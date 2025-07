Kijevben tüntettek, Brüsszelben kiakadtak, amiért Zelenszkij aláírta az antikorrupciós szervek függetlenségét csorbító törvényt

Több százan tüntettek több ukrán nagyvárosban kedd este az ellen a törvény ellen, amely jelentős mértékben csorbítja a korrupció ellen küzdő ügynökségek függetlenségét – írta a Politico. Volodimir Zelenszkij elnök azonban végül a tiltakozások ellenére aláírta a törvényt, amely az általa kinevezett főügyész kezébe adja az antikorrupciós szervek felügyeletét.

Az egyik diák, aki részt vett a tüntetésen, „kibaszott felháborítónak” nevezte az intézkedést, egy másik fiatal elfogadhatatlannak minősítette a korrupció ellen küzdők munkájának akadályozását. Az Ukrajnában érvényben lévő hadiállapot jelentősen korlátozza a gyülekezési jogot, a mostani tüntetés az első ilyen jellegű megmozdulás volt Kijevben az orosz invázió kezdete óta.

Zelenszkij saját Telegram-csatornáján vette védelmébe a törvényt, egyúttal igyekezett megnyugtatni a tiltakozókat. „A korrupcióellenes infrastruktúra működni fog” – fogalmazott, és hozzátette: az orosz befolyás kiküszöbölése miatt van szükség a jogszabály-módosításra.

A törvény nem csak Kijevben, Brüsszelben is sokakat felháborított. Az EU bővítéséért felelős biztos, Marta Kos arról beszélt, hogy komoly aggodalomra ad okot az ügy, és jelentős visszalépés a korrupcióellenes ukrán ügynökség, a NABU függetlenségi garanciáinak visszavágása. Az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius pedig arra figyelmeztetett, hogy háborúban a nép és a vezetés közötti bizalom a modern fegyvereknél is fontosabb, de azt akár egy súlyos hibával is el lehet veszteni.

A Politico szerint még az a lap által ironikusnak nevezett helyzet is előállhat, hogy az EU által a jogállamisági aggályok miatt kritizált Orbán-kormány ezentúl akár éppen a jogállamiságra hivatkozva is blokkolhatja az ukrán csatlakozás előrehaladását.