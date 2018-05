Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36be5fb6-e216-4295-bb4d-6b954e8a5b5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. ","shortLead":"Patyi András azt javasolta, ne lehessen több képviselőjelöltet ajánlani egyéniben. ","id":"20180508_Az_NVB_birsagbajnok_elnoke_eltorolne_a_valasztasi_torveny_egyik_vivmanyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36be5fb6-e216-4295-bb4d-6b954e8a5b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac7adea-e329-47c3-be07-68bbd1571663","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Az_NVB_birsagbajnok_elnoke_eltorolne_a_valasztasi_torveny_egyik_vivmanyat","timestamp":"2018. május. 08. 10:49","title":"Az NVB \"bírságbajnok\" elnöke eltörölné a választási törvény egyik vívmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat az egyik nemzeti park vadőrének hároméves kisfia. Az állat a házuk ajtajában támadta meg a gyermeket. \r

","shortLead":"Az áldozat az egyik nemzeti park vadőrének hároméves kisfia. Az állat a házuk ajtajában támadta meg a gyermeket. \r

","id":"20180507_Leopard_tepett_szet_egy_kisgyereket_Ugandaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d19939a-3ce6-4419-b6db-66037c223daa","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Leopard_tepett_szet_egy_kisgyereket_Ugandaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Leopárd tépett szét egy kisgyereket Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei önkormányzat sajtószolgálata.","shortLead":"Kilencéves kisfiúra támadt vasárnap este egy medve a székelyföldi Homoródremetén - közölte a Hargita megyei...","id":"20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d319734c-b73b-437f-b159-3008ecbd833a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ed96a4-b4b8-4a79-ac8e-bbb1d0f78d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_Kilenceves_kisfiura_tamadt_egy_medve_Szekelyfoldon","timestamp":"2018. május. 06. 21:55","title":"Kilencéves kisfiúra támadt egy medve Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Franciaországba megy.","shortLead":"Franciaországba megy.","id":"20180506_Schilling_Arpad_Arte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5e8e86-f156-4b22-8d61-78c65348ab10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b2f2cf-2aca-438a-9c71-1afae458ee06","keywords":null,"link":"/kultura/20180506_Schilling_Arpad_Arte","timestamp":"2018. május. 06. 19:17","title":"Schilling Árpád elhagyja Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki a járművéből.","id":"20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036daace-9e29-41ab-a590-00a89be3ab05","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Egymasba_rohant_ket_auto_Mohacson","timestamp":"2018. május. 06. 20:28","title":"Egymásba rohant két autó Mohácson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is. A Millenárisra érkező nemzetközi sztárok és hazai gasztroélet jeles képviselői exkluzív ebédeket és vacsorákat is adna, melyekre érdemes mihamarabb helyet váltani.\r

\r

","shortLead":"A közelgő pünkösdi hétvégén a hazai csúcsgasztronómia mellett egy nagy falatot kapunk a világ legjobb éttermeiből is...","id":"20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca66a5-36c3-4317-b5b4-a162710d8ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Sztarsefek_foztjet_kostolhatjuk_a_hetvegen","timestamp":"2018. május. 07. 14:41","title":"Sztárséfek főztjét kóstolhatjuk a jövő hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58893bf0-8f75-41ce-86ec-0065e5c5d390","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymásnak feszül a bajor gyártó benzines és dízel erőművésze – lássuk, hogy melyik nyeri a gyorsulási versenyt!","shortLead":"Egymásnak feszül a bajor gyártó benzines és dízel erőművésze – lássuk, hogy melyik nyeri a gyorsulási versenyt!","id":"20180508_bmw_m550i_az_m550d_gyorsulas_video_benzin_dizel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58893bf0-8f75-41ce-86ec-0065e5c5d390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a06e3-0366-4796-89fe-c76379c82d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m550i_az_m550d_gyorsulas_video_benzin_dizel","timestamp":"2018. május. 08. 15:21","title":"Az igazság pillanata: a benzines BMW M550i a dízel M550d ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]