Húsvét után egy héttel legyen karácsony - ezt a poént próbálta még egyszer elsütni az MSZP és a Párbeszéd. Ha leesik a remény, nagy bajban vagyunk - mondta Molnár Gyula, mielőtt leesett volna a "remény" feliratú karácsonyfadísz. Karácsonyfa-díszítéssel zárták Karácsonyék a kampányt Közelít a részvétel a sokak által belengetett 70 százalékhoz, este 7-ig még leadhatja a voksát, aki még nem tette meg, de szeretné. Választás 2018: 63 százalék felett a részvétel

Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szerint nagy reményekre ad okot a magas részvételi arány. Karácsony: "Ez nagyon biztató jel azoknak, akik változást akarnak"

Számos jelentős külföldi napilap számolt be hétfőre virradóra az Orbán Viktor vezette Fidesz nagyarányú választási győzelméről. Külföldi lapok: a magyar politikai kultúra mélypontja volt ez a kampány A Fidesz nagyobb fölénnyel nyerte meg a 2018-as választást, mint amire akár maga is számított, lényegesen több szavazatot kapott, mint négy évvel ezelőtt. A rendszerváltás utáni magyar politikában még soha nem nyert egy politikai erő háromszor egymásután, ráadásul ebből a három győzelemből számos tekintetben a mostani tekinthető a Fidesz legnagyobb sikerének – írta a választás utáni gyorselemzésében Török Gábor. Török Gábor: A mostani a Fidesz legnagyobb sikere ","shortLead":"Egyik olvasónk szerint sokan felajánlják Hollandiában, hogy elviszik autóval a külképviseletre a szavazókat. Úgy látszik, Hollandiában bevált a momentumos, telekocsis applikáció

A címvédő 26-20-ra győzött a negyeddöntő szombati, első mérkőzésén. Kézilabda-BL: lelépték Görbiczék a Buducnostot A Demokratikus Koalíciónak a korábbi négy helyett kilenc képviselője jutott be az országgyűlésbe a választáson, a pártelnök mégis elégedetlen, hiszen kormányváltásban reménykedett. Hétfő délelőtt üzent a hozzá hasonlóan csalódottaknak. Üzent Gyurcsány a keserű ébredés után