[{"available":true,"c_guid":"37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","shortLead":"A Volvó XC40-nel szoros rokonságot ápoló ígéretes kínai járgány és társai már az öreg kontinensen (is) fognak készülni.","id":"20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37e4ca46-1c41-4806-9019-63335b7aad7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbebd11-8e47-4a5e-b1ab-bf1c23a2b484","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_europa_belgium_kinai_auto_suv_divatterepjaro_autogyartas_volvo_xc40_geely_lynk_co","timestamp":"2018. április. 28. 11:16","title":"Európában gyártják majd az új kínai autókat, amiket már érdemes nagyon komolyan venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni őt.","shortLead":"A meggyilkolt nő édesanyja szerint a férfi gyanúsan viselkedett lánya eltűnése után, és nem akart segíteni megkeresni...","id":"20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2205ae9-ba3d-46f1-b62b-8f42f754fea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac702325-f418-410c-9609-51e1d7ea68e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_birosag_ele_allitottak_a_ferfit_aki_elasta_a_zagyva_artereben_baratnoje_holttestet","timestamp":"2018. április. 28. 21:20","title":"Bíróság elé állították a férfit, aki elásta a Zagyva árterében volt élettársa holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató parancsot, a svájci hatóságok elfogták a szélhámossággal vádolt \"csengeri örököst\", Szabó Gáborné Matkó Máriát.","shortLead":"Néhány órával az után, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda körözése nyomán a Fővárosi Törvényszék kiadta az európai elfogató...","id":"20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a395c2-4c38-469d-ab8f-9b9cb4007d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cebcdf-caf1-4fd2-bc1c-3b6389fd32cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_Elfogtak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. április. 29. 10:38","title":"Svájcban fogták el a „csengeri örökösnőt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki vétó intézménye megmarad. A tisztújítást május 12-én tartják.","shortLead":"Megszavazták a Jobbik szombati kongresszusán az alapszabály-módosítást. Átalakítják a párt struktúráját, de az elnöki...","id":"20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8b4854-7bc5-4bf1-82e1-8a5035af4506","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_az_elnok_mellett_hat_alelnoke_es_egy_elnokhelyettes_is_lesz_a_jobbiknak","timestamp":"2018. április. 28. 16:19","title":"Az elnök mellett hat alelnöke és egy elnökhelyettese is lesz a Jobbiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé a kommunista diktatúrában, ha valami igazán fontosat kell bejelenteni. Ő az, aki simán kiborul a képernyőn, ha valami szomorút hírt közöl, és alig bír magával, olyan boldog, ha valami jót mond a nézőknek. Az észak-koreai diktátor és a dél-koreai elnök találkozója után nagyon fel volt dobva, annyira jó híreket mondott a nézőknek. ","shortLead":"Az egész világ ismeri Ri Cshun Hit, az észak-koreai tévé bemondóját, mert évtizedek óta őt ültetik kamera elé...","id":"20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65986f84-fc93-44de-bc3c-713627ba1096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c303536-6fc6-4b1b-8e99-83781a32eba4","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Annyira_komoly_volt_a_Koreacsucs_hogy_EszakKorea_bevetette_vilaghires_sztarbemondojat","timestamp":"2018. április. 28. 18:17","title":"Annyira komoly volt a Korea-csúcs, hogy Észak-Korea bevetette világhíres sztárbemondóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben érinti.","shortLead":"Az unió 2020-ig befejezné a Central European Utra Charging nevű projektet, ami Magyarországot is jelentős mértékben...","id":"20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85cf8a59-804c-4018-8e80-7af044383125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd005a3-6092-43f4-8224-018c55b7ce98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_brusszel_europai_unio_elektromos_auto_toltoallomas","timestamp":"2018. április. 28. 10:31","title":"Brüsszel csinált egy térképet Magyarországról is – és jó ránézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a felcsúti együttes öt forduló óta veretlen.","shortLead":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában...","id":"20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e99c67-d2a3-4851-8874-0a769316739a","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","timestamp":"2018. április. 28. 21:27","title":"Elverte a Puskás Akadémia Felcsúton a Balmazújvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban semmi garancia nincs, hogy a tervek meg is valósulnak.","shortLead":"Kiírták a pályázatot a budapesti kisföldalatti rekonstrukciójának és meghosszabbításának tervezésére. Arra azonban...","id":"201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0320fb02-3495-4b5b-b455-010b15234d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cd1094-8412-4539-be1d-ccdd7bed037d","keywords":null,"link":"/gazdasag/201817__kisfoldalatti__hosszabbitasi_tervek__fovaroskormanymeccs__alagutperspektiva","timestamp":"2018. április. 30. 09:37","title":"Jobb, ha nem esünk eksztázisba a kisföldalatti-hosszabbítás hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]