációt. Azt szeretnénk, ha a szolgálatok, a fölállítandó határőrség, az erre illetékes hatóságok végeznék a dolgukat, és a magyar emberek akkor tudnának erről bármit, amikor ez szükséges.

hvg.hu: Azt mondta, a nemzetközi szerződéseket betartják, és a kvóta pont része az egyiknek…

V.G.: De az nem jelenti azt, hogy ne tennénk meg mindent, hogy a magyar társadalom és a saját álláspontunkat képviseljük az EU-ban. A kvótarendszer nem működik. Amitől sokan félnek, az az, hogy ez a kvóta csak az első lépés, és utána felülről nyitott, állandó kvótamechanizmus léphet életbe. A migrációt kulturális övezetek szintjén kell kezelni, ami azt jelenti, hogyha egy muszlim térségben történik olyan drámai eset, mint Szíriában, akkor a menekülteket muszlim országok területén helyezzük el, amihez Európa nyújtson anyagi segítséget, amit egyébként Törökország irányába sokáig nem tett meg. Ha Európában történne ilyen, nekünk kötelességünk lenne befogadni – a példa kedvéért – 2500 belgát. Nem várnám el, hogy őket kvóták alapján az arab országok közössége ossza szét.

© Fazekas István

hvg.hu: Azért ebben egyelőre nem látni a nagyvonalúságot. Hova vezetne az első külföldi útja?

V.G.: Hm. Auszriába vagy Németországba.

hvg.hu: Mi a Jobbik pillanatnyi viszonya az ittlévő diplomáciai testületekhez? Nem követi-e elszigetelődés a Jobbik lehetséges hatalomátvétele után Magyarországot? A Fidesz az Európai Néppárt része, míg a Jobbik képviselői a függetlenek között ülnek, radikálisok gyűrűjében.

V.G.: 3-4 évvel ezelőtt még lett volna realitása annak, hogy egy Jobbik kormány esetén szembe kell néznünk bizonyos nyugat-európai ellenlépésekkel és ellenérzésekkel. Mi is sokat tettünk azért, hogy ma már ez ne így legyen, és a Fidesz is. Ha a Jobbik kormányra kerül, Nyugat-Európa részéről lesz egy kíváncsi figyelem, de az első lépéseinkkel meg fogjuk nyugtatni mindazokat, akiben kétely vagy kétség maradt. Első naptól azt üzennénk, hogy Magyarország nem destabilizáló, hanem stabilizáló erő.

hvg.hu: Mit üzenne Pozsonynak, Bukarestnek, Belgrádnak az a párt, amelynek a listáján a Hatvannégy Vármegye mozgalom elnöke a 64. helyén szerepel a listáján?

V.G.: Ugyanezt. A magyar közösségekért való kiállás egy nemzeti néppárt kötelessége. Ezt össze kell tudni hangolni a regionális együttműködéssel, ami szintén prioritás.

hvg.hu: És az oroszok? A Jobbiknak korábban erős moszkvai kapcsolatai voltak, arról is cikkeztek, hogy onnan is kaptak támogatást.

V.G.: Soha, semmilyen támogatást nem kaptunk külföldi országtól vagy szereplőtől. A nagyobb befolyással rendelkező országokkal – mint Németország, Oroszország, Törökország, az Egyesült Államok és Kína - a lehető legpartneribb viszont szeretnénk kialakítani úgy, hogy ne váljunk egyik játékszerévé sem a többiekkel szembeni sakkjátszmában. Nem szeretném, ha Magyarország bármelyik érdekszférába belesodródna. Meg kell próbálni szuverén külpolitikát, egy szuverén Magyarországot kialakítani, amely az EU és a NATO tagja.

hvg.hu: Az öt országból hárommal azonos szövetségi rendszerben vagyunk, Németországgal duplán is.

V.G.: A szövetségi rendszer kirajzolja a koordinátákat, de a kétoldalú kapcsolatoknál szerintem az egyensúlyi politika kialakítása a cél. Mi nem akarunk az oroszokkal rosszban lenni, de nem is akarunk az érdekszférájukba belesodródni. Ezért figyelem néha aggódva a baloldali pártok nagyon éles oroszellenes retorikáját, mert nem szerencsés, ha Magyarország Moszkvát maga ellen fordítja. Nekünk az volna a jó, ha egy semleges, és a gazdasági, kulturális kapcsolatokra koncentráló, pozitív aurájú viszonyt tudnánk kialakítani.

hvg.hu: Kovács Bélával a hátuk mögött ez mennyire sikerülhet?

V.G.: Kovács Béla ügye mind a mai napig nem zárult le, nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye. De erre is azt mondom: lehet egyéneket kiemelni, de ott a párt külpolitikai doktrínája. Az az irányadó.

© Fazekas István

Kinek az Istene?

hvg.hu: A nyugati szövetségi politikának alapvető része Izrael létének elismerése.

V.G.: Mindig is elismertük. Az ENSZ-határozatot tartjuk irányadónak, ami a két állam koncepcióját képviseli, egy önálló Izraelt és egy önálló Palesztinát.

hvg.hu: Látja önmagát, ahogy fejet hajt az izraeli holokauszt emlékhelyen, a Yad Vashemben, ahogyan az elvárás minden oda látogató politikustól?

V.G.: Persze, de azt is látom, ahogy szóvá teszem az önálló palesztin állam létrehozásának a szükségét. Magyarországnak az a dolga, hogy kiegyenlítő szerepet játsszon. Fontos, hogy az izraeli-palesztin konfliktus ne váljon belpolitikai kérdéssé. A magyarországi zsidó közösségekkel a lehető legjobb kapcsolatra törekszünk, azzal együtt is, hogy nyilván a Jobbik politikájának az elmúlt években ez nem volt része. Nagyon örültem annak, hogy a hódmezővásárhelyi hitközség vezetője felszólalt a jelöltünk mellett, és elmondta, hogy szerinte nem náci párt a Jobbik.

hvg.hu: 2010-ben hogyan fogadta volna ezt a szavazási ajánlást?

V.G.: Érdekes kérdés, nem tudom.

hvg.hu: A néppártosodott Jobbikon belül is volt felháborodás a hanuka üzenet miatt.

V.G.: Ez az egykori jobbikosok között okozott felháborodást.

hvg.hu: A vecsési szervezet még bent volt.

V.G.: A helyi szervezet vezetője utána ki is lépet a Jobbikból, a szervezet pedig újjáalakult. Ha kell, én ezt a vitát a párton kívül és párton belül is megvívom.

hvg.hu: Önt jelenleg jobban kísértik az iszlám vallás és néhány nagyobb iszlám ország mellett tett rajongói mondatok. Ezek lehet, hogy túl vannak pörgetve a kormánysajtóban…

V.G.: …egy icipicit.

hvg.hu: …de alapja van, ezeket ön mondta. Izrael és a zsidó szervezetek is joggal hihetik, hogy ön elfogult az egyik irányba.

V.G.: Minden vallást nagyon tisztelek, az iszlámot is, amit nem tartok egyenlőnek a terrorizmussal vagy migrációval. Nagyon rossz irány, ha így kezeljük. Nem tartom az iszlám vallás képviselőinek azokat, akik szétverik a belvárost valamelyik nyugati országban. Sokat jártam muszlim országokban, főképp Törökországban, mert én vagyok a török-magyar baráti tagozat elnöke az Országgyűlésben. Megérintett, hogyan lehet a 21. században egy közösség kultúráját, vallását megőrizni, ott láttam jó példákat. Ez a kérdés Istenhívő emberként foglalkoztat, de a vallás számomra magánéleti kérdés. Felekezet szerint egyébként római katolikus vagyok.

© Fazekas István

hvg.hu: Mikor azt olvassa, hogy Párizsban egy 85 éves holokauszt-túlélőt megölnek, nem érzi azt, hogy némi igazság van azokban a kormány által terjesztett víziókban, melyek Európában a radikális iszlám és a terrorizmus kapcsolatáról szólnak?

V.G.: A radikális iszlámot én is elutasítom, a terrorizmust sem tartom semmilyen szinten elfogadhatónak. Én vallásokról beszéltem. Érdekel a vallásfilozófia, vallástörténet. Mondhatom azt, hogy a spiritualitás a hobbim. Minden világvallásban van olyan jellegű tanítás, tudás, ami egy európai keresztény ember számára is lehet inspiratív.

hvg.hu: Ilyen téren talán pont Morvai Krisztina kritizálja legdurvábban a jelenlegi néppártos Jobbikot, az a Morvai, aki tüntetőleg palesztin kendőben szeret járni, ebben a kérdésben egészen radikálisan egyoldalú álláspontot képvisel.

V.G.: Morvai Krisztináról nem szeretnék nyilatkozni.

hvg.hu: A Jobbik EP frakciója 3 emberből áll. Kovács Béla orosz kémügybe keveredett, Morvai Krisztináról nem akar beszélni…

V.G.: És jelen pillanatban a három embertől egyetlen Jobbik tag van, Balczó Zoltán.

hvg.hu: De miért higgyünk abban, hogy a Jobbik listáján jobb arányban választotta ki a megfelelő politikusokat?

V.G.: Ezt majd április után látni fogja. A vallás hit kérdése, a politikában viszont a megbizonyosodás sokkal fontosabb. Mindenből tanul az ember. Legtöbbet a hibáiból.

Nem ezt akarta a Jobbik is?

hvg.hu: Az egyik fő probléma, amivel a Jobbik szembesül, az a kormány médiagépezete. De a Jobbik maga is fönntart egy pártsajtót. Mi a garancia arra, hogy egy ön által vezetett kormány nem a saját sajtójából szeretné importálni a közmédia következő vezetőit? Egy effektív gépezet felállt, kecsegtető lehet, hogy csak a vezetőket kell lecserélni, és onnantól az önök kedvére működik a gépezet tovább.

V.G.: Csábító lehetőség a NER rendszerét nem leváltani, hanem beleülni, de mi a rendszer ellen küzdünk. A rendszerrel nem az a baj, hogy Orbán Viktor áll az élén, és nem Vona Gábor, hanem az, hogy az egész rossz, rosszul érzik magukat benne az emberek – azok is, akik benne vannak -, és menekülnek a fiatalok. Engem az motivál, hogy Magyarországot sikeressé, jó országgá tegyük, ahol az emberek boldog életet tudnak élni, de ez a rendszer alkalmatlan erre. Miután a Fidesz nagyon sok mindent megtett, amit 2010-ben a Jobbik is meg akart, élőben láttuk, hogy mennyire balul sült el. Ez szörnyű tapasztalás volt nekünk, még akkor is, ha sokszor csak a kiindulási pont volt azonos, hogy kifogják a szelet a vitorlánkból. Megtanultuk, hogy az ország jogállami kereteit, a szabadság légkörét vissza kell adni, mert anélkül a teremtő energia is elvész. A NER-ben sem ellenzéki, sem kormánypárti szituációban nem érezném jól magam.

hvg.hu: Melyek a demokrácia helyreállításának legfontosabb részei?

V.G.: Nem biztos, hogy a törvényi, az alkotmányos kérdések a döntők, bár elengedhetetlenek, hanem a stílus. Például nagyvonalúságot mutatni. Kevéssé kézzel fogható, de ebből a rendszerből nagyon hiányzik a gesztus, a konstruktivitás, a párbeszéd. Már önmagában ezek az oda nem illő stílusjegyek automatikusan elkezdenék szétszedni a rendszer struktúráit.

hvg.hu: Az igaz, hogy az önmérséklet az Orbán-kormányt soha sem jellemezte, viszont pont ez az, ami miatt a Jobbikra ráégnek a korábbi nyilatkozatai, hiszen ezekben pont a durvaság dominál.

V.G.: Ugyanoda lyukadtunk ki megint. Nyilvánvalóan bizalmi, hitelességi kérdés, hogy az emberek elhiszik-e, hogy a Jobbik felkészült, tanult, készen áll-e arra, hogy a helyzeten változtasson, vagy benne ragadt-e a saját múltjában.

hvg.hu: Ezt kérdezik a választók is. A Jobbik néppártosodása nem érdekből történt, hogy nagyobb bázist tudjanak megszólítani?

V.G.: Nem. Sőt, politikai értelemben nem is volt racionális, amit tettünk. A radikalizálódó Magyarországon elkezdtünk egy mérsékelt hangnemet képviselni, és azt mondani, lépjünk túl a jobb és baloldalon, értsük meg és fogadjuk el egymást. A mai Magyarországon úgy tűnhet, hogy ez nem is piacképes üzenet. Nagyon sok kritikát kaptam, de kitartottam. Ez belülről vezérelt és nem érdekvezérelt dolog volt a párt részéről. A változást én nem szégyenlem, sőt, azt vallom, hogy aki egy ország hibáin akar változtatni, az jó, ha előbb saját magával kezdi.

És akkor mi a tét?

hvg.hu: Hány évről döntünk április 8-án?

V.G.: Nem négy évről, hanem minimum két generációról. 40 éves vagyok, a generációm jelentős része már külföldön van, vagy külföldre készül. Esetükben a dilemma az, hogy haza jöjjek-e, esetleg vagyok-e még annyira fiatal, hogy újra tudom kezdeni máshol az életem. Az utánam jövő generációban is hasonló a dilemma, de ők még nem éltek külföldön, csak az az élmény van, hogy innen el. A 40-től lefelé jövő generációknak eldönti a sorsát a voksolás.

hvg.hu: Beszéljünk akkor kicsit a koordinációról! Ön azt mondja, a választás két generáció sorsáról dönt, ennek megfelelő felelősséggel állnak hozzá?

V.G.: Úgy érzem, hogy igen. Önállóan indulunk, sem erkölcsi, sem taktikai okokból nem tartjuk helyesnek a koordinációt, nagyon rossznak tartom, hogy a baloldali pártok vagy akár bizonyos szereplők túltolják a kérdést, mert csalódás lesz a vége. Láttuk, hogy az V. kerületben, ahol nincs is szükség a Jobbikra, a baloldali pártok képtelenek megegyezni. Nekem mindig a fülemben cseng, amiről Botka László beszélt, mikor lemondott a miniszterelnök-jelöltségről, hogy ő sem gondolta volna, hogy a Fidesz ilyen mélyen benne van az MSZP-ben.”

© Fazekas István

hvg.hu: A Jobbik 106 egyéni jelöltje április 8-án is 106 lesz?

V.G.: Igen, szerintem ez a felelős politikai magatartás. A szavazóbázis annyira heterogén, hogy nem várhatjuk el tőlük, hogy egy irányba lépjenek. Vannak törzsszavazók, csalódott fideszesek és csalódott baloldaliak. Nekünk ezt a közösséget együtt kell képviselni. Sok esetben, ha visszalépnénk, lehet, hogy a Fidesz jelöltjét segítenénk.

hvg.hu: Ha buknak, mi következik ön számára?

V.G.: Jeleztem, hogy lemondok, ha nem nyerjük meg a választást.

hvg.hu: Mindenféleképpen? Nem fog arra hivatkozni, hogy több szavazatot kaptak, mint 4 éve?

V.G.: Nem fogok magyarázkodni. Hogy utána mi lesz a sorsom, majd a párt eldönti. Nem akarok kiiratkozni a politikából, de vállalom a felelősséget azért, hogy ha a Jobbik nem tudott választást nyerni. De a fő kérdés az, hogy az országgal mi lesz. Baljósnak látom Magyarország jövőjét. Ebben a kormányban már nincs önreflexió. De én hiszek a győzelemben. Április 8-án politikai áttörés lesz. Erre készülök és a kormányzásra.

hvg.hu: Gyurcsány Ferenc azt mondja, ha a Fidesz veszít, zavargások jönnek, és káosz követi, ha a Fidesszel szemben többségbe került az együttműködni képtelen ellenzék.

V.G.: Nem tartom kizártnak, hogy Orbán Viktor a választási vereség után megpróbál politikai zavargásokat kelteni, a saját szavazóbáziást felhergelni, és úgy beállítani a választási vereséget, mintha most Magyarország elveszett volna. Ennek a veszélye megvan, de igazán súlyos veszélynek azt tartom az országra nézve, ha ez a kormány maradna. Akkor ugyan nem lennének zavargások, de egy csendes, lassú kivándorlás indulna meg Magyarországról, amit évtizedes néma csönd követne.

hvg.hu: Van, aki azt vizionálja, hogy ha elég nagy a társadalmi elégedetlenség, de nem váltják le a Fideszt, Ukrajnához hasonló forradalom is lehet.

V.G.: Ebben nem hiszek. Ha ez a kormány marad, nem váltja le forradalom. Egyszerűen a magyar társadalom józan többsége fájó szívvel elvándorol az országból, vagy visszahúzódik a kiskertekbe, és kivárja, hogy mi lesz.

hvg.hu: Tény, hogy a Jobbikkal szemben csökkent az averzió a baloldalon. De ismerünk olyanokat, akik azt mondják, ők akkor hagyják el az országot, ha a Jobbik nyer.

V.G.: Sajnálom, ha így gondolják, mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető leghamarabb visszajöjjenek. Nekik is bizonyítani fogunk. Látni fogják szerintem az első pár hónap után, hogy nem a Jobbik jelenti Magyarországnak a veszélyt.