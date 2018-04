Amikor megkerestük az MCP-t, hogy feltegyük kérdéseinket, nehéz dolgunk volt, ugyanis a pártnak nincs honlapja, Facebook-oldalán pedig nem halmozzák el a látogatókat elérhetőségekkel. Így maradt a csetelés, ahol valaki a párt nevében azt válaszolta, keressük Nótár Ilonát – bár akkor a segítőkész ismeretlen nem sejthette, Nótárral kapcsolatban is lenne kérdésünk. A megadott e-mail-címre írt kérdéseinkre kapott válaszokat változtatás nélkül közöljük (pusztán a helyesírási hibákat javítottuk a közérthetőség kedvéért – ahol tudtuk).



Van-e arról tudomása, hogy BRFK munkatársai március elején házkutatást folytattak egy Üllői úti ingatlanban az országgyűlési választásokkal összefüggésben? Sem nekem, sem az MCP-nek nem dolga, hogy márciusban vagy bármikor hol nyomoz a BRFK. A mi irodánkkal kapcsolatban tudok nyilatkozni: ott semmilyen okból nem történt házkutatás.



Tud-e arról, hogy lefoglalt valamit a rendőrség a házkutatás során? Amennyiben igen, mit? Én Nótár Ilona, az MCP Médiacsoportjának a vezetője kijelentem, hogy nekem semmilyen papírom semmikor nem került lefoglalásra, a választási ívekkel is a választási irodának hiánytalanul és időben elszámoltam.



Érintett-e az MCP, a Magyarországi Cigánypárt az ügyben? Én, Nótár Ilona nem vagyok érintett az ügyben. Néhány magánszemélynek, a párt egykori képviselőjelöltjei közül a választási ívei, egy volt munkatársunk birtokában voltak, aki – mint számunkra ez később kiderült – az ügyben érintett lehet. Amint ez a vezetőség számára nyilvánvalóvá vált – mindamellett, hogy hiszünk az ártatlanság vélelmében – a kollégát felfüggesztettük, a munkavégzés alól.



Zajlik-e rendőrségi vagy ügyészségi eljárás az MCP ellen jelenleg? A párt ellen most sem folyik és nem is folyt előző eljárás sem, ismereteink szerint.



Az MCP ellen már a 2014-es választások után is indult nyomozás a „választás rendje elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt”, hol tart az a nyomozás? Fenn válaszoltam.



Akkor a gyanú szerint a választáson indult vagy indulni akart pártok egymás között adták-vették a jelölők adatait tartalmazó, fénymásolt ajánlóíveket. Idén másolták, másoltatták-e az ajánlóíveket? Kérem, hogy nézzen utána az országos és napi sajtóban, görgesse le a Fb-oldalunkat. Valós célok mentén, valós cselekedetekkel kívántuk segítőképes és cselekvő pártot építeni, négy évvel ezelőtt és most is. Hisszük, hogy eljön az idő, amikor a romák is megerősítik öntudatukat, legyőzik a nagyhatalom felé irányuló félelmüket, és maguk mellett döntenek. Mi ebben hiszünk s továbbra is becsületesen végezzük a munkánkat, és gyűjtjük az aláírásokat.



Mivel a párt országos listát állított, jogosult volt állami kampánytámogatásra. Nem érték el az 1 százalékot, hogyan tervezik visszafizetni a pénzt? Ahogyan minden kis párt, habár a legpozitívabb végkifejletet reméltük, de számolnunk kellett ezzel az eredménnyel is. Így ehhez mérten jogkövető állampolgárokként, és pártként járunk el, és törvény szavainak megfelelően.



Ön a budapesti 6. számú egyéni választókerületben tervezett indulni, de a helyi választási iroda döntése szerint hiába adott le 1561 aláírást, az először elfogadott 535 aláírásból végül újabb 58 ajánlás nem felelt meg a követelményeknek, így nem vették nyilvántartásba. A Nemzeti Választási Iroda honlapján arról olvasni, hogy „az ajánlások között több elhunyt személy szerepel, valamint az ajánlások között több többes ajánlás került beterjesztésre”. Mit tud erről mondani? Igaznak és helytállónak fogadja-e el az NVI állítását? Én mint a Médiacsoport vezetője, igyekeztem élen járni a példamutatásban. Minden nap posztoltam, videó- és hangüzenetben, biztattam képviselőtársaimat, hogy a hideg idő ellenére és minden akadállyal megküzdve menjenek terepre, utcákra, terekre, és hasonlóan hozzám bízzanak az emberekben és szerezzék meg a szükséges aláírásokat. Kérem, hogy ennek nézzenek utána a Fb-oldalunkon is. Így tehát visszautasítom a vádakat. Természetesen azonnal óvást adtunk be. Az általam gyűjtött adatok ellenőrizhetőek és személyesen is megkérdezhetik az aláírókat: bizonyára emlékezni fognak rám (már csak a képek segítségével is), az aktivista csapatom munkája is önzetlen és fáradtságot nem ismerő volt, nincs okom kétségbe vonni a munkájukat. Természetesen emberi hibák előfordulhattak, ahogy minden jelöltnél és aktivistáiknál is. Jelezném, hogy az én aláírásaimat három ízben nézték át a NVI munkatársai (írásos értesítést jegyzőkönyvet kaptam), miután magam kértem magyarázatot a sok hiba okára. Amikor megtekintésre elővették az íveket és megmutatták azokat (a leadás utolsó napján!!!) semmilyen törvényellenes hiba nem volt feltüntetve a pirossal áthúzott név mellett, ahová megjegyezték, hogy mi a hiba (nem azonos a lakcím, vagy nem jó az évszám...), tehát a leadás utolsó napján három hivatali áttekintés után nem találtak semmilyen törvény- vagy szabályszegést az íveimben!. Miután már megszületett a határozat (írásban), hogy sikerült a jelöltségem, az utolsó nap estéjén (amikor még változtathatnak a döntésen) érkezett a "mégis" elutasító határozat, mert ismeretlen bejelentő panaszt tett ellenem. Természetesen fellebbeztünk. Végig jelen voltam a 8. kerület életében ott is felszólaltam, ahol nem láttak szívesen. Bizonyára sokaknak nem tetszett, hogy itt egy feddhetetlen roma szakember, aki tényleg képes lehet képviselni a romák érdekeit és akár képviselői, döntési pozícióba is emelkedhet. Tehát fellebbezést nyújtottunk be, és jogkövető állampolgárként elfogadtuk a demokrácia bukdácsoló gyermekkorát, amikor, a törvény ereje felülírja az ember jó szándékú és tisztességes szándékait, s döntéshozók ok nélküli félelemmel tölthetik meg annak a szívét, akinek volt elég bátorsága, hogy szót kérjen.



Az ügyben rendőrségi eljárást kezdeményeztek, ez hol tart? A kúria 1000Ft-os büntetési tételt szabott ki rám, a fellebbezés lehetősége nélkül. Természetesen jogkövető állampolgárként megteszem, amit szükséges.