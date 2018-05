Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d066161a-7473-4e32-acf9-6dc6d7e564b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával. A Katona József Színház a hírt megerősítette.","shortLead":"A színész nem kíván szerződést hosszabbítani társulatával. A Katona József Színház a hírt megerősítette.","id":"20180503_Visszavonul_a_szinpadtol_Kulka_Janos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d066161a-7473-4e32-acf9-6dc6d7e564b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56dd6f6b-4c5d-45e9-b363-fecf221d3f4a","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Visszavonul_a_szinpadtol_Kulka_Janos","timestamp":"2018. május. 03. 07:45","title":"Visszavonul a színpadtól Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","shortLead":"A padel a tenisz és a fallabda keveréke, a II. kerültben épül az első hivatalos magyar versenypályája. ","id":"20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33c5c20-1540-42b3-b98a-49e7e6d88100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544e9470-9a36-4df0-8561-0b25859cf863","keywords":null,"link":"/sport/20180503_Uj_teniszszeru_sportag_alapitott_szovetseget_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 03. 11:12","title":"Új, teniszszerű sportág alapított szövetséget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","shortLead":"Mindenki Norbijának mára nemcsak egy a saját csapatával, hanem egy a családjával kapcsolatos bejelentése is jutott.","id":"20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c7f5423-1a01-4d8c-9d8b-38515fe261b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ef06ca-1f2f-47d1-a354-185a43995ca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_michelisz_norbert_gyermek_mira_emma_wtcr_tcr_autoversenyzo_m1ra","timestamp":"2018. május. 02. 11:32","title":"Megszületett Michelisz Norbert második gyermeke: fotón a boldog apuka és lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c1a8cd-ca8c-4e14-944a-bef4d073f621","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miután kiestek a BL-ből, még ki sem tudták aludni magukat. ","shortLead":"Miután kiestek a BL-ből, még ki sem tudták aludni magukat. ","id":"20180502_Tuzriado_volt_a_Bayern_Munchen_madridi_hoteljeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c1a8cd-ca8c-4e14-944a-bef4d073f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8679b33f-ba21-4041-bf96-130f72fbbcec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Tuzriado_volt_a_Bayern_Munchen_madridi_hoteljeben","timestamp":"2018. május. 02. 10:54","title":"Tűzriadó volt a Bayern München madridi hoteljében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769","c_author":"Vándor Éva","category":"cegauto","description":"Max Verstappen két nappal az Azerbajdzsáni Nagydíj és egy nehezen feldolgozható kudarc után érkezett Budapestre, hogy a Nagy Futamon járjon a szurkolók kedvében. Bocsánatkérésben már profi, de a magyarázkodásnál sokkal jobban érdekli a győzelem.","shortLead":"Max Verstappen két nappal az Azerbajdzsáni Nagydíj és egy nehezen feldolgozható kudarc után érkezett Budapestre...","id":"20180501_Nem_konnyu_felnoni_300_kmh_felett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc179c4-91ba-4292-9eed-2097f1ec1769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3637987-ef53-4bd6-9303-7a9068dd64c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_Nem_konnyu_felnoni_300_kmh_felett","timestamp":"2018. május. 01. 16:00","title":"Nem könnyű felnőni 300 km/h felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bertolucci még ennél is tovább megy.","shortLead":"Bertolucci még ennél is tovább megy.","id":"20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb020883-e522-4e0f-afd0-b707e96e2ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Ridley_Scott_szegyellhetne_magat_Kevin_Spacey_miatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:17","title":"“Ridley Scott szégyellhetné magát Kevin Spacey miatt!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néha rossz érzéssel tölti el az embert, ha visszamegy oda, ahonnan jött – vallja a Berlinben élő, Felsőörsön roma fiatalok oktatására saját módszerére zeneiskolát létrehozott Snétberger Ferenc.","shortLead":"Néha rossz érzéssel tölti el az embert, ha visszamegy oda, ahonnan jött – vallja a Berlinben élő, Felsőörsön roma...","id":"20180503_Snetberger_Amikor_elhagytam_Magyarorszagot_ugy_ereztem_nincs_vesztenivalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e82f28f-f216-4af7-8bda-28c49a63ae7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Snetberger_Amikor_elhagytam_Magyarorszagot_ugy_ereztem_nincs_vesztenivalom","timestamp":"2018. május. 03. 13:38","title":"\"Amikor elhagytam Magyarországot, úgy éreztem, nincs vesztenivalóm\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","id":"20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7c652-cf51-4af8-a018-182b22046eaf","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","timestamp":"2018. május. 03. 13:34","title":"Magukkal szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]