[{"available":true,"c_guid":"5bdd24c9-d1d4-4c0c-838b-aef4712a2ad8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt pénzügyminiszter nem érti, hogy a politikában hányszor bukhat meg úgy valaki, hogy utána rezzenéstelen arccal marad a helyén.","shortLead":"A volt pénzügyminiszter nem érti, hogy a politikában hányszor bukhat meg úgy valaki, hogy utána rezzenéstelen arccal...","id":"20180409_oszko_peter_ellenzek_valasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd24c9-d1d4-4c0c-838b-aef4712a2ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51b5c4b-495c-4867-aac3-49f7c4179953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_oszko_peter_ellenzek_valasztas","timestamp":"2018. április. 09. 16:47","title":"Oszkó üzeni az ellenzéknek, hogy annyi szép szakma van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3735a77c-5352-4a39-b562-b5f404d390d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hete még bizalomról és átláthatóságról beszélt a Facebook-főnök, aztán kiderült: a közösségi oldal előszeretettel törölgeti Mark Zuckerberg és több felsővezető által elküldött üzeneteket, mintha azok soha nem is léteztek volna. A jelenség napvilágra kerülése után a Facebook ígéretet tett arra, hogy a funkciót minden felhasználóra kiterjesztik.","shortLead":"Néhány hete még bizalomról és átláthatóságról beszélt a Facebook-főnök, aztán kiderült: a közösségi oldal...","id":"20180409_facebook_messenger_uzenetek_torlese_utolag_kuldes_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3735a77c-5352-4a39-b562-b5f404d390d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c285b35-6f65-4982-9521-2855f8b4d723","keywords":null,"link":"/tudomany/20180409_facebook_messenger_uzenetek_torlese_utolag_kuldes_utan","timestamp":"2018. április. 09. 08:03","title":"Igazi álomfunkció jön a Facebookra: törölhetjük majd a már elküldött üzeneteket, miután Zuckerberg titokban már csinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9ded59-af0c-41a2-a677-6a79617ab31c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külképviseleteken – előzetes regisztrálás után – azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek magyarországi lakhellyel. ","shortLead":"A külképviseleteken – előzetes regisztrálás után – azok szavazhattak, akik magyar állampolgárok, és rendelkeznek...","id":"20180408_Az_amerikai_es_a_kanadai_magyarok_mar_szavaztak_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af9ded59-af0c-41a2-a677-6a79617ab31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e420489-2a96-46cd-8925-a6b70839c34e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Az_amerikai_es_a_kanadai_magyarok_mar_szavaztak_is","timestamp":"2018. április. 08. 08:10","title":"Az amerikai és a kanadai magyarok már szavaztak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d394d45-3c54-486c-a84f-2c6870ba28ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan 90 éve vannak jelen az autóban, és remélhetőleg még sokáig velünk maradnak.","shortLead":"Lassan 90 éve vannak jelen az autóban, és remélhetőleg még sokáig velünk maradnak.","id":"20180408_kormanyvalto_autok_valasztas_2018_as_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d394d45-3c54-486c-a84f-2c6870ba28ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54de2ace-82e0-4946-bf5c-1f9d96739c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20180408_kormanyvalto_autok_valasztas_2018_as_valasztasok","timestamp":"2018. április. 08. 16:41","title":"Fotókon a legjobb kormányváltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfd46ee-afc6-4584-add9-123ae0b9634f","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Április 8-a után április 9-e fog következni. Ezt nem árt hangsúlyozni, mert a tudósításokból és vitákból könnyen keletkezhet az a látszat, hogy most hétvégén virrad föl az a nap, amelyik megoldást hoz valamennyi köz-, de talán magánéleti nyavalyára is.","shortLead":"Április 8-a után április 9-e fog következni. Ezt nem árt hangsúlyozni, mert a tudósításokból és vitákból könnyen...","id":"201814__gyengulo_hatalom__elmaradt_innovacio__befogott_orrok__aprilis_8rol_szoljon_azenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bfd46ee-afc6-4584-add9-123ae0b9634f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d318876f-8ad2-4a9b-89a1-5d643bab6e4e","keywords":null,"link":"/itthon/201814__gyengulo_hatalom__elmaradt_innovacio__befogott_orrok__aprilis_8rol_szoljon_azenek","timestamp":"2018. április. 08. 07:00","title":"Április 8-ról szóljon az ének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","shortLead":"Nagyon magas volt Felcsúton a választási részvétel, a választók alig több mint a fele szavazott ott a Fideszre.","id":"20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6534561-cf86-40f8-84dd-04dcd7e92ffa","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Het_felcsuti_MKKPszavazo_akart_urallomast","timestamp":"2018. április. 09. 13:06","title":"Hét felcsúti MKKP-szavazó akart űrállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8f90c1-d8f7-4537-a95a-5cddc16cd095","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyarok alig szavaztak, pedig a mozgósításukra külön embert is kijelölt a Fidesz.","shortLead":"A határon túli magyarok alig szavaztak, pedig a mozgósításukra külön embert is kijelölt a Fidesz.","id":"20180409_Csunyan_elrontotta_a_Fidesz_a_hataron_tuli_magyarok_mozgositasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8f90c1-d8f7-4537-a95a-5cddc16cd095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5918f80-6170-4bcb-8dad-6bd80e4bfefb","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Csunyan_elrontotta_a_Fidesz_a_hataron_tuli_magyarok_mozgositasat","timestamp":"2018. április. 09. 19:29","title":"Csúnyán elrontotta a Fidesz a határon túli magyarok mozgósítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.","shortLead":"Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.","id":"20180408_NVI_Eddig_semmi_rendkivuli_esemeny_nem_tortent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=588a216a-82cd-4644-ae96-1f433031a933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44c2ba5-69f5-4902-bc5b-02caffdebea0","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_NVI_Eddig_semmi_rendkivuli_esemeny_nem_tortent","timestamp":"2018. április. 08. 09:01","title":"NVI: Eddig semmi rendkívüli esemény nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]