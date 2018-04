Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az olvadás nemcsak következménye, hanem egyben felgyorsítója is a klímaváltozásnak.","shortLead":"Az olvadás nemcsak következménye, hanem egyben felgyorsítója is a klímaváltozásnak.","id":"20180404_klimavaltozas_mar_az_sem_lehetetlen_hogy_nyaranta_jegmentesse_valik_az_eszaki_sarkvidek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169cc78b-497c-468c-8939-ff57821d49a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_klimavaltozas_mar_az_sem_lehetetlen_hogy_nyaranta_jegmentesse_valik_az_eszaki_sarkvidek","timestamp":"2018. április. 04. 14:23","title":"Klímaváltozás: már az sem lehetetlen, hogy nyaranta jégmentessé válik az Északi-sarkvidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c10097-bd83-428c-8279-8aebe21fe43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Minority Safe Pack aláíróinak fele Magyarországon él.","shortLead":"A Minority Safe Pack aláíróinak fele Magyarországon él.","id":"20180404_Kisebbsegi_kezdemenyezes_osszejott_eleg_alairas_de_ez_nem_garancia_semmire","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c10097-bd83-428c-8279-8aebe21fe43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a37188-bc24-484e-9403-29f847a04219","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kisebbsegi_kezdemenyezes_osszejott_eleg_alairas_de_ez_nem_garancia_semmire","timestamp":"2018. április. 04. 09:55","title":"Kisebbségi kezdeményezés: összejött elég aláírás, de ez nem garancia semmire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","shortLead":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","id":"20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfbba2-678c-4676-8640-c66b2682322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","timestamp":"2018. április. 04. 05:17","title":"Elkezdte a Facebook az orosz trollgyár oldalainak törlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ef719-b87d-445b-8f1b-82e828b118a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes divatterepjáró új generációja még hatalmasabb lesz, ami szerencsére nem jár együtt a tömeg növekedésével.","shortLead":"A méretes divatterepjáró új generációja még hatalmasabb lesz, ami szerencsére nem jár együtt a tömeg növekedésével.","id":"20180404_kemfotokon_a_nagyobb_es_erosebb_teljesen_uj_bmw_x5","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ef719-b87d-445b-8f1b-82e828b118a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1173fe7-f38e-43b8-9b0c-bd6aee0cedf4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_kemfotokon_a_nagyobb_es_erosebb_teljesen_uj_bmw_x5","timestamp":"2018. április. 04. 13:26","title":"Kémfotókon a nagyobb és erősebb, teljesen új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0dbc72-d259-4f5b-969e-8b8926d6c15b","c_author":"","category":"vilag","description":"Argentínában megemlékeztek a mintegy kilencszáz halálos áldozatot követelő falklandi háború 36. évfordulójáról, s a védelmi miniszter közölte, a latin-amerikai ország továbbra is magáénak követeli az atlanti-óceáni szigetcsoportot. 