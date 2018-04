Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","shortLead":"Ebben a famíliában nem az apuka, hanem az anyuka rendelkezik a legerősebb autóval. És nem is fél használni.","id":"20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99516d22-5432-477f-bb0d-504065ea212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebc3799-ec88-4afe-aa0a-56e375f06233","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_anya_kocsit_hajt_ime_a_csalad_ahol_mindenkinek_jut_egy_bmw_m5","timestamp":"2018. április. 06. 11:24","title":"Anya kocsit hajt: íme a család, ahol mindenkinek jut egy BMW M5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Tesco-kereszténység, amit a Fidesz csinál, kiválogatja, ami tetszik neki, a többit a polcon hagyja. Például az irgalmat, a szerénységet és az alázatot. Hack Péter számára azonban a képmutató látszat nyomós érvnek bizonyul.","shortLead":"Tesco-kereszténység, amit a Fidesz csinál, kiválogatja, ami tetszik neki, a többit a polcon hagyja. Például...","id":"20180406_Gomperz_A_30_ezustpenz_meseje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c095dda-34c0-4d11-b382-0089abd5e0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4ee918-ab15-477e-9978-ac0150e389ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_Gomperz_A_30_ezustpenz_meseje","timestamp":"2018. április. 06. 11:40","title":"Gomperz: A 30 ezüstpénz meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó amerikai katonákat, s közölte azt is, azt szeretné, ha az USA arab szövetségesei vennék át az amerikaiak helyét a stabilizáció és az újjáépítés időszakában. Szerdán még mást mondott a Fehér Ház. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök utasította a hadsereg vezetőit, hogy ahogy lehet, vonják ki a Szíriában állomásozó...","id":"20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e3573b-e0a5-42fd-9062-81a895541a5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Mar_senki_sem_tudja_meddig_maradnak_az_amerikaiak_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 05. 17:08","title":"Már senki sem tudja, meddig maradnak az amerikaiak Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni az általa mondottakat. ","shortLead":"Reagált Szijjártó Péter külügyminiszter az ENSZ csütörtöki felszólítására, már ha érdemi reakciónak lehet nevezni...","id":"20180405_Szijjarto_szerint_az_kampanyba_valo_beavatkozas_ha_az_ENSZ_eliteli_a_politikusi_gyuloletbeszedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1476087-a739-46b9-8075-12d58307c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9b5226-883b-4719-919e-bf99adf4b596","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Szijjarto_szerint_az_kampanyba_valo_beavatkozas_ha_az_ENSZ_eliteli_a_politikusi_gyuloletbeszedet","timestamp":"2018. április. 05. 21:34","title":"Szijjártó szerint az kampányba való beavatkozás, ha az ENSZ elítéli a politikusi gyűlöletbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73aedbf-f0f9-4b77-8db2-3689a03f6a1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldön munkát vállaló Srí Lanka-i nőktől elvárják a munkaközvetítők, hogy fogamzásgátlót szedjenek.","shortLead":"A külföldön munkát vállaló Srí Lanka-i nőktől elvárják a munkaközvetítők, hogy fogamzásgátlót szedjenek.","id":"20180406_SzaudArabiaban_dolgozna_Szedjen_fogamzasgatlot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a73aedbf-f0f9-4b77-8db2-3689a03f6a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c8bd32-750f-48dd-94ab-364d3b9ba257","keywords":null,"link":"/elet/20180406_SzaudArabiaban_dolgozna_Szedjen_fogamzasgatlot","timestamp":"2018. április. 06. 11:50","title":"Szaúd-Arábiában dolgozna? Szedjen fogamzásgátlót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című akciómozit április 18-án mutatják be. ","shortLead":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című...","id":"20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65862226-e98f-44d0-8239-9babce919efc","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"35 év után újranyílnak a mozik Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fdea477-8b88-4b20-9357-88829adb7e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72af09c7-2111-40fa-b140-b7d86f9731a1","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Tankcsapdadalt_jatszott_a_budapestieknek_a_Metallica","timestamp":"2018. április. 05. 22:35","title":"Tankcsapda-dalt játszott a budapestieknek a Metallica - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el a működést.","shortLead":"Ma volt az utolsó előadás a méltán népszerű Spinoza Házban. A tulajdonos szerint az étterem bérlője lehetetlenítette el...","id":"20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e107a1-6cfc-4bbf-bc45-50cf922bb191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8548e8c5-5b27-4c70-bfd7-d3cea470079d","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Bezar_a_Spinoza_Szinhaz","timestamp":"2018. április. 05. 17:28","title":"Bezár a Spinoza Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]