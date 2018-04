Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk. Ahhoz, hogy demokratikus rendben élhessünk, a jelenlegit fel kell borítani. Vélemény.","shortLead":"Már nem létezik az a törvényes politikai rend, amelyet demokratáknak el kell fogadniuk és tiszteletben kell tartaniuk...","id":"20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d08cdf9-7488-4579-9290-e5a844a27fc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Revesz_Kell_aki_folkel","timestamp":"2018. április. 11. 17:10","title":"Révész: Kell, aki fölkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült arab emírségekbeli labdarúgó Elnök Kupa szerdai negyeddöntőjében.\r

\r

","shortLead":"Dzsudzsák Balázs két gólt szerzett, így csapata, az al-Vahda FC 3-0-ra legyőzte az al-Dzsazíra együttesét az egyesült...","id":"20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89718677-4736-45c1-a24b-6fd4b4f24f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf5f2ff-29ad-4523-9afd-30f691462146","keywords":null,"link":"/sport/20180411_Regen_latott_golt_Dzsudzsak_Balazstol_Most_kettot_is_vagott","timestamp":"2018. április. 11. 20:54","title":"Régen látott gólt Dzsudzsák Balázstól? Most kettőt is vágott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11 felejthetetlen megzenésített verset. ","shortLead":"Április 11-e József Attila születésnapja, s egyben a Magyar Költészet Napja. Ennek apropóján gyűjtöttünk össze 11...","id":"20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de5cd92e-8b38-4fcb-a193-32c012d7c3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b3b0be-7d36-432e-9112-df6a6f4ae5ac","keywords":null,"link":"/elet/20180411_Baccal_velem_Hetedik_Tiszta_szivvel__a_kolteszet_tenyleg_rock_and_roll","timestamp":"2018. április. 11. 14:10","title":"Baccál vélem, Hetedik, Tiszta szívvel – a költészet tényleg rock and roll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem lehet hívni a gyereket.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia időről időre elbírálja a hozzá érkezett ajánlásokat, majd dönt, hogyan lehet és hogyan nem...","id":"20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f56e3e-b87e-4c47-8024-5fd731de6129","keywords":null,"link":"/itthon/20180411_Nem_lehet_Kobranak_es_Bobenek_hivni_a_gyereket__itt_a_legfrissebb_lista","timestamp":"2018. április. 11. 14:50","title":"Nem lehet Kobrának és Böbének hívni a gyereket – itt a legfrissebb lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","shortLead":"Az ehhez szükséges újabb ingatlant is behúzta a Terror Háza főigazgatója.","id":"20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d184e7-7149-4b99-b92e-28c25b0ece44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352f2d04-53e0-4c06-bb46-7675c9cd6b82","keywords":null,"link":"/kkv/20180412_Milliardokbol_alakit_ki_hotelt_Schmidt_Maria_cege_az_Andrassyn","timestamp":"2018. április. 12. 19:54","title":"Milliárdokból alakít ki hotelt Schmidt Mária cége az Andrássyn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0142ec-89de-4bb7-b870-1ca23a1a4f14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei első negyedév egyik legjobb telefonja a Huawei P20 Pro. Az iFixit csapata legutóbb ezt szedte darabjaira.","shortLead":"Az idei első negyedév egyik legjobb telefonja a Huawei P20 Pro. Az iFixit csapata legutóbb ezt szedte darabjaira.","id":"20180413_huawei_p20pro_ifixit_teardown","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0142ec-89de-4bb7-b870-1ca23a1a4f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb06499-e2ff-443a-af92-ce6c4e64ef20","keywords":null,"link":"/tudomany/20180413_huawei_p20pro_ifixit_teardown","timestamp":"2018. április. 13. 09:03","title":"Ez van az új „csodafon” belsejében: szétszedték a Huawei P20 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki. A szavak háborúja már megkezdődött.","shortLead":"Óráról órára súlyosabbá válik a szíriai válság, s a konfliktus miatt közvetlen orosz-amerikai összecsapás törhet ki...","id":"20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ada38ca7-c88d-4b59-a7cb-430ceb07e832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32985c76-35a6-4f73-94f1-a452751f78f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180411_Amerikaiorosz_konfliktus_johet_Sziriaban","timestamp":"2018. április. 11. 16:00","title":"Az oroszok lelövik Trump rakétáit? Szíriában szuperhatalmi összecsapás fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa1614a-d8c0-44ea-acfe-c27f2a779df7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üvegfalú balatoni nyaraló után üvegházban gondolkodik Matolcsy Ádám, ezúttal Akarattyán, ahol édesanyja a polgármester.","shortLead":"Üvegfalú balatoni nyaraló után üvegházban gondolkodik Matolcsy Ádám, ezúttal Akarattyán, ahol édesanyja a polgármester.","id":"20180412_Sorfozde_helyett_uveghazat_epitene_Matolcsy_Adam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa1614a-d8c0-44ea-acfe-c27f2a779df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24379109-9b77-416f-aeb7-eab8557274e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180412_Sorfozde_helyett_uveghazat_epitene_Matolcsy_Adam","timestamp":"2018. április. 12. 12:38","title":"Sörfőzde helyett üvegházat építene Matolcsy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]