Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizedik napja forrong Jereván.","shortLead":"Tizedik napja forrong Jereván.","id":"20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e727b-c0d9-4dd5-884f-9f5c188e3ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","timestamp":"2018. április. 22. 20:59","title":"Az örmények is tudnak tüntetni - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","shortLead":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","id":"20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70afcd28-dfaa-441b-8b95-112d4b228602","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","timestamp":"2018. április. 21. 13:25","title":"Offshore cégtől vett Fidesz-villát újít fel Garancsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje magabiztosan előzte a kocsisort a buszsávban, de a vége nem sült el túl jól.","shortLead":"A Mercedes sofőrje magabiztosan előzte a kocsisort a buszsávban, de a vége nem sült el túl jól.","id":"20180423_instant_karma_mercedes_budaorsi_ut_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab1bf7c-3e91-4360-9a8e-e7136eebcff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_instant_karma_mercedes_budaorsi_ut_video","timestamp":"2018. április. 23. 04:01","title":"A nap videója: a Budaörsi út buszsávjában előzött a Mercedes sofőrje, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit akar üzenni a művész, nekünk egyszerű szemlélődőknek?","shortLead":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit...","id":"20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bfbbea-275b-4c7c-af06-e19e80a996b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","timestamp":"2018. április. 21. 16:15","title":"A legérthetetlenebb parkolások: ezért járna valami különdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon vágtak vissza.","shortLead":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon...","id":"20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596e2d8d-8f47-465d-aa83-4f065c70eaa8","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 11:02","title":"Stop Alföldi? Meghekkelték a pécsi Kodály Központ oldalát a lemondott előadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United nyert az Angol Kupa első elődöntőjében.","shortLead":"A Manchester United nyert az Angol Kupa első elődöntőjében.","id":"20180421_meg_nyerhet_trofeat_iden_mourinho","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541e9bf8-d2f4-4ca2-85b3-bab3d135509d","keywords":null,"link":"/sport/20180421_meg_nyerhet_trofeat_iden_mourinho","timestamp":"2018. április. 21. 21:46","title":"Még nyerhet trófeát idén Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971689bd-ec89-4cb6-89a8-082922612439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavarta a vasárnapi pihenést egy robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer, ezért vasárnap próbálta behozni a lemaradást. Feljelentették.","shortLead":"Zavarta a vasárnapi pihenést egy robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer...","id":"20180422_Vasarnap_is_dolgozott__feljelentettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971689bd-ec89-4cb6-89a8-082922612439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269455a2-41c6-40ae-9413-a0ad03248ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vasarnap_is_dolgozott__feljelentettek","timestamp":"2018. április. 22. 10:00","title":"Vasárnap is dolgozott - feljelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c213552-c0bc-4c02-99b1-bacda2afe5f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A terméket egy svájci startup készíti.","shortLead":"A terméket egy svájci startup készíti.","id":"20180421_Kannabiszt_arulnak_a_svajci_Lidlben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c213552-c0bc-4c02-99b1-bacda2afe5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd30286-dd98-4fa6-96dc-c973a3915ff1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Kannabiszt_arulnak_a_svajci_Lidlben","timestamp":"2018. április. 21. 11:06","title":"Kannabiszt árulnak a svájci Lidlben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]