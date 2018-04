Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"002b5454-655c-4150-894e-4fceade35157","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal kivételen nem a legnépszerűbb hazai használt autós oldalon keresi gazdáját egy megkímélt állapotú, C-s rendszámú régi magyar Lada.","shortLead":"Ezúttal kivételen nem a legnépszerűbb hazai használt autós oldalon keresi gazdáját egy megkímélt állapotú, C-s...","id":"20180408_regi_orosz_auto_magyar_rendszammal_ausztriaban_elado","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=002b5454-655c-4150-894e-4fceade35157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39cdf5a-5151-44b3-b2f9-66429a1faa58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_regi_orosz_auto_magyar_rendszammal_ausztriaban_elado","timestamp":"2018. április. 08. 08:21","title":"Régi orosz autó magyar rendszámmal Ausztriában eladó: új gazdát keres egy 1200-as Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt személygépkocsival okozott balesetet.","shortLead":"A ceglédi rendőrök egy 27 éves abonyi férfi ellen javasolnak vádemelést, aki a gyanú szerint egy jogtalanul használt...","id":"20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb772bbb-c77f-4745-b101-b32d9b298f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64f6627-eab5-4f7d-a5c1-41304113abde","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 08. 09:26","title":"Nagyot nézett a Mercedes sofőrje, amikor meglátta reggel az autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Néha a kis ember is nyerni tud.\" Tud?","shortLead":"\"Néha a kis ember is nyerni tud.\" Tud?","id":"20180407_orban_viktor_facebook","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcac64e-0706-4392-82a9-a4c2ac42c6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_orban_viktor_facebook","timestamp":"2018. április. 07. 09:07","title":"Kicsit kipucolta Orbán Viktor posztjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51506608-7b0e-4c95-9cc1-42b6e1391d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc38ae3-82f1-47e0-87d5-0d08e5e4a016","keywords":null,"link":"/tudomany/20180408_facebook_kamuprofilok_torlese_madarhatarozo_zacher_gabor_fuggoseg_intel_i9_laptopok","timestamp":"2018. április. 08. 12:00","title":"Ez történt: tömeges törlésbe kezdett a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó bejegyzést.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke szerint újabb kampánykamu volt, hogy Orbán Facebook-oldaláról letöröltek egy csomó...","id":"20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ac51c5-23c6-48b0-a90d-1247fdb60f77","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_Miniszterelnoki_Sajtoiroda_Senki_nem_torolt_semmilyen_tartalmat_Orban_oldalarol","timestamp":"2018. április. 07. 11:54","title":"Miniszterelnöki Sajtóiroda: Senki nem törölt semmilyen tartalmat Orbán oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","shortLead":"Összevetettük a hódmezővásárhelyi adatokat az időközi polgármester-választáson tapasztaltakkal.","id":"20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cba05b1-2323-44fe-91c6-f60ccd309e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ddd4d-ac36-4883-9823-9eba70493da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Most_mutassa_meg_Lazar_Janos_tobben_szavaznak_mint_a_bukast_hozo_idokozin","timestamp":"2018. április. 08. 14:33","title":"Most mutassa meg Lázár János: többen szavaznak, mint a bukást hozó időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","shortLead":"A szavazási levélcsomagokat csak személyesen lehet átvenni.","id":"20180407_","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=240768eb-6346-4dd5-b663-1a66a9217b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739a748-b07d-4028-8e1f-4ac820b15360","keywords":null,"link":"/itthon/20180407_","timestamp":"2018. április. 07. 08:12","title":"Ma lehet utoljára átvenni a szavazási levélcsomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott, hogy nekik a felhasználók és a velük való, bizalomra épülő kapcsolat az első, most kiderült, hogy azért ez nem több egy olcsón megfogalmazható pr-állításnál.","shortLead":"Újabb mélységekbe süllyedt a Facebook. Miközben a közösségi oldal nemrég még egész oldalas hirdetésben fogadkozott...","id":"20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f60c22-4276-4abd-8470-aca7957ade59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb9aafc-7944-432f-91f0-40946e5703e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180407_facebook_uzenetek_torlese_messenger_mark_zuckerberg_facebook_botrany","timestamp":"2018. április. 07. 13:08","title":"Mégis ki bízik meg ezután a Facebookban? Most derült ki, hogy Zuckerberg visszamenőleg eltüntetheti az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]