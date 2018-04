Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyöspatán a romák kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett a migránsok és Soros György miatt. És lenyomták Vona Gábort.","shortLead":"Gyöngyöspatán a romák kiálltak Orbán Viktor és a Fidesz mellett a migránsok és Soros György miatt. És lenyomták Vona...","id":"20180409_Gyongyospata_Soros_Gyorgy_mindenkit_megvett_csak_a_Fideszt_nem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a44618-7fb6-4679-b9a7-7efd513f227f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb1d0c8b-088c-47d8-b7a3-c1d1b11b4b98","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Gyongyospata_Soros_Gyorgy_mindenkit_megvett_csak_a_Fideszt_nem","timestamp":"2018. április. 09. 15:58","title":"Gyöngyöspata: \"Soros György mindenkit megvett, csak a Fideszt nem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget szenvedett. És csak azokat néztük át, amelyeket egy pár hónappal ezelőtti háttérbeszélgetésen a párt meghatározó politikusa – még a kötelező, \"hurrá, nyerni fogunk\" optimizmussal – a nyerhető/nagyon fontos körzetek között emlegetett.","shortLead":"30 ezer szavazaton múlt, hogy a DK bekerült a parlamentbe, az egyéni választókerületek többségében megalázó vereséget...","id":"20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc25920-d556-48b7-8067-37b2b1ed76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ec89b7-e56d-4b32-9982-aabf0662c0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Feltoroltek_a_DKval_a_padlot_mutatjuk_a_szamokat","timestamp":"2018. április. 09. 17:07","title":"Ott is feltörölték a padlót a DK-val, ahol győzelmet várt – mutatjuk a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója, a kormánypártok elsöprő médiafölénye és a kormány saját pártjait támogató propagandája következtében a 2014-es voksolást követően a 2018-as országgyűlési választások sem voltak tisztességesek.","shortLead":"A Transparency International Magyarország és a Political Capital úgy véli, hogy a kamupártok korrupciója...","id":"20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a08774-30b2-4493-a5b3-9fb10ac6bd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec0a7f3-db40-4fd0-94e0-54fc63ceb265","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_3_milliard_forint_kozpenzt_szorakoztak_el_a_kamupartok","timestamp":"2018. április. 11. 11:55","title":"3 milliárd forint közpénzt szórakoztak el a kamupártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai repülőtér ellen, Izrael pedig nem hajlandó kommentálni a hétfő hajnali akciót.","shortLead":"Az USA cáfolja, hogy az amerikai légierő hajtott volna végre rakétatámadást a szíriai Homsz közelében lévő katonai...","id":"20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f688a6-4bdd-4466-9ff5-b0652ec19987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16215b8-5168-4b78-aaea-b0b1aa5493e8","keywords":null,"link":"/vilag/20180409_Nincs_gazdaja_a_Sziria_elleni_hajlani_legicsapasnak","timestamp":"2018. április. 09. 16:23","title":"Nincs gazdája a Szíria elleni hajnali légicsapásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az „európai filmművészet főszereplőjeként” ünneplik a rendezőt a rangos leccei filmfesztiválon.","shortLead":"Az „európai filmművészet főszereplőjeként” ünneplik a rendezőt a rangos leccei filmfesztiválon.","id":"20180409_Kulfoldon_adnak_eletmudijat_Enyedi_Ildikonak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487a878f-11ee-401b-86b7-00112b2cb2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Kulfoldon_adnak_eletmudijat_Enyedi_Ildikonak","timestamp":"2018. április. 09. 16:15","title":"Külföldön adnak életműdíjat Enyedi Ildikónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","shortLead":"Dulakodtak a biztonsági őrökkel is. ","id":"20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa914cb1-ac44-43a6-82d1-69376b2d5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c557f7c9-f6c6-4641-9c75-add90b02ac41","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Betortek_a_kordont_a_Ligetvedok_az_epitesi_teruletet_korul__video","timestamp":"2018. április. 10. 13:32","title":"Betörték a kordont a ligetvédők az építési területet körül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mostani konjunktúra-időszakban különösen feleslegesnek tűnhet, hogy ingatlanost bízzunk meg a lakás vagy ház értékesítésével. Nézzük, mivel tudnak ők többet a mezei tulajdonosnál.","shortLead":"A mostani konjunktúra-időszakban különösen feleslegesnek tűnhet, hogy ingatlanost bízzunk meg a lakás vagy ház...","id":"20180410_Minek_fizessunk_egy_ingatlanosnak_ha_ennyire_porog_a_piac","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f97c9fe-5025-4c18-9c11-d29686de2b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fade33d2-2bfe-4458-8dd4-61640b644c13","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180410_Minek_fizessunk_egy_ingatlanosnak_ha_ennyire_porog_a_piac","timestamp":"2018. április. 10. 12:25","title":"Minek fizessünk egy ingatlanosnak, ha ennyire pörög a piac?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú túraautó-sorozatában.","shortLead":"Az április végi versenyhétvégén nemcsak Norbi, hanem a tulajdonában lévő csapat is rajthoz áll a a világ első számú...","id":"20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ab0e2d-5fdc-4f90-b621-6bfbd5d0c5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7e0a16-da20-4079-8aff-a55216b1d7c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_hungaroring_michelisz_magyar_csapat_wtcr_tcr_nagy_daniel_m1ra_wtcc","timestamp":"2018. április. 11. 09:00","title":"Igazi örömünnep lehet a Hungaroringen: Michelisz saját magyar csapata is indul a WTCR-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]