Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","shortLead":"A Vérteskethely külterületén történt közúti közlekedési balesetben egy férfi életét vesztette.","id":"20180412_halalos_baleset_81es_fout","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a693a0-780b-41f8-89bc-23083f61ddd2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180412_halalos_baleset_81es_fout","timestamp":"2018. április. 12. 23:01","title":"Halálos baleset történt, teljes az útzár a 81-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben a külképviseleti urnák is megérkeztek. ","shortLead":"Az NVI oldalán bárki megnézheti a dokumentumokat, amiket közben a DK is elérhetővé tett saját felületén. Közben...","id":"20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2afb5616-64fa-4568-9613-f16347419234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0b9df6-4bfa-4fa4-b397-6a54caeb2f53","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_On_is_megnezheti_netre_tettek_a_beszkennelt_valasztasi_jegyzokonyveket","timestamp":"2018. április. 12. 16:29","title":"Ön is megnézheti: netre tették a beszkennelt választási jegyzőkönyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","shortLead":"A svéd kormány belbiztonsági okokra hivatkozva akar tolná ki a május 12-én lejáró határidőt. ","id":"20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c9cdc01-38b2-4780-a2d6-95d3a020e9cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e30882-c54e-449f-833e-dadc9cb804af","keywords":null,"link":"/vilag/20180412_A_svedek_fel_evvel_meg_akarjak_hosszabbitani_a_hatarellenorzest","timestamp":"2018. április. 12. 16:10","title":"A svédek fél évvel meg akarják hosszabbítani a határellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7353ab-4bd5-4416-bc64-1202e8700718","c_author":"K.É.-Gy.Zs.","category":"elet","description":"Különleges szállások és különleges gasztroélmények a legjobb vidéki vendéglátóhelyeken - két nagyszerű szerveződés, a Stílusos Vidéki Szállodák és a Stílusos Vidéki Éttermiség. Múlt, jelen, jövő közösen.","shortLead":"Különleges szállások és különleges gasztroélmények a legjobb vidéki vendéglátóhelyeken - két nagyszerű szerveződés...","id":"20180412_Stilusos_vilagnezet_es_kuldetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a7353ab-4bd5-4416-bc64-1202e8700718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6986628a-032f-495b-a6d4-58f2a06139df","keywords":null,"link":"/elet/20180412_Stilusos_vilagnezet_es_kuldetes","timestamp":"2018. április. 13. 08:14","title":"Stílusos világnézet és küldetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben hamarosan már el is lehet érni a jelszómentességre törekvő azonosítási megoldást.","shortLead":"Jó néhány évbe telt elkészíteni a WebAuthn nevű hitelesítési szabványt, de a jelek szerint a legfontosabb böngészőkben...","id":"20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e519873-f934-4e0c-9dbe-3098f4f02658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f720b-7a9e-46ba-a508-94071043790b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180412_jelszo_nelkuli_bepeles_webauthn_mozilla_firefox_google_chrome_biometrikus_azonositas_usb_kulcs_ujjlenyomat_arcfelismeres_belepes","timestamp":"2018. április. 12. 08:03","title":"Olyan új funkció jön a böngészőkbe, amellyel kilőheti a jelszavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen felmerülő kételyeket. Miskolcon a vezetés közbeni telefonálások, záróvonal-átlépések mellett súlyos törvénysértés is történt, amit a kamera rögzített.","shortLead":"A civil rendőrautókba telepített kamerákkal azonnal rövidre lehet zárni a szabályszegések elkövetése után esetlegesen...","id":"20180412_autos_uldozes_miskolc_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b90865f-3327-487d-9acb-aa19855eca5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3152679-86e2-4f88-be52-414d9cd277aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180412_autos_uldozes_miskolc_video","timestamp":"2018. április. 12. 18:06","title":"Autós üldözés volt Miskolcon, még a járdára is felhajtott a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen megvalósuló beruházásokat. A MOB szerint az egész nem aktuális, de továbbra is az a véleménye a szervezetnek, hogy országos népszavazás kellene megelőzzön egy pályázatot.\r

\r

","shortLead":"Egy esetleges 2032-es olimpiarendezést pedzeget a Magyar Narancs, és hosszasan sorolja a tervbe vett és könnyen...","id":"20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da9402d2-8770-4a4c-bf14-9434a30f28d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d8189-1b56-4505-afb6-50d971063cbf","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Olimpia_2032ben_MOB_orszagos_nepszavazas_kell","timestamp":"2018. április. 13. 12:02","title":"Olimpia 2032-ben? MOB: országos népszavazás kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is térhet vissza oda.","shortLead":"Navaz Saríf tavaly kényszerült távozni hivatalából korrupciósgyanús ügyek miatt, és a jelek szerint már soha nem is...","id":"20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0c00fbb-bb14-41a5-b694-b1bec8e67833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6be4f7-aa3e-4d94-b66b-90e41837ab57","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_egy_eletre_eltiltotta_a_politizalastol_a_birosag_pakisztan_volt_miniszterelnoket","timestamp":"2018. április. 13. 09:19","title":"Egy életre eltiltotta a politizálástól a bíróság Pakisztán volt miniszterelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]