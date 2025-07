A Magyar Nemzet kormányközeli céget is betámadott azért, mert Majkát szponzorálja

„Nem hatotta meg Majka szponzorait a Campus Fesztiválon történt botrány: a Hell, az OTP és a One Magyarország hallgatásba burkolózott az ügyben” – ezzel a felütéssel közölt cikket kedd este a kormányközeli Magyar Nemzet. Mint írják, mindhárom vállalatot megkeresték még kedd délelőtt azzal kapcsolatban, hogy „mi a véleményük arról, hogy szponzorált énekesük Orbán Viktor miniszterelnök fejbe lövésével viccelődött”, választ azonban egyik vállalattól sem kaptak.

Ahogy arról mi is írtunk, Majka valóban ezt a geget játszotta el a Campus Fesztiválon: rendszerkritikus dala végén Bindzsisztán miniszterelnökét a színpadon tényleg lelőtték. Az esetből a kormányzati kommunikáció megpróbált botrányt generálni, a teljes propagandasajtó rázúdult Majkára, aki erre úgy reagált: „Gyertek csak bátran! Ide lőjetek!”.

A Fidesz bukását jósolja a zsigeri közvélemény-kutató, azaz a popszakma Majka, Azariah, Krúbi és a többi popzenész is abból él, hogy érzi a közhangulatot. Földes András bemutatja az ország legvidámabb közvélemény-kutatóinak méréseit.

A Magyar Nemzet friss cikke jelzi: a rapper elleni kormányzati kommunikációs hadjáratnak nincs vége. A cikkben sorra veszik Majka bevételi forrásait, külön ki is emelik, hogy az előadó a One Magyarország nagykövete, az eseményein is fel-feltűnik.

Az, hogy a kormánylap felkérdezte az előadó szponzorait, minimum furcsa, hiszen a One tulaja valójában a 4iG, amelynek vezetője, Jászai Gellért olyannyira közel áll a NER-hez, hogy Orbán Sáráékkal volt nyaralni. Arról pedig, hogy a Hell milyen támogatásokban részesült, itt írtunk bővebben legutóbb.