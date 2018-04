Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog mutatkozni. És 400 lóerős változat is lesz belőle.","shortLead":"Sokan várják a Ford népszerű modelljének új generációját, mely a jövő hét elején végre hivatalosan is be fog...","id":"20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d2d4b5-f822-44f7-8d51-6ec156a53735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a36edf-3b5a-4c82-9192-0197a2780436","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_mar_csak_egy_het_es_itt_a_teljesen_uj_ford_focus_videonk_is_van_rola","timestamp":"2018. április. 03. 11:23","title":"Már csak egy hét és itt a teljesen új Ford Focus, videónk is van róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik fizikai Home gombbal egészíti ki a jubileumi iPhone-t. Mivel azonban ez a hír éppen április 1-jén jelent meg, sokak kételkednek valóságtartalmában.","shortLead":"Miután az eBayen már többféle változatban is kapható, az Apple is kiadja hamarosan azt a kis kiegészítőt, amelyik...","id":"20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acad121-059a-40ea-b2a4-461d04f604b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76447d6a-c242-4bb6-b90b-66055783a253","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_aprilisi_trefanak_tartjak_az_apple_fizikai_home_gombjat","timestamp":"2018. április. 03. 19:00","title":"Áprilisi tréfa csak, hogy az Apple is megcsinálja a fizikai Home gombot az iPhone X-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","shortLead":"A Hajdú-Bihar megyei település adóbevétele harmadát veszíti el","id":"20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac760400-ce12-4a8b-a951-7c247f066928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bedfe43-062a-4ea1-95f1-3b1e571f4800","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Bezar_egy_kabai_gyar_120_ember_kerul_az_utcara","timestamp":"2018. április. 04. 06:02","title":"Bezár egy kabai gyár, 120 ember kerül az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","shortLead":"Bár egy friss közvélemény-kutatás szerint nem az LMP-s Csárdi Antal a legesélyesebb ellenzéki. ","id":"20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=089b0c16-3bc8-4a81-9878-5bf4216362ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e231687e-835f-4b10-af35-565e32d59fc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Nem_tisztul_a_kep_a_Belvarosban","timestamp":"2018. április. 02. 22:05","title":"Szél Bernadett nem szeretné, ha belvárosi jelöltjük visszalépne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"Négy körzetben tisztult a kép, de a megegyezést még a pártelnökségeknek is jóvá kell hagyniuk.","id":"20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef62480-1dfb-426f-bfcd-f152b607697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a5cde4-f24a-47dd-9e6e-7fb83cf2ff50","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Megallapodott_a_visszalepesekrol_az_MSZP_es_az_LMP","timestamp":"2018. április. 03. 14:43","title":"Megállapodott a visszalépésekről az MSZP és az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek adták a városban a megbízást a kukásautók és edények beszerzésére, amely soha nem foglalkozott ilyesmivel korábban. ","shortLead":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek...","id":"20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d0aa-9cb8-4cf9-9465-615fa6b73a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","timestamp":"2018. április. 04. 13:39","title":"Ma már feljelentést is tettek a közbeszerzések miatt Márki-Zay Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek vannak. Csaknem 80 százalékban 30 milliónál húzzuk meg az értékhatárt, és átlagosan 44 évesen veszünk lakást – derül ki az Otthon Centrum felméréséből.","shortLead":"Magyarországon 98 százalékban magyarok vásárolnak, az elenyésző külföldi vevő közül a legnagyobb arányban szerbek...","id":"20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c4c237-ea01-4c2d-90cc-ed17ef63ba4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcaede3-94ab-4809-8bf2-72db5e1343e5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180403_Szerbek_es_oroszok_kostolgatjak_a_magyar_lakaspiacot","timestamp":"2018. április. 03. 10:42","title":"Szerbek és oroszok kóstolgatják a magyar lakáspiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","shortLead":"Kényelem, teljesítmény, stílus – ezekkel a valóban vonzó szavakkal jellemzi a Samsung az új notebookjait.","id":"20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c761a93c-a9a1-4a04-96f6-5d94acfcfdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a14fa08-f7ba-419a-b1bf-8f72ccdee563","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_uj_samsung_notebookok_erkeznek","timestamp":"2018. április. 03. 16:03","title":"Érdemes várni rájuk: új notebookokkal erősít a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]