Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a481d65e-d206-4482-a27c-b5982654dbd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselője a házi sajtónak, a Magyar Hírlapnak adott interjút.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselője a házi sajtónak, a Magyar Hírlapnak adott interjút.","id":"20180404_Szajer_szerint_a_menekultek_miatt_nincs_programja_a_Fidesznek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a481d65e-d206-4482-a27c-b5982654dbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083c0695-4546-4ff8-84f1-a9de2de655c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Szajer_szerint_a_menekultek_miatt_nincs_programja_a_Fidesznek","timestamp":"2018. április. 04. 10:43","title":"Szájer szerint a menekültek miatt nincs programja a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint sokan akadnak olyanok, akiknek nyitható tetejű terepjáróra fáj a foguk.","shortLead":"A jelek szerint sokan akadnak olyanok, akiknek nyitható tetejű terepjáróra fáj a foguk.","id":"20180405_nem_viccel_a_volkswagen_lecsapja_a_terepjaroja_tetejet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89fdee3-51a0-486e-bacb-a721abe53427","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_nem_viccel_a_volkswagen_lecsapja_a_terepjaroja_tetejet","timestamp":"2018. április. 05. 09:21","title":"Nem viccel a Volkswagen, lecsapja trendi terepjárója tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","shortLead":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","id":"20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c74c13a-7f70-494f-963b-70aa8fd5fc49","keywords":null,"link":"/sport/20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","timestamp":"2018. április. 04. 16:53","title":"Új szabályok jöhetnek a fociban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic.","shortLead":"Andre Agassi után másik edzőjével, a cseh Radek Stepanekkel is szakított a volt világelső teniszező, Novak Djokovic.","id":"20180404_djokovic_korul_valami_nagyon_nincs_rendben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb3560f-3629-4cbb-80c3-950fb8ff75c1","keywords":null,"link":"/sport/20180404_djokovic_korul_valami_nagyon_nincs_rendben","timestamp":"2018. április. 04. 15:37","title":"Djokovic körül valami nagyon nincs rendben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","shortLead":"A csillagászat történelmének legnagyobb teleszkópja segítségével vizsgálták meg.","id":"20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c72f0a0-dbd0-4164-9c26-7f5448ef6d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0cab3d-74e2-4fd1-abd8-ddaaf1fc53e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_kopkodo_fekete_lyukat_ilyen_reszletesseggel_meg_sosem_sikerult_megfigyelni","timestamp":"2018. április. 04. 16:40","title":"Köpködő fekete lyukat ilyen részletességgel még sosem sikerült megfigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","shortLead":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","id":"20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434b69b-94b2-48bb-8573-6578bb6bc523","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","timestamp":"2018. április. 05. 20:40","title":"Orbán: A sorosisták = kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","shortLead":"Jay-Z David Lettermannek mesélt az érzelmes pillanatról.","id":"20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4377d8e5-5990-4b02-8056-08993c270e4e","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Amikor_az_anyad_elmondja_hogy_leszbikus","timestamp":"2018. április. 04. 09:49","title":"Amikor az anyád elmondja, hogy leszbikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8b731d-7f95-4dc6-a350-479694de59f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Profi módon dolgozták át a Narcos című Netflix-sorozat főcímét, felidézve az elmúlt nyolc év kormányoldali ügyeit.","shortLead":"Profi módon dolgozták át a Narcos című Netflix-sorozat főcímét, felidézve az elmúlt nyolc év kormányoldali ügyeit.","id":"20180404_oligarchos_narcos_focim","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8b731d-7f95-4dc6-a350-479694de59f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71dee0-084a-4137-8183-07259a94b8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_oligarchos_narcos_focim","timestamp":"2018. április. 04. 18:56","title":"Itt az Oligarchos, avagy a NER nagyágyúinak története Narcos-módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]