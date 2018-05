Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","shortLead":"Egy gleccser olvadása miatt svájci területre került át egy olasz menedékház az Alpok egyik turistaparadicsomában.","id":"20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d2ba15-5151-4420-887a-afbbad045ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26e783e-72cd-4e8f-b9cb-633214a564de","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_A_menedekhaz_gondolt_egyet_es_szepen_atcsuszott_egyik_orszagbol_a_masikba","timestamp":"2018. május. 10. 10:40","title":"A menedékház „gondolt egyet” és szépen átcsúszott egyik országból a másikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789b723c-c993-4a2a-9a8a-8865e31fc666","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.","shortLead":"Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte.","id":"20180510_ma_az_angolerettsegik_vannak_soron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=789b723c-c993-4a2a-9a8a-8865e31fc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1a6f5b-5aa6-4c43-9d69-8b1749906223","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_ma_az_angolerettsegik_vannak_soron","timestamp":"2018. május. 10. 05:23","title":"Ma az angolérettségik vannak soron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13158e6-6064-4c3c-b505-0d9dbce0760f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zuhant a peso dollárhoz viszonyított árfolyama, óriásit emeltek az alapkamaton, elszaladhat az infláció Argentínában.","shortLead":"Zuhant a peso dollárhoz viszonyított árfolyama, óriásit emeltek az alapkamaton, elszaladhat az infláció Argentínában.","id":"20180508_ujra_bajban_van_argentina_bekopogtatott_az_IMFimfhez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13158e6-6064-4c3c-b505-0d9dbce0760f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15672cac-2339-4ab7-8447-69fe32d09eb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_ujra_bajban_van_argentina_bekopogtatott_az_IMFimfhez","timestamp":"2018. május. 08. 21:22","title":"Újra bajban van Argentína, bekopogtatott az IMF-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a pillanat, amikor Áder őt javasolja miniszterelnöknek, egy kép arról, ahogy ugarthatják Lázár Jánost, egy pillanat, mely mindent elmond a NER-ről. Meghajolva gratulált a házelnöknek megválasztott Kövér Lászlónak, de azért átjön az is, hogy fáradtan érkezett az ülésre. ","shortLead":"Megvan a pillanat, amikor Áder őt javasolja miniszterelnöknek, egy kép arról, ahogy ugarthatják Lázár Jánost...","id":"20180508_Orban_Viktor_galeria","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8ff17bd-2325-425a-a590-316c9d5b734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c37cb5a-059a-45ca-b2b6-399e87a0a4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orban_Viktor_galeria","timestamp":"2018. május. 08. 18:14","title":"Mutatunk 14 emlékezetes képet Orbán Viktor 4. ciklusának kezdetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédjének és Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök egyik ügyvédjének és Viktor Vekszelberg orosz oligarchának a kapcsolatát vizsgálja...","id":"20180509_orosz_oligarcha_fizethetett_trump_ugyvedjenek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b412ff47-3494-4340-a77c-ed9fa8bac7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ed8fec-d469-44cf-aee4-8135baa4c88e","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_orosz_oligarcha_fizethetett_trump_ugyvedjenek","timestamp":"2018. május. 09. 07:10","title":"Orosz oligarcha fizethetett Trump ügyvédjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista oldalra, Szijjártó Péter azért érez némi felelősséget, és megpróbálja a szavak erejével felnyitni szemét.","shortLead":"Elnöke helyett is aggódik a magyar külügyminiszter Ausztriáért, akinek elnöke iránt, bár átállt a sötét, sorosista...","id":"20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20324e56-00c3-486c-ac32-c4eed7a281f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjarto_megprobalja_felnyitni_az_osztrak_allamelnok_szemet","timestamp":"2018. május. 09. 10:49","title":"Szijjártó megpróbálja felnyitni az osztrák államelnök szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49886718-150c-42f4-907e-02133290f742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","shortLead":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","id":"20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49886718-150c-42f4-907e-02133290f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601dab3-b68c-4fb6-b585-2fb3a8f6bf74","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","timestamp":"2018. május. 08. 13:40","title":"Tökfőzelékkel ünnepelhet a kétharmad: ez főtt ma a parlamenti konyhán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9810f57e-a9eb-4133-a922-e6a5f9b3b1aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Sajtószolgálatnak kiadott közleményben igyekezett hitelteleníteni a hvg.hu szerda reggeli, a Fidesz párigazgatójának nemrég elkészült soroksári ingatlanáról szóló cikkünket, az érintett, Kubatov Gábor. Megvizsgáltuk pontról pontra a közleményét.","shortLead":"Az Országos Sajtószolgálatnak kiadott közleményben igyekezett hitelteleníteni a hvg.hu szerda reggeli, a Fidesz...","id":"20180509_Reagalas_Kubatov_Gabor_cafolatkiserletere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9810f57e-a9eb-4133-a922-e6a5f9b3b1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e9abef-13d7-4238-b27c-fb26baa2017f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Reagalas_Kubatov_Gabor_cafolatkiserletere","timestamp":"2018. május. 09. 15:57","title":"Reagálás Kubatov Gábor cáfolatkísérletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]