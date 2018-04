Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7bf9ce6-5950-4f68-bde9-e93d4d04f673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fekete képpel és az 1938-2018 felirattal illusztrálta a Magyar Nemzet a saját megszüntetését oldalán. ","shortLead":"Egy fekete képpel és az 1938-2018 felirattal illusztrálta a Magyar Nemzet a saját megszüntetését oldalán. ","id":"20180410_Gyaszos_keppel_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7bf9ce6-5950-4f68-bde9-e93d4d04f673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8ba721-c81a-4958-9739-55c5f4c022f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Gyaszos_keppel_bucsuzik_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2018. április. 10. 11:41","title":"Gyászos képpel búcsúzik a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Járatok százait törölte a Lufthansa német és az Air France francia légitársaság a repülőtéri alkalmazottak, illetve az utaskísérők sztrájkja miatt. A munkabeszüntetés a budapesti járatokat is érinti.","shortLead":"Járatok százait törölte a Lufthansa német és az Air France francia légitársaság a repülőtéri alkalmazottak, illetve...","id":"20180410_Utasok_tizezreit_sujtja_az_europai_legikozlekedesi_kaosz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d227c837-827f-443e-b65b-17ab193ff71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147c2db3-80ad-4b79-a049-d81b6a689bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Utasok_tizezreit_sujtja_az_europai_legikozlekedesi_kaosz","timestamp":"2018. április. 10. 13:00","title":"Utasok tízezreit sújtja az európai légiközlekedési káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság nem fogadta el Menczer Erzsébet érvelését és első fokon elutasította a keresetet. ","shortLead":"A bíróság nem fogadta el Menczer Erzsébet érvelését és első fokon elutasította a keresetet. ","id":"20180410_Fideszes_kepviselo_kontra_Heineken_egyelore_marad_a_voros_csillag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21903883-24ca-4382-a94a-debce36c4993","keywords":null,"link":"/kkv/20180410_Fideszes_kepviselo_kontra_Heineken_egyelore_marad_a_voros_csillag","timestamp":"2018. április. 10. 09:11","title":"Fideszes képviselő kontra Heineken: egyelőre marad a vörös csillag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl hízelgő képest fest Magyarország jövőjéről a The Guardian vélemény rovatának szerzője. Cas Muddle szerint Orbán Viktor Magyarországa nem Európa jövőjét, hanem a haldokló múltat képviseli. ","shortLead":"Nem túl hízelgő képest fest Magyarország jövőjéről a The Guardian vélemény rovatának szerzője. Cas Muddle szerint Orbán...","id":"20180410_the_guardian_orban_illiberalis_kleptokraciaba_forditotta_magyarorszagot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1581a217-e252-4b06-96e2-59d1725f2908","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_the_guardian_orban_illiberalis_kleptokraciaba_forditotta_magyarorszagot","timestamp":"2018. április. 10. 18:49","title":"The Guardian: Orbán illiberális kleptokráciát csinált Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült hordót is. ","shortLead":"Közben a Vaterán is árulni kezdtek néhány, a párthoz köthető relikviát, köztük az Orbán elleni tüntetésre készült...","id":"20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=081279ee-b013-43f9-9e08-0360a8fa745d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09b4618-de3e-4858-a332-1e5ae0d4d686","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Egy_nap_alatt_24_millio_forintot_gyujtott_az_Egyutt","timestamp":"2018. április. 11. 15:10","title":"Egy nap alatt 24 millió forintot gyűjtött az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nagykanizsai Járási Ügyészség a volt postai kézbesítő ellen sikkasztás miatt emelt vádat.","shortLead":"A Nagykanizsai Járási Ügyészség a volt postai kézbesítő ellen sikkasztás miatt emelt vádat.","id":"20180410_Tobb_mint_szaz_sorsjeggyel_lepett_meg_egy_postas_Nagykanizsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ddedcb-9616-4f12-9621-ce5486064ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268351fa-f925-43ea-be31-9fe0c45b321a","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_Tobb_mint_szaz_sorsjeggyel_lepett_meg_egy_postas_Nagykanizsan","timestamp":"2018. április. 10. 09:10","title":"Több mint száz sorsjeggyel lépett meg egy postás Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több jel utalt arra a választás előtt, hogy a rezsibiztos Németh Szilárd 2014-ben elbukott választókerületébe határon túlról importálhat szavazókat a Fidesz. A gyanú beigazolódott: csepeli szavazókörök delegáltjainak tucatjai számoltak be a hvg.hu-nak turistaként viselkedő, magyarul sok esetben nem is tudó, tolmácsra szoruló szavazókról. A körzetet mellesleg így sem tudta visszahódítani Együttes riválisától a Fidesz alelnöke. ","shortLead":"Több jel utalt arra a választás előtt, hogy a rezsibiztos Németh Szilárd 2014-ben elbukott választókerületébe határon...","id":"20180412_csepel_hataron_tuli_szavazok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f9b0c-affc-4d6b-b907-fe04d7c00950","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_csepel_hataron_tuli_szavazok","timestamp":"2018. április. 12. 06:30","title":"Csepelen is határon túli voksturistákkal próbálta bebiztosítani magát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c","c_author":"Windisch Judit - Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője bejelentette a lap megszüntetését. ","shortLead":"György Zsombor, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese adott interjút a hvg.hu-nak azután, hogy a kiadó vezetője...","id":"20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756efd49-6b29-4bf8-b9d6-7532eeab862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b836c8-e128-49b5-9b89-745f1060ca5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_gyorgy_zsombor_magyar_nemzet_bezarasa","timestamp":"2018. április. 10. 14:00","title":"\"A vérünket akarják\" – interjú a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]