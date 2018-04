Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának okozott fegyverével. A nő négy embert lőtt meg, egyikük válságos állapotban van. Az életveszélyben lévő férfi a támadó barátja, a rendőrség családi drámaként kezeli az esetet. A másik három sérült állapota stabil, nem életveszélyes. A lövöldöző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. ","shortLead":"A San Bruno-i rendőrfőnök, Ed Barberini jelentette be, hogy a támadó, egy nő belehalt sérülésébe, amelyet saját magának...","id":"20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dccbe77-428f-42b2-8729-e2c5e74b2751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4487980-01f9-4554-992b-500e2eb9342f","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Lovesek_dordultek_a_Youtube_kozpontjaban","timestamp":"2018. április. 04. 04:42","title":"A YouTube központjában lövöldöző nő halott, a háttérben családi dráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Súlyos karambol miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest felé. ","shortLead":"Súlyos karambol miatt lezárták az M5-ös autópályát Budapest felé. ","id":"20180403_Mentohelikopter_az_M5oson_hatalmas_dugo_alakult_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acac7038-98f9-44f3-9e7a-5b06b6608403","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180403_Mentohelikopter_az_M5oson_hatalmas_dugo_alakult_ki","timestamp":"2018. április. 03. 15:22","title":"Mentőhelikopter az M5-ösön, hatalmas dugó alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"","category":"kultura","description":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","shortLead":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","id":"20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5ec6-adff-4968-a337-e5b78b2bccb6","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","timestamp":"2018. április. 04. 12:51","title":"Kórházba került az Austin Powers színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630be030-c242-4213-b9b2-ada87bbb7842","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felfordulás okoz Franciaországban a vasutas dolgozók kedden kezdődött sztrájkja. A következő három hónapot ötnapos ciklusokra osztották a munkabeszüntetés szervezői: három nap munkát két nap sztrájk követ. A cél, hogy Emmanuel Macron francia államfő vonja vissza munkaügyi reformtervezetét. ","shortLead":"Komoly felfordulás okoz Franciaországban a vasutas dolgozók kedden kezdődött sztrájkja. A következő három hónapot...","id":"20180403_Megbenitja_Franciaorszagot_a_kozlekedesi_sztrajk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630be030-c242-4213-b9b2-ada87bbb7842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29272eba-5bae-4088-a8d6-bd351639ca54","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Megbenitja_Franciaorszagot_a_kozlekedesi_sztrajk","timestamp":"2018. április. 03. 16:34","title":"Megbénítja Franciaországot a közlekedési sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz az egyre jobban jelentkező szakemberhiány is hozzátesz az RTL Híradó tudósítása szerint.","shortLead":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz...","id":"20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ea4884-937d-4447-96f1-274b2f4e7680","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","timestamp":"2018. április. 03. 21:37","title":"Heteket kell várni a gumicserére, alig győzik a rohamot a műhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dwayne Johnson a depressziójáról vallott, hogy másoknak segítsen.","shortLead":"Dwayne Johnson a depressziójáról vallott, hogy másoknak segítsen.","id":"20180403_Milyen_amikor_egy_eros_felnott_ferfi_sir","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc7384a-f670-4274-af2e-9226d9ed68c7","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Milyen_amikor_egy_eros_felnott_ferfi_sir","timestamp":"2018. április. 03. 15:09","title":"Milyen, amikor egy erős felnőtt férfi sír?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","shortLead":"Valószínűleg egy cirkuszi szállítmánnyal történt a baj, az öt elefánt közül egy elpusztult.","id":"20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4e6de9-7572-47f6-9ea1-229edfbb08da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e98463-d41f-4eea-82ea-9564d8e131df","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_Balesetet_szenvedett_elefantok_miatt_kellett_lezarni_egy_spanyol_autopalyat","timestamp":"2018. április. 02. 22:33","title":"Balesetet szenvedett elefántok miatt kellett lezárni egy spanyol autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy baranyai kisfalu közmunkásai között vonta meg az \"Orbanomics\" mérlegét a lap.","shortLead":"Egy baranyai kisfalu közmunkásai között vonta meg az \"Orbanomics\" mérlegét a lap.","id":"20180404_A_New_York_Timesot_sem_gyozte_meg_az_Orbankormany_sikerpropagandaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ee69d-bb83-49e1-85ae-17339f87fbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_A_New_York_Timesot_sem_gyozte_meg_az_Orbankormany_sikerpropagandaja","timestamp":"2018. április. 04. 07:15","title":"A New York Times-t sem győzte meg az Orbán-kormány sikerpropagandája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]